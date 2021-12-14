拳王｜穩奪TVB史上第二低劇集 盤點近10年十部墊底作品 視帝視后榜上有名

無綫台慶劇《拳王》陣容強勁，有黎耀祥、張振朗，女角方面仲有姚子羚加蔡潔，而且主角更加落力操肌谷盡演出，就連客串的譚俊彥都為短短一集打拳戲苦練身型，時間成本都極大投資！然而，《拳王》的收視成績卻並不理想，首周平均16.5點、次周16.1點，去到第三周更跌至15.7點，每況愈下，若劣勢持續，《拳王》定必成為TVB史上第二低劇集，僅次於榜首《刑偵日記》。