拳王｜首播收視差過史上最低《刑偵日記》 《拳王》僅16.5點排本年尾二

無綫日前公布節目及劇集收視，《星空下的仁醫》大結局平均收視22點（觀眾人數約144萬），成績不俗。但接棒的《拳王》則未如理想，只得16.5點（觀眾人數約108萬），排本年度無綫劇集首周收視尾二。

文：東方新地 ｜圖：新傳媒圖片庫、TVB圖片