換命真相｜蔣家旻自爆曾遇渣男 自認廿四孝女友都冇好結果
文：東方新地｜圖：[email protected]
蔣家旻接受訪問時透露與渣男拍拖後，從對方的社交網發現仍繼續出去媾女，蔣家旻指戀情維持約一年，雖然好愛對方更為了他令自己變得好卑微，但由於終日無安全感，最後還是忍痛提出分手﹗她強調渣男是圈外人，而對方媾的女仔不是港女，以免外界胡亂揣測﹗
蔣家旻透露曾遇上渣男，現在還未遇上真命天子﹗（圖片來源：[email protected]）
蔣家旻每段戀情過唔到兩年
蔣家旻指遇到渣男後如上了一課，從此對感情不會再拖拉，她指與渣男分手之後有拍散拖，好快發現不適合便分手，蔣家旻指過去拍拖都維持不超過兩年，相當慘情﹗她指現時對感情隨緣，不會擔心嫁唔出，會較著重內在溝通，希望未來的另一半出現能為她解開兩年魔咒﹗
鄧佩儀遇渣男偷食姊妹 蔣家旻：不能盡信閨密
鄧佩儀和蔣家旻宣傳《換命真相》時透露現實中曾遇渣男，鄧佩儀指前度是一名渣男，不但背她媾女還要媾其好姊妹，從雙方的社交網發現不少線索，在旁的蔣家旻即似有感而發話不能盡信閨密，當場被記者追問是否有相同遭遇？蔣家旻否認曾遭姊妹叛背，但直認曾遇渣男，並指對方是圈外人﹗
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周永恒絕對是經典中的經典，其實以往都有不少劈腿、甚至棄糟糠的賤男，同樣令人咬牙切齒！以下十個賤男你要看清楚！
01 | 極級人渣 周永恒
自認係人渣的世紀賤男周永恒與趙頌茹在2010年結婚，育有兩個女兒，不過年前爆出Roy搭上同公司拍檔、港視小花劉依靜(Ruby)！同時人渣Roy家暴阿Yu，又出口話要離婚同爭撫養權；更登阿Yu娘家家門，吐口水用粗口辱罵外父外母，並以WhatsApp恐嚇妻女，涉嫌刑事恐嚇被拘捕，最後法庭裁定普通襲擊罪成，大快人心！
渣男周永恒離婚半年再婚
周永恒同前妻趙頌茹正式辦好離婚手續，半年後就入紙申請再婚，未婚妻陳薇在婚事曝光後，即上載與周永恒嘅婚紗照，相中佢從後攬住老公，甜蜜表示：「可能我揀咗一條最艱辛嘅路，但無論如何我都會喺你身邊支持你，陪住你行落去。」
劉依靜暗指陳庭欣做小三
講開劉依靜Ruby，當時佢曝光率奇高，原因係佢之前有個擁過億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）男友，但Benny現時正同TVB姐仔拍拖，所以陳庭欣曾被指做「小三」搶人男友！所以唔少網民都話，劉依靜「剃人頭者，人亦剃之」…
02 |專食空姐 李潤庭
《東張西望》主持李潤庭與任職空姐的太太Crystal Wong於2011年結婚，不時在網上放閃，給人顧家好老公的形象。不過李潤庭2016年時卻被爆趁任職空姐的太太外出工作時，與小三在赤柱街頭親熱，狂摸對方Pat Pat之餘又公然激吻，偷食都唔識「東張西望」！早喺結婚五周年紀念時，李潤庭在網上大晒與太太的恩愛合照，不過慶祝翌日就被影到帶小三回家！
新聞一出，李潤庭即時被瘋狂鬧爆，疑似小三身份亦迅速曝光！據知小三Tiffany已是一名人妻，育有一對仔女！消息指Tiffany老公家境不俗，兩人婚後住在元朗的豪宅區，出入更有司機接送，生活無憂！更爆的是，原來小三結婚前，竟然係與正印Crystal同一間公司的空姐！
03 | 羽壇賤男 林丹
外號「超級丹」的中國羽毛球好手林丹，與前中國羽毛球代表的太太謝杏芳被稱為羽壇的「神鵰俠侶」，謝杏芳早年的11月4日更為老公誕下麟兒，一家三口樂也融融。直至生B後幾天即11月17日，林丹被爆在太太懷孕期間與2009年環球旅遊中國小姐冠軍趙雅淇到酒店密會！林丹在房中攬實女方纖腰，更輕拍對方屁股，全程被斷正！老婆懷孕期間偷食，林丹你對得住芳芳嗎？
