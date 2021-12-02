拳王｜黎耀祥街邊擺地攤賣藝短片曝光 網民慨嘆三屆視帝內地發展坎坷

無綫台慶劇《拳王》近日熱播，焦點除了落在男演員的爆肌身形外，3屆視帝黎耀祥的演出亦備受關注。不過近年已轉戰內地發展的黎耀祥，日前被指疑似在內地擺地攤賣藝，引發大批網友熱議。

文：東方新地 ｜圖：抖音@黎耀祥、[email protected]黎耀祥、big big channel截圖