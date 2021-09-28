拉闊音樂會︱姜濤扮咀女Dancer掀高潮 林家謙台上獻出處男舞

商台《拉闊音樂會 風火雷電》本周一（27日）於亞博館Arena舉行，在4位主角林家謙、姜濤、柳應廷（Jer）和Tyson Yoshi化身「風火雷電」傾力演出，讓整個音樂會有驚喜、有搞笑、有感動亦有熱血位，也令台下Fans尖叫聲不絕！

編輯：東方新地｜圖片來源：商台903 facebook、東方新地｜原文：新Monday