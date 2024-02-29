挖呀挖黃老師驚爆下海 本尊12字火速回應神隱原因

來自中國武漢的黃老師因在抖音及小紅書平台等社交平台，發布洗腦兒歌「挖呀挖」《小小花園》後火速爆紅。網傳她在爆紅後開直播一晚就賺盡10年人工，相當誇張！其後黃老師亦有接住這波流量，繼續發布新兒歌，不過卻遭連環爆出有關她的負面消息。近日黃老師更驚爆變黃媽媽，更爆出下海的消息，令本尊急忙拍片親自回應……