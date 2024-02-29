挖呀挖黃老師驚爆下海 本尊12字火速回應神隱原因
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來自中國武漢的黃老師因在抖音及小紅書平台等社交平台，發布洗腦兒歌「挖呀挖」《小小花園》後火速爆紅。網傳她在爆紅後開直播一晚就賺盡10年人工，相當誇張！其後黃老師亦有接住這波流量，繼續發布新兒歌，不過卻遭連環爆出有關她的負面消息。近日黃老師更驚爆變黃媽媽，更爆出下海的消息，令本尊急忙拍片親自回應……
挖呀挖黃老師被爆下海爆房價3萬？
「挖呀挖」黃老師人紅是非多，爆紅後負面消息不斷，除了爆出她出席「飯局」、「走樣照」後，近日又爆出驚人消息。有網民爆出黃老師竟下海，仲有影片流出，而相關幼兒園也證實黃老師年初已離職。根據內地媒體報導，有網民曾圖文並茂炫耀自己約到了挖呀挖黃老師老師，更表示：「剛開始還跟我裝，加到3萬才出來」再附上一張疑似黃老師的女生坐在酒店床上的相片。
黃老師拍片澄清榮升「黃媽媽」兼已報警處理
有不少網民認為黃老師被「造黃謠」，指圖片的女生只是與黃老師略有相似，希望本人能出面澄清。黃老師表示起初沒有回應因認為清者自清，但後來事件上了微博熱搜，引來大量網民詢問後，黃老師終於上水拍片回應事件。黃老師表示自己神隱一時是因為自己已由黃老師成為「黃媽媽」，在神隱的這段時間都在照顧孩子，而事件爆發後她則冷靜搜集證據去報警了。
網民意見兩極：嫉妒別人vs出來賺奶粉錢
黃老師的澄清影片獲得不少網民支持，更紛紛呼籲黃老師不要放過那些造謠者：「支持，對造謠的不能手軟」、「人家火了帶貨沒有錯呀，可別嫉妒攻擊別人了」、「確實不是她，那女的很漂亮的」、「差好x遠喎」、「看過視頻，確實不是本人，影片裡比黃漂亮」、「支持黃老師」等等。
不過亦有網民質疑黃老師最近帶貨沒人看，才造出這些新聞刷流量：「出來賺奶粉錢了」、「帶貨直播沒人看了，炒作一下」、「她是真的懂流量」、「自導自演吧」、「我看了，確實像」、「人地直播都賺夠」
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撰文：東方新地圖片來源：抖音影片截圖、微博＠音樂小黃花開富貴、微博影片截圖、微博留言截圖