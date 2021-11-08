換命真相｜鄧佩儀發長文反擊被網民鬧肉肉 獲網友力撐：咩碼都喜歡你

2013年選華姐奪得冠軍入行的鄧佩儀（Gloria），近日首度升呢做女一，擔任無綫台慶劇《換命真相》女主角，日前她忽然發長文講到不時有網民批評她「比以前選美時真的胖了」或「比以前肉肉了要減肥了」，令她覺得好無奈，又指現時的確比選美時重磅了，但她認為「不同的身材」沒有對與錯，獲得眾多網友力撐！

文：東方新地｜圖：[email protected]、東方新地照片庫