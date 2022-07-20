拆你個夢｜解夢師Binky辛巧琪大起底 真身原來係港台主持兼博士生

ViuTV新節目《拆你個夢》將於下周一（7月25日）起，逢星期一至五晚上11點播出，有不少網友都留意到節目中有位靚女夢境分析師為嘉賓們解夢，原來這位夢境分析師名叫辛巧琪（Binky），擁有多重身份，除了擔任了多年港台主持外，仲係一位教育博士生！