披荊斬棘2｜林峯吳卓羲人氣爆燈舊訪問翻Hit 呻曾被導演鬧：識唔識拍戲？
披荊斬棘2｜《大唐雙龍傳》2R再合體
當年被封為「《大唐雙龍傳》2R」的林峯（Raymond）、吳卓羲（Ron），今次在內地人氣節目《披荊斬棘2》再合體，成功勾起不少觀眾集體回憶，亦令兩人在內地人氣再度攀升，日前TVB就趁機在抖音上載了兩人在09年接受節目《星星同學會》訪問時的片段，當時林峯和吳卓羲都已升呢做男一，林峯更憑《溏心風暴之家好月圓》獲得TVB「最受歡迎電視男角色」。
林峯：我同佢捱得好辛苦
節目中，作為主持人的吳君如詢問林峯和吳卓羲：「未紅時捱得辛唔辛苦？」林峯即指著吳卓羲說：「我同佢捱得好辛苦！」吳卓羲就憶述自己初入行時甚麼也不懂：「可能講一兩句對白都會口震，又唔知道啲光會遮住咗人哋，又遮住咗自己，導演就撳咪講：『喂！你識唔識拍戲㗎？』」三哥補充：「當然有兩句粗口咁樣！」吳卓羲立即否認：「冇冇冇！」令哄堂大笑。
TVB在YouTube都曾經分享過這段訪問影片：
吳卓羲：男人也有好「閨密」
吳卓羲在《披荊斬棘2》中指與林峯認識了已有20年，他說：「《大唐雙龍傳》對我來說是一個美好跟辛苦的回憶，這個經歷也算是我們的關係好的其中原因。還有很多，不開心過、也開心過，好像我們兩個拍拖一樣，就是男人也有好的『閨密』。」林峯亦形容自己與吳卓羲的關係似足情侶：「黏了20多年，習慣了，我們的友誼是一輩子的！」
林峯曾幫吳卓羲買底褲
林峯99年入讀TVB藝員訓練班，與遲他一屆的吳卓羲合作主演《大唐雙龍傳》後，一齊走紅、一齊被無綫力捧、一齊長大再一齊離巢外闖。兩人friend到互相有屋企鎖匙，林峯仲會親自改裝私家版風扇做禮物，買底褲又會買埋兄弟嗰條，仲曾經一日一個電話好黐纏。
【經典】大唐雙龍傳 | 吳卓羲林峯出浴兼露股：
昔日「五虎」成集體回憶
林峯、吳卓羲、黃宗澤可謂集體回憶，同為昔日「新五虎」成員，林峯與吳卓羲曾露股拍攝《大唐雙龍傳》，吳卓羲與黃宗澤拍完《衝上雲霄》被力捧，還有《少年四大名捕》、《英雄刀少年》，三人經常跟馬國明、陳鍵鋒合作，其中2004年的「奧運六星」表演實在是一時佳話（表演中還有黎諾懿）。
雖然事隔18年，但呢段影片依然在網上流傳，仲有網民話間唔中就會拎返出嚟欣賞吓㖭！
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