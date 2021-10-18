換命真相｜譚俊彥接受Do姐訪問 直言因一個原因想擺脫「港版李政宰」稱號

近日有新劇《換命真相》開播的譚俊彥，日前上商台節目《口水多過浪花》接受Do姐（鄭裕玲）訪問，提到近日他多了不少外號，包括「456」、「港版李政宰」等，他直言外貌的確係有少少似，又指自己在演技上亦有向李政宰學習，參考了很多他做反派的戲，因此有些神態亦可能會和對方相似，但他不想被人覺得自己抽李政宰水，因此近日特別做了一件事，希望能擺脫「港版李政宰」的稱號！

文：東方新地｜圖：Do姐FB、譚俊彥IG、《口水多過浪花》影片截圖