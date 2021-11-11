拳王｜張振朗花一年操爆肌被踩台 林作打拳師傅向柏榮有嘢講
文：東方新地｜圖：TVB發相、對白cap圖截圖、
《拳王》緊接《星空下的仁醫》播出，在劇中飾演泰拳拳手的張振朗，在開劇前一年多已開始準備操body，為了增肌先谷脹自己，然後再修線條操肌，並進行地獄式訓練，經過超過一年的艱苦過程，張振朗操肌成果近日在《拳王》宣傳中見到﹗
張振朗日食五餐 谷出巨腩增逾40磅
張振朗苦練多時的爆肌造型亦終於曝光，脹爆的胸肌配以零脂肪、線條靚絕的無敵朱古力肌，吸睛度爆燈！據知，張振朗為了Build出靚肌確是下了不少苦功。早於劇集開拍前一年多，他已開始為操肌做準備，第一步是谷肥自己：「當時一日食五餐，主要都係牛扒同大量嘅飯，因為要先谷肥，增加脂肪同埋肌肉，咁樣操番弗嘅時候啲肌肉先至會更加有份量。」「日食夜食」食足一年後，振朗成功「泵脹」自己，增重多達40磅之餘，更谷出驚人巨腩，他笑言：「增肥嗰陣咁啱有兩套劇出街，就係《使徒行者3》同《踩過界2》，當時好多人話我肥咗。」
林作師傅向柏榮：拍打戲最緊要打得好睇
張振朗飾演拳手而花一年時間谷肌增磅，成功練成筋肉人身形，不過有網民留言指「操肌只會減慢速度，操到咁反而冇乜說服力」，訓練林作在擂台對戰鍾培生的教練向柏榮，亦在討論區留言指「拍打戲最緊要打得好睇」，網民即回覆向師傅「你嗰啲叫專業，佢嗰啲叫交作業」，網民繼續對張振朗踩台，而向柏榮師傅再爆seed，不過強調自己沒有挑機成分，林作又趁機抽水，再度將話題再炒熱﹗
向柏榮：用真拳手同動作演員打先夠真實﹗
網民：拍少少動作就認自己係功夫明星﹗
網民：小心方丈小氣﹗
網民：放到上電視但放唔到響CK門口呢
網民：鄭嘉穎嗰套叫拳王，呢套又叫拳王
張振朗公開地獄餐單：自製雞水補充蛋白質
張振朗成功谷肥自己後接下來的半年，便是地獄式的操肌訓練以及超清淡健康餐單；據知由於吃白烚雞肉吃到懷疑人生，張振朗聽從教練建議飲雞水：「因為每一日食嘅（雞肉）量要好多，飲雞水可以補充到足夠嘅蛋白質，又唔使好似食擦子膠咁，個過程幾有挑戰性，辛苦但係對自己身體了解多咗。」
張振朗公開增肌餐單：
張振朗全身上下均弗至無懈可擊，就連背部線條亦操得相當完美，可見下了不少苦功。張振朗在劇中飾演為復仇去到好盡，性格正直熱血，黑白分明，堅毅不屈的海正藍，並會與黎耀祥、黃子恒及朱敏瀚有大量對手戲。