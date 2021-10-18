換命真相｜譚俊彥接受Do姐訪問 直言因一個原因想擺脫「港版李政宰」稱號
文：東方新地｜圖：Do姐FB、譚俊彥IG、《口水多過浪花》影片截圖
譚俊彥：大家都有魚尾紋
譚俊彥日前上商台節目《口水多過浪花》接受Do姐訪問，被Do姐問他覺得自己似唔似李政宰？初時譚俊彥答非所問，話自己睇了好耐李政宰的戲，尊重了他好耐，覺得他最叻做反派，自己做反派時都參考了很多他的戲，因此有些神態可能都會似李政宰，加上個樣都有少少似。
Do再追問，譚俊彥才坦言：「咁似就係似㗎啦！」他又解釋之前和李政宰撞了髮型，加上大家都大年紀有魚尾紋，又係一隻眼大一隻眼細，幾樣特徵加埋，就變成好似樣。不過譚俊彥指他現在已特別轉了髮型，因為他雖然不抗拒被指似李政宰，但也不想被人覺得他對李政宰「抽水」，但相比起韓劇《魷魚遊戲》，譚俊彥表示更鍾意北野武有份演出的日本電影《大逃殺》。
第一部戲同梅姐合作
譚俊彥指自己在加拿大讀大學，當時都係由阿媽畀學費和生活費，父親無額外給過他補貼，因此他在當時是一個窮學生。被Do姐問到入行原因係咪因為父親狄龍？譚俊彥否認，他指當年自己只得約19、20歲，在機緣巧合下認識了導演張之亮，剛巧對方想找一位新演員參演2001年電影《慌心假期》，令他有機會和梅姐梅艷芳合作。
父親一直反對入行
譚俊彥自言細細個已知道父親是明星，亦有睇過他拍的戲，但父親其實一直反對他入行，他說：「佢到今時今日都可能仲會同我講『你唔好做』，因為佢覺得做呢行好辛苦。」譚俊彥指父親狄龍以前拍打戲留下了好多舊傷，真的好辛苦，所以他小時候曾希望盡早讀完書出社會工作，減輕父親養家的壓力。
封父親做「話題終結者」
Do姐記起曾與狄龍合作拍過1988年電影《法中情》，記得當時拍攝以外時間狄龍的態度都好嚴肅，譚俊彥話仲記得當年睇過他們這套電影的海報。Do姐提到狄龍好鍾意對人講道理，譚俊彥表示認同，笑指自己對父親有個稱呼，就是「話題終結者」，因為他很不擅長聊天，加上對人太嚴格，通常傾偈傾到第二句就會開始鬧人，幸好現在有他的囝囝去氹爺爺開心。
獲俞琤面試入商台
譚俊彥憶述自己大學畢業後第一份工是在商台一個叫「天台工作室」的部門，擔任Graphic Designer，負責設計各種海報和宣傳產品等，他笑言當時是由俞琤負責給他面試。但在做了三、四個月後，他就遇上了張之亮導演的賞識，譚俊彥笑指當年曾幼稚地以為可以拍一部戲玩玩，之後不再拍，誰知一腳踩了入娛樂圈後，就無法再離開。
拍《包青天》上人生一課
譚俊彥講到拍《包青天再起風雲》時，他希望能創新，於是和監製商量後決定加入了感情線，而且是一個會為了感情而出錯的包青天，但卻惹來觀眾大量負評，令他上了人生很好的一課，明白有些界線是不能輕易去觸碰。不過譚俊彥指父親狄龍反而因為這套劇而認同了他是一個演員，認為他能撐過在TVB拍劇的辛苦，已經算是成功。