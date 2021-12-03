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拳王｜首播收視差過史上最低《刑偵日記》 《拳王》僅16.5點排本年尾二

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撰文：東方新地

無綫日前公布節目及劇集收視，《星空下的仁醫》大結局平均收視22點（觀眾人數約144萬），成績不俗。但接棒的《拳王》則未如理想，只得16.5點（觀眾人數約108萬），排本年度無綫劇集首周收視尾二。

文：東方新地 ｜圖：新傳媒圖片庫、TVB圖片

無綫日前公布劇集收視，《拳王》首播收視16.5點，成績未如理想。（圖片來源：TVB《拳王》圖片）
無綫日前公布劇集收視，《拳王》首播收視16.5點，成績未如理想。（圖片來源：TVB《拳王》圖片）

《拳王》收視未如理想排尾二

無綫日前公布上周（11月22日至28日）節目及劇集收視成績，三線劇集方面收視一般，《愛．回家之開心速遞》收視輕微下跌，有22.7點（觀眾人數約148萬），兩部台慶劇《十月初五的月光》與《拳王》同為上周首播，前者是經典重現，將21年前的同名劇重拍，電視直播收視平均19.4點（觀眾人數約127萬）。而上周一《星空下的仁醫》大結局平均收視22點（觀眾人數約144萬），成績不俗。但接棒的《拳王》則未如理想，於周二至五同時段的平均收視16.5點（觀眾人數約108萬）。而跟《拳王》同時段播放ViuTV的《全民造星4》，平均收視5.5點（觀眾人數約36萬），比對上一周微升0.2點。值得一提的是《拳王》首周收視16.5點在本年度無綫劇集中排尾二，而包尾的是撞正奧運期間播出的《智能愛人》僅得12.3點。

另外順帶一提，如果《拳王》的收視在往後持續游走16.5點，有可能成為TVB史上第二低收視首播劇集。（圖片來源：維基百科截圖）
另外順帶一提，如果《拳王》的收視在往後持續游走16.5點，有可能成為TVB史上第二低收視首播劇集。（圖片來源：維基百科截圖）
無綫日前公布上周（11月22日至28日）節目及劇集收視成績，上周一《星空下的仁醫》大結局平均收視22點（觀眾人數約144萬），成績不俗。（圖片來源：）
無綫日前公布上周（11月22日至28日）節目及劇集收視成績，上周一《星空下的仁醫》大結局平均收視22點（觀眾人數約144萬），成績不俗。（圖片來源：）
台慶劇《十月初五的月光》上周首播，將21年前的同名劇重拍，電視直播收視平均19.4點（觀眾人數約127萬）。（圖片來源：）
台慶劇《十月初五的月光》上周首播，將21年前的同名劇重拍，電視直播收視平均19.4點（觀眾人數約127萬）。（圖片來源：）
但接棒《星空下的仁醫》的另一台慶劇《拳王》首周收視未如理想，平均只得16.5點（觀眾人數約108萬），排名本年度無綫首播劇集尾二。（圖片來源：TVB《拳王》圖片）
但接棒《星空下的仁醫》的另一台慶劇《拳王》首周收視未如理想，平均只得16.5點（觀眾人數約108萬），排名本年度無綫首播劇集尾二。（圖片來源：TVB《拳王》圖片）
而跟《拳王》同時段播放ViuTV的《全民造星4》，平均收視5.5點（觀眾人數約36萬），比對上一周微升0.2點。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》截圖）
而跟《拳王》同時段播放ViuTV的《全民造星4》，平均收視5.5點（觀眾人數約36萬），比對上一周微升0.2點。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》截圖）
而本年度包尾的首周收視劇集，是撞正東京奧運期間播出的《智能愛人》僅得12.3點。（圖片來源：）
而本年度包尾的首周收視劇集，是撞正東京奧運期間播出的《智能愛人》僅得12.3點。（圖片來源：）

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