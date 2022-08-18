披荊斬棘︳曾比特繼續北上搵銀 林峯吳卓羲《雙龍》合體 32位參賽者名單

《披荊斬棘的哥哥2》（現改名為：披荊斬棘）將於明天（19日）播出，官方周三（17日）正式宣布第二季32位男參賽者名單，當中包括林峯、陳小春、張智霖、吳卓羲、周柏豪、劉愷威，及於《聲生不息》人氣高企的曾比特等。