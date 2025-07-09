荃灣車房「排骨哥」爆Seed場面瘋傳 網民諗起《墨斗先生》張達明黃金畫面！
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近日荃灣享和街上演街頭罵戰，一名赤膊車房職員與司機爆發激烈爭執，其激動舉止迅即在網上瘋傳，網民更封其為「排骨哥」。片段爆紅之餘，不少人更笑指「排骨哥」與張達明神似，掀起連番熱議！
荃灣車房「排骨哥」撞樣張達明
近日荃灣享和街發生一宗街頭爭執事件，一名司機因為欲泊車，卻被一名赤膊車房職員阻止，雙方隨即爆發激烈爭吵。期間該職員多次作勢動手，口出粗言辱罵對方，更語帶挑釁地說：「你係咪新嚟㗎？」、「同我隻揪啦！」整段過程被拍下並瘋傳網上，引起大批網民關注。這名赤膊男子更因瘦削身形與粗暴態度，被戲稱為「排骨哥」。
同張達明「口水祥」相似度高達八成
事件迅即掀起熱議，有網民笑指「排骨哥」的外貌與身形，神似張達明在電影《麥路人》中飾演的露宿者角色「口水祥」，更翻出相關片段對比，直言兩人不論表情、語氣以至牙齒狀況都有「八成相似」，笑言簡直像是「口水祥」重現街頭。不少人也覺得他的形象與《食神》中「排骨仔」亦有幾分相似。
情緒失控似足《墨斗先生》爆Seed場面
不止如此，有網民更將焦點轉向2004年電影《墨斗先生》，指出「排骨哥」情緒失控、激動趕人場面，與張達明在片中爆Seed趕走陳小春的一幕如出一轍，直言：「似到十足！」、「趕人嗰招係咪學達明㗎？」更有人建議不如邀請張達明反過來「模仿車房哥」。
在《墨斗先生》中，張達明客串飾演陳小春嘅哥哥，正職係做茶餐廳廚師，相當不屑目中無人嘅陳小春，因此當他落難想回家找家人時，張達明激動地衝出門口趕走陳小春，認真有火！
圖片來源：網上圖片、電影截圖資料或影片來源：原文刊於新假期