拳王｜穩奪TVB史上第二低劇集 盤點近10年十部墊底作品 視帝視后榜上有名
無綫台慶劇《拳王》陣容強勁，有黎耀祥、張振朗，女角方面仲有姚子羚加蔡潔，而且主角更加落力操肌谷盡演出，就連客串的譚俊彥都為短短一集打拳戲苦練身型，時間成本都極大投資！然而，《拳王》的收視成績卻並不理想，首周平均16.5點、次周16.1點，去到第三周更跌至15.7點，每況愈下，若劣勢持續，《拳王》定必成為TVB史上第二低劇集，僅次於榜首《刑偵日記》。
拳王｜收視16.1點再創新低差過《青春本我》 網上歸納《拳王》三大死因
文：東方新地｜圖：TVB圖片、張振朗IG
TVB近年收視愈來愈差
自從1990年代中期開始，收視成為節目成績可見的優劣之分，但由於近10年網絡影視平台日趨普級，HBO、Netflix、以至近日的Disney+等，以至YouTube平台亦成為電視台的競爭對手。觀眾選擇多，坐定定「追」節目的人亦減少，以及攏斷電視巿場的TVB的神話亦開始動搖，黃金時段劇集由幾年前基本25點以上以至今年有20點已經要開香檳慶祝，3周平均16.1點的《拳王》明顯是百家爭鳴年代的犧牲品。
2021年TVB有8套劇收視平均不足20點
雖然《拳王》收視成績奇差，但事實上2021年TVB其它劇集亦非常慘烈，計算《拳王》在內，今年總共有8部（約一半）的不均收視都不足20點，齊齊打入十大TVB史上最低的劇集。不過《拳王》一日未播完，都仲有一線生機！只要往後兩周，《拳王》超過26點，就能夠將全劇平均拉回20點以上，加油呀！