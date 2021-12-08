拳王｜收視16.1點再創新低差過《青春本我》 網上歸納《拳王》三大死因
文：東方新地 ｜圖：TVB《拳王》截圖、討論區截圖
《拳王》再創收視新低
無綫劇集《拳王》是今年壓軸的台慶劇，陣容自然有有番咁上下，有三屆視帝黎耀祥、張振朗、譚俊彥和姚子羚等人，劇中演員為配合拳手角色，在開劇前一年多已落力狂操boby，黎耀祥及張振朗一身脹爆的胸肌配以零脂肪、線條靚絕的無敵朱古力肌，吸睛度爆燈！不過《拳王》開播的首周收視卻未如理想只得16.5點，排名本年度無綫劇集的尾二，近日無綫公布上周《拳王》最新收視再創新低只得16.1點，比新劇《青春本我》的16.8點還要差，令不少人大跌眼鏡，網民亦在討論區熱烈討論，更歸納出《拳王》死因。
張振朗報仇劇情牽強
劇中主軸由黎耀祥和張振朗的恩怨開始，首集講述張振朗劇中的哥哥譚俊彥因比賽引致腦部受傷，而教練黎耀祥將譚俊彥送到醫院搶救後就失救致死，當張振朗趕到醫院時知道譚俊彥已經去世，因而遷怒黎耀祥更認定他是「殺人兇手」，網民認為劇情十分牽強，更表示「憎恨黎耀祥嘅原因完全無說服力。」網友又認為黎耀祥在賽前已問過譚俊彥要不要打拳賽，又沒有迫他出賽，另外黎耀祥在車上發現譚俊彥流鼻血時，已即時送他到醫院，做法非常合理，所以張振朗到醫院發現哥哥傷重死亡，而遷怒於黎耀祥就反而變得不合理。
黎耀祥角色欠鮮明
網民認為劇中想打造黎耀祥做大奸角，處處打壓張振朗，但開頭他用張振朗形象不健康為由取消他的質格，做法太簡單。而黎耀祥一方面想打擊張振朗，但又想還譚俊彥清白，演出綁手綁腳，不像一個老謀心算的老狐貍，網友覺得「套劇死因就係冇衰人，總之做到人人都有善良一面」，又直指劇本麻麻，幸好黎耀祥有演技，不時交出凌厲眼神，令觀眾期待他總有驚人後著。
有違角色設定
網民指黎耀祥要求賴慰玲出手，希望令張振朗在電視上出醜，又在網絡抺黑，希望他知難而退而退賽，但其實張振朗今次飾演內向型宅男角色，又怎會介意被人抺黑，而放棄向黎耀祥報仇雪恨。另外，譚俊彥角色設定為香港最有名的拳手，角色名叫海正曦，而張振朗角色名叫海正藍，二人名稱僅一字之差，黃子恆作為他的拳擊教練，竟然一開始都懵然不知，實在係講唔通，直至張振朗被起底，拳館所有人才知道他身份，實在有點「搵戲嚟做」。