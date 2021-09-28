拉闊音樂會︱姜濤扮咀女Dancer掀高潮 林家謙台上獻出處男舞
編輯：東方新地｜圖片來源：商台903 facebook、東方新地｜原文：新Monday
《拉闊音樂會 風火雷電》Tyson Yoshi大晒朱古力肌
音樂會打頭陣的Tyson Yoshi帶來連串快歌，掀起音樂會首個高潮！Tyson Yoshi唱完大熱《Christy》和《Something》之後，自爆懶理大會Rundown，又說要揀個靚位剝衫！最後當然不負眾望，請大家用眼睛「吃」他操練多時的結實「朱古力」腹肌。之後，他獻唱完《In My Dream》和《Stress Out》，姜濤隨即登場，二人合唱《I Don’t Give APart II》，隨後更與脫下眼鏡的林家謙合唱《特倫斯夢遊仙境》，結束第一部份演出。
林家謙嫌姜濤多懶音
之後輪到林家謙在舞台上奉獻處男之舞，只見平日以乖乖斯文眼鏡Look形象示人的他，為這次音樂會，竟然秘密練兵，配合節奏輕快的日文歌《感電》跳舞，為觀眾帶來驚喜，之後他再與姜濤合唱《難道喜歡處女座》，林家謙突然問姜濤：「我好挑剔咩？」姜濤笑着說：「係呀！我第一首歌係你做監製，你嫌我懶音太多！」林家謙顯得有點尷尬說：「而家好好多！都可以呀！」姜濤指出早在《一號種籽》前已跟他合作過，林家謙即說：「即係我攞咗你第一次？哈哈！」姜濤即扮怕醜，隨即二人首次演繹《有一種傳說》。
Jer唱歌鼓勵Supper Moment
而一早預告因敏感而致氣管收縮的Jer，出場率先唱《砂之器》，今次亦是Jer首度現場演繹這首歌。到大家最期待的《狂人日記》時，Jer投入唱到跪地，令Fans尖叫不斷。他在台上坦言喜歡樂隊Supper Moment十多年，早前看了樂隊的演唱會，明白到他們迷失的感覺，是很無助，所以藉着唱SM的歌，希望他們在漆黑之中都見到天上星星，能夠找到路返家。
其後輪到Tyson Yoshi再次登場，在唱完《Stay》後，他指自己的作品並非只有嘈吵，又透露曾唱過兩首廣東歌，一曲《Growing up》是他上班時所寫：「我體會到人生絕望，大家感覺一下就得啦！」引來全場共鳴笑聲。
姜濤唱《Dear My Friend 》一度哽咽
緊接壓軸的姜濤，演出個人環節時，全場姜糖即合拍地亮起「姜」燈牌，他先唱起《Master Class》，更邀請Tyson Yoshi獻唱Gareth.T為姜濤作的還原英文版demo。隨後姜濤再翻唱隊友《特登》、《DWBF》和《不可愛教主》，當他演唱完《不可愛教主》後，即借位扮作與女舞蹈員親嘴動作，令全場大叫。他唱《前傳》前說：「呢首歌係每個追夢想人嘅故事。」之後他全程跪在台上演唱《Dear My Friend》，期間更一度哽咽，到唱《一人之境》時，他被合唱的Jer拍一拍膊頭後即抖擻精神。
4人於音樂會尾段再聚首一起演出，並齊齊獻唱姜濤飲歌《蒙著嘴說愛你》，眾人在台上帶領觀眾一齊大合唱，並在最後以《致明日的舞》作結，將整晚氣氛推至最高峰，而音樂會亦在熱血和感人氣氛下完美結束。