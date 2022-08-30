披荊斬棘2丨周柏豪豹紋打扮大曬胸肌 被網民調侃為「蘭桂坊最帥的鴨」
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內地綜藝節目《披荊斬棘2》邀請了林峯、吳卓羲、周柏豪、溫兆倫等人參賽。在首集《披荊斬棘2》舉辦的「時尚王大賽」中，周柏豪和溫兆倫等人都被組員惡搞，其中周柏豪更因一身豹紋打扮被網民調侃為「蘭桂坊最帥的鴨」！
周柏豪大曬胸肌豹紋上陣
在首集《披荊斬棘2》中一眾藝人分為4人一組，舉辦了首個宿舍活動「時尚王大賽」。其中周柏豪被同組的任賢齊、仁科及黃義達等人套上豹紋套裝，組員仁科更將頭燈放在周柏豪頸上，打扮騎呢到爆！被組員惡搞的周柏豪不但任玩唔嬲，更加樂在其中大曬胸肌！
網民調侃為「蘭桂坊最帥的鴨」
周柏豪貌似十分滿意一身豹紋的打扮，節目播出後，周柏豪將圖片上傳到社交平台，並留言到：「我是一只很凶猛的花豹」。不少網民都留言大讚可愛，同時亦有網民留言調侃周柏豪是「蘭桂坊最帥的鴨」、「蘭桂坊最貴的」、「別說了，要攥點錢點他」等等。
周柏豪笑住8字回應評論
對於網民指他為「蘭桂坊最帥的鴨」一事，周柏豪竟然大方回應道：「終於有人發現我了！」如此大方的回應令網民都十分驚訝。有部分網民懷疑周柏豪是否因為沒有聽懂網民的評論，才沒有作出反駁。不過有人就認為他如此回應，似是因為《披荊斬棘2》人數太多所以自己被觀眾忽略，今次豁出去「終於有人講」，暗暗鼻酸！
溫兆倫同被惡搞 被稱為「怪老頭」
與林峯、吳卓羲、陳小春一組的溫兆倫亦被一眾後輩惡搞。林峯、吳卓羲、陳小春三人在選擇衣服的時候靈感爆棚、笑彈連連，三人不但將鴛鴦襪剪穿窿，同時又要溫兆倫短褲配搭長皮褸等！不少網民都留言表示覺得溫兆倫的造型很像「怪老頭」、「好變態」、「是露體狂嗎」等。