拳王｜收視16.1點再創新低差過《青春本我》 網上歸納《拳王》三大死因

無綫台慶劇《拳王》陣容強勁，有黎耀祥、張振朗、譚俊彥和姚子羚，劇中演員為了配合拳手角色在開劇前一年多已落力操肌，不過無綫最新公布《拳王》收視再創新低只得16.1點，令不少人大跌眼鏡，網民亦在討論區紛紛熱討《拳王》死因。