老婆原諒
事後謝杏芳選擇原諒林丹，神鵰俠侶重修舊好，兩人喺網上繼續不時放閃！
謝杏芳與寶貝仔～
04 | 人如其名 吳忠義
司馬燕老公吳忠義(Togi)被爆多年前已搭上內地小三Summer Sun(孫君子)，司馬燕當時得悉姦情後，大受打擊屈出癌症！在老婆抗癌期間，Togi背妻跟Summer藕斷絲連，甚至趁老婆留院時，經常飛去北京會小三，令司馬燕身心受盡折磨，認真唔要得！後來事情峰迴路轉，Togi發聲明認曾跟Summer拍拖，但已於去年九月已分手。不過點都好啦，老婆屍骨未寒就搞三搞四，非常唔要得！
05 | 賤男導演 彭順
2014年5月，彭順背太太李心潔於圓方與o靚模李悅彤(Liddy)密會，期間兩人肆無忌憚當眾拖手、啜嘴、搣胸、搭膊、攬腰乜都做齊，偷食斷正，彭順被網民鬧爆兼狂插係賤男。醜事曝光後，彭順即飛往馬來西亞箍煲，有傳心潔得悉事件後傷心痛哭！
又係老婆原諒
最後彭順與心潔就事件一起作出回應，而心潔最終選擇原諒老公，兩人和好如初。後心潔為老公誕下一對可愛孖仔，哥哥叫彭濟雲，弟弟則叫彭子然，一家四口樂也融融。
06 | 超級冇品 魏駿傑
魏駿傑1998年與滕麗名拍《陀槍師姐》撻着，人前人後都好似兩公婆咁，情侶關係一直維持至2007年中，二人正式分手。當時圈中人都覺得好奇怪，原來魏搭上比自己年輕廿載的重慶女子張利華，翌年更火速跟張利華結婚生女。後來滕麗名爆魏駿傑婚後用短訊求復合，背妻再想搞前度，冇品王仲唔係你?!
不過早年張利華就被爆與前港隊單車名將鄧宏業暗中撻著，兩個人撐完枱腳去散步，男方幫張利華拎手袋仲攬埋腰，似乎關係匪淺。雖然兩夫妻曾因此事吵大鑊，魏駿傑更豪擲千七萬購入獨立屋箍妻，惜最後張利華被斷正與老外幽會，二人正式離婚。
07 | 劈腿色狼 郭政鴻
滕麗名與冇品王魏駿傑甩拖後，於2008年被爆與郭政鴻拍《桌球天王》演情侶，啜出真愛。當阿滕以為搵到個好男人，兩人發展迅速，成為公認一對，但原來男方一直呃住阿滕結咗婚重生埋女，阿滕又被蒙在鼓裏，自己做咗小三都唔知！直至2010年9月被傳媒影到，阿滕才知道又愛錯人。阿滕2013年時跟圈外男友朱建崑結婚，終於覓得如意郎君！
08| 拋妻賤男 陶大宇
一代師奶殺手最後都係因偷食而搞到身敗名裂！陶大宇同拍拖多年的太太黃寶慧搞離婚，當年盛傳介入做第三者的就係「狐妮」郭羨妮！大宇為咗呢段情放棄大好形象，成為負心賤男，可惜最後都分手收場。最離奇係大宇曾再翻撻前妻，過住「兩公婆」嘅生活，更加衰到「o趙完唱」，指郭羨妮係娛圈蕩花，呢啲反轉豬肚的行為，各位女士，認清呢種賤郎啦！
09 | 扮好男人 羅嘉良
03年羅嘉良轉投寰宇，北上大陸發展，夫婦聚少離多，感情進一步轉淡，撈家決定分居，並在08年初辦理離婚手續，正式結束28年情。有傳當年離婚係因第三者介入，撈家雖然否認，但相隔半年，撈家就宣布跟內地演員蘇岩將於九月結婚後誕下女兒，佢覓得第二春就開心，但有報道指前妻生活為供樓同養仔，一份炒蛋多士分開兩餐食，慳得就慳。
10 | 淫狼代表陳浩民
陳浩民2011年時被本刊拍到於橫店拍劇時藉醉狼吻陳嘉桓，又對佢上下其手，以致要攜即將臨盆的太太蔣麗莎開記招，聲淚俱下向陳嘉桓道歉！在眾目睽睽之下，陳浩民硬拖着大肚妻子蔣麗莎上演大龍鳳不特止，短短7分鐘記者會中，浩民一哭二鬧三鞠躬四道歉，臨走時還作狀發軟蹄，要大肚妻攙扶，結果扮死狗失敗，更被網民罵個體無完膚！