拆你個夢｜解夢師Binky辛巧琪大起底 真身原來係港台主持兼博士生
《拆你個夢》Binky辛巧琪 幫30位藝人解夢
ViuTV節目《拆你個夢》由杜如風（Helen）、ERROR成員保錡和王頌茵（Kathy仔）擔任主持，仲搵來港台主持辛巧琪（Binky）擔任解夢師，她在社交網透露在今次共有15集的《拆你個夢》中，會幫多達30位藝人解夢，其中包括有Collar成員Day（許軼）和Ivy（蘇雅琳）、關智斌（Kenny）、楊天宇（Angus）、何超儀、七仙羽師傅、錢小豪和龐景峰父子、廿四味成員Phat和JBS、達哥、柏天男和ERROR成員193等。
其他接受解夢藝人：
主持多個港台節目
現年32歲的辛巧琪曾在珠海學院攻讀新聞及傳播學系，畢業後加入了香港電台做主持，至今已有近9年，主要擔任《生活存關愛》、《抗疫快訊》、《議事論事》等港台節目的主持工作。除了擁有新聞及傳播學系學士學位外，辛巧琪又修讀了香港城市大學媒體文化碩士學位，以及由去年開始在Catholic University of Murcia成為教育博士生。
自細患有讀寫障礙
辛巧琪透露自己由細個開始就確診有讀寫障礙，因此做主播要睇字幕機進行報道，對她來說是一個不小的挑戰。此外她從小又患有專注力不足/過度活躍症（ADHD），在破碎及家暴的家庭中成長，更令她曾患上抑鬱症及焦慮症。因此她現時成立了自己的教育中心，以自身經歷和大家分享如何走出成功之路。
已考獲多項治療證書
十分好學的辛巧琪現時已考獲了夢境分析師、繪畫分析師、NLP發證導師、註冊催眠治療師、性治療基礎證書、音樂治療應用證書、死亡學證書（臨終關懷、哀傷輔導、生死教育）、情緒病及認知行為治療高級證書等多種資格，同時又身兼三間慈善機構的總監級工作，以及為政府不同部門的委員會擔任會長、副主席及委員之義務工作。
老公是得獎節目導演
辛巧琪在2018年嫁給了因共事而撻著的港台節目導演張騫（Rex），她曾在社交網開心透露老公Rex憑執導港台節目《全民動起來》，獲得了《第50屆美國國際電影及電視節》節目金獎和最佳作品獎，不過據知現時Rex已離開了港台的工作。