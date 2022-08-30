披荊斬棘2丨周柏豪豹紋打扮大曬胸肌 被網民調侃為「蘭桂坊最帥的鴨」

內地綜藝節目《披荊斬棘2》邀請了林峯、吳卓羲、周柏豪、溫兆倫等人參賽。在首集《披荊斬棘2》舉辦的「時尚王大賽」中，周柏豪和溫兆倫等人都被組員惡搞，其中周柏豪更因一身豹紋打扮被網民調侃為「蘭桂坊最帥的鴨」！