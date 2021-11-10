拳王｜張振朗為增肌先泵脹再甩腩 花一年變張家輝 公開地獄式餐單

張振朗、黎耀祥主演的台慶劇《拳王》緊接《星空下的仁醫》播出，在劇中飾演泰拳拳手的張振朗，在開劇前一年多已開始準備操body，為了增肌先谷脹自己，然後再修線條操肌，並進行地獄式訓練，張振朗變成大隻佬，被指激似電影《激戰》主角張家輝﹗

文：東方新地｜圖：TVB發相