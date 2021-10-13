換命真相｜90後女神倪嘉雯演少女版劉佩玥 被指氣質更似陳自瑤

新劇《換命真相》即將播出，當中演女角少女版的四位90後演員備受關注，當中演劉佩玥少女版的倪嘉雯（Carmen）去年才簽約成為無綫藝員，過去曾與不同網紅合作，樣子、質甚至連聲線都被指激似陳自瑤，有嫩版YoYo之稱﹗

文：東方新地｜圖：倪嘉雯IG、《換命真相》發相