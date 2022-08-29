披荊斬棘2｜林峯吳卓羲人氣爆燈舊訪問翻Hit 呻曾被導演鬧：識唔識拍戲？

林峯和吳卓羲都曾經是TVB「新五虎」之一，因合作主演04年《大唐雙龍傳》成為好兄弟，近日兩人憑著參演節目《披荊斬棘2》在內地人氣急升，日前TVB在抖音重溫兩人於09年接受《星星同學會》訪問的片段，引來不少網民熱討，在訪問中兩人大呻未紅時辛酸，吳卓羲更話曾經被導演狂鬧：「識唔識做戲㗎！」