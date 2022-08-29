披荊斬棘2

披荊斬棘2｜林峯吳卓羲人氣爆燈舊訪問翻Hit 呻曾被導演鬧：識唔識拍戲？

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林峯和吳卓羲都曾經是TVB「新五虎」之一，因合作主演04年《大唐雙龍傳》成為好兄弟，近日兩人憑著參演節目《披荊斬棘2》在內地人氣急升，日前TVB在抖音重溫兩人於09年接受《星星同學會》訪問的片段，引來不少網民熱討，在訪問中兩人大呻未紅時辛酸，吳卓羲更話曾經被導演狂鬧：「識唔識做戲㗎！」

披荊斬棘2｜《大唐雙龍傳》2R再合體

當年被封為「《大唐雙龍傳》2R」的林峯（Raymond）、吳卓羲（Ron），今次在內地人氣節目《披荊斬棘2》再合體，成功勾起不少觀眾集體回憶，亦令兩人在內地人氣再度攀升，日前TVB就趁機在抖音上載了兩人在09年接受節目《星星同學會》訪問時的片段，當時林峯和吳卓羲都已升呢做男一，林峯更憑《溏心風暴之家好月圓》獲得TVB「最受歡迎電視男角色」。

披荊斬棘2 披荆斬棘2 溫兆倫成功加入，並和吳卓羲中）和林峯右）組成A組﹗
吳卓羲（中）早前戴了一副能夠聽歌打電話的智能黑超上鏡，意外引起網民搶購潮，力證人氣熱爆！（圖片來源：《披荆斬棘2》截圖）
披荊斬棘2 「《大唐雙龍傳》2R」在《披荊斬棘2》再合體，勾起不少觀眾的集體回憶。
「《大唐雙龍傳》2R」在《披荊斬棘2》再合體，勾起不少觀眾的集體回憶。（圖片來源：微博@Ron吳卓羲）

林峯：我同佢捱得好辛苦

節目中，作為主持人的吳君如詢問林峯和吳卓羲：「未紅時捱得辛唔辛苦？」林峯即指著吳卓羲說：「我同佢捱得好辛苦！」吳卓羲就憶述自己初入行時甚麼也不懂：「可能講一兩句對白都會口震，又唔知道啲光會遮住咗人哋，又遮住咗自己，導演就撳咪講：『喂！你識唔識拍戲㗎？』」三哥補充：「當然有兩句粗口咁樣！」吳卓羲立即否認：「冇冇冇！」令哄堂大笑。

披荊斬棘2 林峯雖然比吳卓羲更早爆紅，但他指自己和吳卓羲一樣捱得好辛苦。
林峯雖然比吳卓羲更早爆紅，但他指自己和吳卓羲一樣捱得好辛苦。（圖片來源：抖音@TVB）
披荊斬棘2 兩人都表示曾經聽過不少難聽的話話。
兩人都表示曾經聽過不少難聽的話話。（圖片來源：抖音@TVB）
披荊斬棘2 吳卓羲話被導演鬧過佢唔識拍戲！
吳卓羲話被導演鬧過佢唔識拍戲！（圖片來源：抖音@TVB）

TVB在YouTube都曾經分享過這段訪問影片：

吳卓羲：男人也有好「閨密」

吳卓羲在《披荊斬棘2》中指與林峯認識了已有20年，他說：「《大唐雙龍傳》對我來說是一個美好跟辛苦的回憶，這個經歷也算是我們的關係好的其中原因。還有很多，不開心過、也開心過，好像我們兩個拍拖一樣，就是男人也有好的『閨密』。」林峯亦形容自己與吳卓羲的關係似足情侶：「黏了20多年，習慣了，我們的友誼是一輩子的！」

披荊斬棘2 吳卓羲和林峯重演當年在《大唐雙龍傳》中的經典鏡頭。
吳卓羲和林峯重演當年在《大唐雙龍傳》中的經典鏡頭。（圖片來源：微博@Ron吳卓羲）
披荊斬棘2 不過林峯被人話擺pose時擺錯手。
不過林峯被人話擺pose時擺錯手。（圖片來源：微博@林峯）
披荊斬棘2 當年拍攝《大唐雙龍傳》時，林峯、吳卓羲都是只得約24歲的小鮮肉。
當年拍攝《大唐雙龍傳》時，林峯、吳卓羲都是只得約24歲的小鮮肉，現在兩人都已42歲，更添成熟男人味。（圖片來源：微博@林峯）

林峯曾幫吳卓羲買底褲

林峯99年入讀TVB藝員訓練班，與遲他一屆的吳卓羲合作主演《大唐雙龍傳》後，一齊走紅、一齊被無綫力捧、一齊長大再一齊離巢外闖。兩人friend到互相有屋企鎖匙，林峯仲會親自改裝私家版風扇做禮物，買底褲又會買埋兄弟嗰條，仲曾經一日一個電話好黐纏。

披荊斬棘2 林峯
林峯、吳卓羲當年喺《大唐雙龍傳》一齊做男主角，人氣一時無兩！（圖片來源：新傳媒照片庫）
披荊斬棘2 披荊斬棘 林峯與吳卓羲在《大唐雙龍傳》中露股演出堪稱經典。
林峯與吳卓羲在《大唐雙龍傳》中露股演出堪稱經典。（圖片來源：YouTube＠TVB USA）

【經典】大唐雙龍傳 | 吳卓羲林峯出浴兼露股：

昔日「五虎」成集體回憶

林峯、吳卓羲、黃宗澤可謂集體回憶，同為昔日「新五虎」成員，林峯與吳卓羲曾露股拍攝《大唐雙龍傳》，吳卓羲與黃宗澤拍完《衝上雲霄》被力捧，還有《少年四大名捕》、《英雄刀少年》，三人經常跟馬國明、陳鍵鋒合作，其中2004年的「奧運六星」表演實在是一時佳話（表演中還有黎諾懿）。

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昔日TVB力捧的「新五虎」中，林峯、吳卓羲、陳鍵鋒同馬國明曾一齊合演劇集《少年四大名捕》。（圖片來源：新傳媒照片庫）
披荊斬棘2 陳鍵鋒、黃宗澤、吳卓羲、同馬國明又曾一齊合演劇集《衝上雲霄》。
陳鍵鋒、黃宗澤、吳卓羲同馬國明又曾一齊合演劇集《衝上雲霄》。（圖片來源：新傳媒照片庫）
披荊斬棘2 披荊斬棘
2004年TVB「新五虎」加上黎諾懿後作「奧運六星」表演。（圖片來源：新傳媒照片庫）

雖然事隔18年，但呢段影片依然在網上流傳，仲有網民話間唔中就會拎返出嚟欣賞吓㖭！

撰文：東方新地圖片來源：《披荆斬棘2》截圖、微博@Ron吳卓羲、抖音@TVB、微博@林峯、YouTube＠TVB USA、新傳媒照片庫資料或影片來源：YouTube＠TVB USA

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