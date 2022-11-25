盤點8位拳擊男神爆肌過程 江𤒹生實測 《一拳超人》減肥方法
江𤒹生仿《一拳超人》日做100掌上壓
今年30歲的Mirror成員AK江𤒹生，在《繩角》之中扮演拳擊手歐陽駿，為了詮釋拳王，江𤒹生仿效《一拳超人》的方法，每天都會做100下掌上壓，他直言：「一啲都唔享受過程。」
駱振偉操肌至極限 痛至叫出來
今年38歲的駱振偉在《繩角》中飾拳手「狂牛」袁天就，是劇中最厲害的角色，他在ViuTV 訪問中指自己不停食雞胸吸收蛋白質，即使自己不餓都要吃。而在訓練方面，每星期六日都要做2個小時的運動。為了劇中「過磅」的一幕，他除了不喝水，又要不停吃薯條，又要不停做肌肉訓練，他直言「係做到痛到要大叫」。
譚俊彥為客串一集跑步半年
今年42歲的譚俊彥在去年的劇集《拳王》減磅操肌，每天堅持去跑步，最高峰時更減了30磅，因為太瘦更被人誤會生病了。他不停減肥，直至體脂得10%，其實只為了客串一集。
黎耀祥為44秒餐餐食雞肉
今年58歲的黎耀祥在劇中是一個退隱拳壇的成功商人，為了44秒的回憶戲，他花2個多月減20磅。他每星期除了依照劇組安排進行拳擊訓練之外，還特意請來專業的教練，而每晚都會在家鍛鍊。而他的餐單主要都是雞胸、雞蛋和薯仔，靠著驚人意志力成功練出好身材。
張振朗為操肌日訓幾小時
今年35歲的張振朗為了劇集《拳王》，花一年時間增肥40磅再操肌。當時他一天食午餐，主要都是牛排和白飯，增加脂肪和肌肉。之後他又花半年再減肥操肌，他又不停吃雞肉和低脂食物，增加蛋白質。另外他又堅持每日運動「每晚收凌晨收3，4點，我第一時間都係走去做gym，然後7點照常上班，持續接近兩個月。」
張家輝：餐單「狗都不會吃」
今年57歲的張家輝在2013年拍《激戰》的時候，為了維持鋼條身形，除了要戒油鹽糖和澱粉之外，每日需要吃20-30隻雞蛋來增加蛋白質，都最後階段都要讓身體脫水，連水也不能喝，只是為了加強線條。他又每天鍛練六七小時，堅持九個月才能練成這個身形。在飲食控制上，張家輝又笑言自己的餐單是：「狗都不會吃」。
彭于晏節食致情緒長期不穩
同為電影《激戰》的主角彭于晏，為了練成8塊胸肌和腹肌，他除了每天健身2，3個小時外，還會練拳4，5小時。至於飲食控制上，主要都只能吃水煮蛋白和雞胸肉，令情緒長期不穩定，吐槽自己都是「吃的都是原始人的東西」。
鄭嘉穎：「雞胸肉吃到像吃木板！」
曾經在2012年拍攝《拳王》的53歲鄭嘉穎為了在鏡頭前呈現漂亮的線條，他除了嚴格戒油鹽糖之外，三個月都是吃白切雞、烚菜、白飯、方包或齋啡。堅持三個月終令他成功瘦下十公斤，但他笑稱：「很有效，但是時間再長就不行了，雞胸肉吃到最後像在吃木板一樣！」
常見問題
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