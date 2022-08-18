披荊斬棘︳曾比特繼續北上搵銀 林峯吳卓羲《雙龍》合體 32位參賽者名單
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《披荊斬棘的哥哥2》（現改名為：披荊斬棘）將於明天（19日）播出，官方周三（17日）正式宣布第二季32位男參賽者名單，當中包括林峯、陳小春、張智霖、吳卓羲、周柏豪、劉愷威，及於《聲生不息》人氣高企的曾比特等。
《披荊斬棘》參賽者 香港男藝人佔近三分一
第一季《披荊斬棘的哥哥》叫好叫座，自從開拍第二季消息確定後，網上流傳不同參賽者名單。至《披荊斬棘》推出官方宣傳MV《十問》後，參賽者名單終於正式公布，當中有近三分一香港男藝人參與真人騷，包括：林峯、陳小春、劉愷威、吳卓羲、杜德偉、周柏豪、曾比特、張智霖、溫兆倫等，而台灣歌手則佔7名，包括：王大陸、潘瑋柏、蘇有朋、任賢齊、吳克群、信、張震嶽、吳建豪。
香港參賽者
台灣參賽者
參賽男藝人完整名單如下：
陳小春、李承鉉、張智霖、蘇有朋、曾比特、張震嶽、ICE楊長青、潘瑋柏、林峯、吳建豪、鄭鈞、劉愷威、信、馬頔、郝雲、任賢齊、吳卓羲、張峻寧、溫兆倫、杜德偉、黃義達、仁科、方逸倫、麥克、張雲龍、王大陸、金瀚、吳克群、范世錡、周柏豪、蔡珩、朱嘉琦。
曾比特繼續北上人氣有望推到新高點？
曾比特（Mike）早前拍攝音樂節目《聲生不息》於內地爆紅，今次再下一城拍攝《披荊斬棘》，有望再將人氣推到新高點。睇嚟曾比特仲會留喺內地市場發展多一段時間，不過爆炸頭look都keep咗一段長時間，今次《披荊斬棘》造型上會唔會再有突破？
林峯吳卓羲經典《雙龍》再合體
林峯與吳卓羲露股拍攝的經典電視劇《大唐雙龍傳》於內地大受觀眾歡迎，二人因英文名同以「R」為開頭，故被稱為「2R」。對上一次同台演出，就要數到《使徒行者3》客串一幕，呢次林峯吳卓羲再合體真係甚有睇頭。
《披荊斬棘》其他參賽者
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《披荊斬棘》32位男參賽者，你睇好邊一個？
撰文：東方新地圖片來源：微博＠披荊斬棘、TVB《使徒行者3》劇集截圖、《大唐雙龍傳》劇照資料或影片來源：[email protected] China HunanTV Official Channel 湖南卫视芒果TV官方频道
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