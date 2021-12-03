拳王｜首播收視差過史上最低《刑偵日記》 《拳王》僅16.5點排本年尾二
無綫日前公布節目及劇集收視，《星空下的仁醫》大結局平均收視22點（觀眾人數約144萬），成績不俗。但接棒的《拳王》則未如理想，只得16.5點（觀眾人數約108萬），排本年度無綫劇集首周收視尾二。
文：東方新地 ｜圖：新傳媒圖片庫、TVB圖片
《拳王》收視未如理想排尾二
無綫日前公布上周（11月22日至28日）節目及劇集收視成績，三線劇集方面收視一般，《愛．回家之開心速遞》收視輕微下跌，有22.7點（觀眾人數約148萬），兩部台慶劇《十月初五的月光》與《拳王》同為上周首播，前者是經典重現，將21年前的同名劇重拍，電視直播收視平均19.4點（觀眾人數約127萬）。而上周一《星空下的仁醫》大結局平均收視22點（觀眾人數約144萬），成績不俗。但接棒的《拳王》則未如理想，於周二至五同時段的平均收視16.5點（觀眾人數約108萬）。而跟《拳王》同時段播放ViuTV的《全民造星4》，平均收視5.5點（觀眾人數約36萬），比對上一周微升0.2點。值得一提的是《拳王》首周收視16.5點在本年度無綫劇集中排尾二，而包尾的是撞正奧運期間播出的《智能愛人》僅得12.3點。