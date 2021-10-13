換命真相｜90後女神倪嘉雯演少女版劉佩玥 被指氣質更似陳自瑤
新劇《換命真相》即將播出，當中演女角少女版的四位90後演員備受關注，當中演劉佩玥少女版的倪嘉雯（Carmen）去年才簽約成為無綫藝員，過去曾與不同網紅合作，樣子、質甚至連聲線都被指激似陳自瑤，有嫩版YoYo之稱﹗
文：東方新地｜圖：倪嘉雯IG、《換命真相》發相
25歲的倪嘉雯在劇中飾演劉佩玥少女版，與蔣家旻、鄧佩儀及陳庭欣在少女時代好好感情，不過因一次誤會令大家決裂四散﹗倪嘉雯五官標緻、皮膚白滑，甚為搶鏡，更被讚有仙氣﹗
倪嘉雯被微辣霍哥睇中
倪嘉雯17年畢業於在香港中文大學主修生物學理學士課程，她曾經加入面書專頁創意團體「冬OT」擔任演員，亦曾被澳門微辣Manner藝人霍哥多次邀請出任《霍哥廚房》嘉賓，又曾與網紅黃浚銘（波仔）合作；2019年則開始兼職模特兒。
倪嘉雯同羅毓儀備受力捧
倪嘉雯去年四月加入無綫加入無綫電視，曾主持兒童節目，及在《愛回家》演出，在《換命真相》與黎康祺（少女版鄧佩儀）、羅毓儀（少女版蔣家旻）、倪嘉雯（少女版劉佩玥）及吳天兒（少女版陳庭欣）情同姊妹。25歲羅毓儀比倪嘉雯早加入無綫，先後拍劇、主持《後生仔》、參加《好聲好戲》等備受力捧﹗
好姊妹爭仔反目
四女在《換命真相》為各有故事及性格的四人，一起度過不少快樂時光，並以開Café為共同夢想。可惜因為一個小誤會，四人反面收場兼各行各路，十多年後，四人其中一人離奇死亡，原本散落了的三小花再次聚在一起；原打算再拾昔日友誼的三人，卻因為種種原因以及一個驚人的秘密而波折重重，當中更有人牽扯入三角戀。
《愛回家》出現次數22次
四小花均有演出過《愛‧回家之開心速遞》， 倪嘉雯出現次數高達22次，是四位小花中的「愛回家王」；而僅次其後的羅毓儀，雖然出場次數只有18次，但由於曾參演兩個較重要角色美少女作家「路小小」及島大學生「阿生」，所以與倪嘉雯可謂各有千秋。另外黎康祺及吳天兒的出場次數，則分別為15次及7次。