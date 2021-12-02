拳王｜黎耀祥街邊擺地攤賣藝短片曝光 網民慨嘆三屆視帝內地發展坎坷
文：東方新地 ｜圖：抖音@黎耀祥、[email protected]黎耀祥、big big channel截圖
被傳內地發展不如意
黎耀祥（祥哥）入行近40年，由臨時演員身份變身為三屆視帝，演技精湛深受觀眾歡迎。而近年祥哥已轉戰內地發展，在香港拍劇貴精不貴多，只維持一年一部的產量。不過近日網上流出一段黎耀祥的辛酸短片，眼見他穿上黑色羽絨背心，現身安徽省亳州市的街頭，坐在椅子上彈吉他賣唱，旁邊的小桌子還放滿吉他、口風琴等，疑似在擺地攤賣樂器，令不少網民看得心酸，估計他在內地發展不太順利。
內地街邊擺地攤賣藝
短片流出後引發大批網友熱議，慨嘆黎耀祥在演藝圈的晚景落得淒涼，紛紛在討論區留言：「頭條說你孤獨內地擺地攤無人捧場」、「祥哥怎麼這麼慘」、「聽說你在大陸擺地攤」等等。不過後來有網友查出，原來短片是黎耀祥自己在抖音發布的，他更留言道：「一首有故事的歌，我也來湊下熱鬧」，澄清祥哥並不是真的在街頭擺地攤賣藝，估計是他路過看到攤販，要求對方讓自己演奏一曲而已，網友才鬆一口氣。
與劉青雲內地聚舊
黎耀祥近年轉戰內地發展，走遍多個省份，不停走商演，閒時與同行的太太兼經理人Julia遊景點﹗早前黎耀祥貼出與劉青雲相聚的片段，他一手搭住青雲膊頭，留了鬍鬚的青雲笑意盈盈，黎耀祥留言：「內地工作相聚，兩個男人，喜歡哪個？」原來呢段兄弟情已有三十多年，友情在無綫年代時建立。黎耀祥指劉青雲是他演藝歷程上一個很重要的人，對自己影響深遠，私底下感情深厚，黎耀祥指早年事業不順遂全靠劉青雲一直鼓勵﹗
黎耀祥入行全因劉青雲賣廣告
黎耀祥和劉青雲的兄弟情，緣於無綫，黎耀祥入行前已認識劉青雲，之前在無綫營業部當文員，黎耀祥表示因為受到劉青雲所拍的招募廣告影響，而報考了無綫的短期藝訓班﹗黎耀祥加入無綫後同青雲合作過不少劇集，包括有《銀色旅途》、《燃燒歲月》、《遊戲邊緣》《人在邊緣》等，當時劉青雲已是男主角，而黎耀祥只是二打六，但當時劉青雲對黎耀祥留下好好印象﹗
黎耀祥多得劉青雲鼓勵不放棄追夢
黎耀祥直言自己的演藝生涯，劉青雲對他影響至深的一個人，黎耀祥話：「我成日同人講劉青雲喺演戲理念被人走快十年嘅人，我十年後諗到嘅嘢，佢十年前已經諗通晒﹗而作為一個朋友，佢每次都會鼓勵我，我做咗廿幾年，其實一路都冇乜成績可言，但佢成日都會同我講『你得㗎﹗唔好放棄』，佢真係喺我演藝生涯中，一個好重要嘅人 」
劉青雲對黎耀祥印象深刻是合作86年《銀色旅途》，青雲：「嗰場戲好多爆肚，但冇人接到我，有個人接到我幾句就係佢﹗」劉青雲亦大讚黎耀祥唔止演技好，而且是一個好好的人，劉青雲話：「佢本身個人好有修養，呢樣嘢重要過演戲，一個好嘅人，重要過你喺演技上有幾出色多好多，我覺得人最重要係咁﹗」