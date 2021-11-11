拳王｜張振朗花一年操爆肌被踩台 林作打拳師傅向柏榮有嘢講

台慶劇《拳王》中張振朗飾演一名泰拳拳手，為演活角色苦練一年，成功變成筋肉人，被指激似電影《激戰》中的張家輝﹗不過亦有不少網民給負評，指操大隻有礙動作敏捷及影響拳風，完全不合情理﹗林作打拳師傅兼有「拳界轟炸機」之稱的向柏榮都有嘢講﹗

文：東方新地｜圖：TVB發相、對白cap圖截圖、