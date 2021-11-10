拳王｜張振朗為增肌先泵脹再甩腩 花一年變張家輝 公開地獄式餐單
張振朗、黎耀祥主演的台慶劇《拳王》緊接《星空下的仁醫》播出，在劇中飾演泰拳拳手的張振朗，在開劇前一年多已開始準備操body，為了增肌先谷脹自己，然後再修線條操肌，並進行地獄式訓練，張振朗變成大隻佬，被指激似電影《激戰》主角張家輝﹗
文：東方新地｜圖：TVB發相
文：東方新地｜圖：TVB發相
34歲張振朗、57歲黎耀祥《拳王》變身大隻佬
張振朗演出的《拳王》將接檔《星空下的仁醫》、於11月23日（周二）起逢周一至周五晚九點半翡翠台播出。以拳擊為主題，著墨探討人性的《拳王》，主要演員有黎耀祥、張振朗、黃子恆、朱敏瀚、姚子羚、蔡潔、賴慰玲、譚俊彥、鄭子誠、許家傑、翟威廉、冼灝英、李君妍及孟希璘等。男主角之一的張振朗在《拳王》官方網站「拳王The Ringmaster 2021」發布的首條宣傳片，親自旁白：「你嘅擂台喺邊度？每一日我哋為生活、為現實搏命，但呢個係咪唯一嘅選擇？試吓忠於自己，為一個信念去奮鬥，唔好由其他人去定義你嘅價值。」配以黎耀祥戲味十足的表情、緊湊的氣氛以及主角們努力奮鬥的操練畫面，相當熱血。
張振朗日食五餐 谷出巨腩增逾40磅
張振朗苦練多時的爆肌造型亦終於曝光，脹爆的胸肌配以零脂肪、線條靚絕的無敵朱古力肌，吸睛度爆燈！據知，張振朗為了Build出靚肌確是下了不少苦功。早於劇集開拍前一年多，他已開始為操肌做準備，第一步是谷肥自己：「當時一日食五餐，主要都係牛扒同大量嘅飯，因為要先谷肥，增加脂肪同埋肌肉，咁樣操番弗嘅時候啲肌肉先至會更加有份量。」「日食夜食」食足一年後，振朗成功「泵脹」自己，增重多達40磅之餘，更谷出驚人巨腩，他笑言：「增肥嗰陣咁啱有兩套劇出街，就係《使徒行者3》同《踩過界2》，當時好多人話我肥咗。」
張振朗公開地獄餐單：自製雞水補充蛋白質
張振朗成功谷肥自己後接下來的半年，便是地獄式的操肌訓練以及超清淡健康餐單；據知由於吃白烚雞肉吃到懷疑人生，張振朗聽從教練建議飲雞水：「因為每一日食嘅（雞肉）量要好多，飲雞水可以補充到足夠嘅蛋白質，又唔使好似食擦子膠咁，個過程幾有挑戰性，辛苦但係對自己身體了解多咗。」
張振朗公開增肌餐單：
張振朗全身上下均弗至無懈可擊，就連背部線條亦操得相當完美，可見下了不少苦功。張振朗在劇中飾演為復仇去到好盡，性格正直熱血，黑白分明，堅毅不屈的海正藍，並會與黎耀祥、黃子恒及朱敏瀚有大量對手戲。