盤點8位拳擊男神爆肌過程 江𤒹生實測 《一拳超人》減肥方法

近日熱播的ViuTV劇集《繩角》，講述主角為成為亞洲拳王而努力而奮鬥，成功掀起一番拳擊熱潮，其實香港近十年也出產很多以拳擊為主題的電視劇或電影。不少男星都為了角色均加緊操肌，務求鏡頭前大騷身材，以下盤點八位拳擊男神為練鋼條身形而用不少方法減肥操肌。