換命真相｜鄧佩儀發長文反擊被網民鬧肉肉 獲網友力撐：咩碼都喜歡你
2013年選華姐奪得冠軍入行的鄧佩儀（Gloria），近日首度升呢做女一，擔任無綫台慶劇《換命真相》女主角，日前她忽然發長文講到不時有網民批評她「比以前選美時真的胖了」或「比以前肉肉了要減肥了」，令她覺得好無奈，又指現時的確比選美時重磅了，但她認為「不同的身材」沒有對與錯，獲得眾多網友力撐！
文：東方新地｜圖：[email protected]、東方新地照片庫
鄧佩儀：從來沒有想過要回到當時的磅數
鄧佩儀是2013年國際中華小姐競選冠軍，她日前在社交網發表了一篇長文，透露自己不時會在網上看到網民留言說她「比以前選美時真的胖了」或「比以前肉肉了要減肥了」，令她覺得很無奈，她直言：「我現在比選美時的我重20磅左右，手臂和腰都比那時候粗，但從來沒有想過要回到當時的磅數，因為以我的高度來說其實選美時的我過輕，是不健康的。所以我更喜歡現在的我，也沒有想過要回去那個磅數。」
自言現在比較注重健康
鄧佩儀本周三（11月10日）就踏入29歲，她直言現在的她比以往更注重健康，她續指：「『不同的身材』沒有對與錯，只要你開心健康，就是最好的身材。我也有過比較骨感的時候，也有過更肉肉的時候，但不可以說有特別一個才是『對』的身材。現在比較注重健康的我，是兩者中間平衡點的磅數。只要你健康，comfortable in your own skin，那就是完美的身材。」
網友表白：咩碼都喜歡你
眾多網友紛紛留言力撐鄧佩儀，並表白說：「咩碼都喜歡你」、「係之前太瘦」、「最緊要健康」、「太瘦唔好睇」、「內在美才是真正的美」、「依家嘅你先係最靚」、「睇唔出有肥過」、「要再增重增肌先會更有氣勢」等等。
理想與現實post獲網友激讚
早前鄧佩儀以「理想與現實」為題貼出泳衣照，亦獲不少網友大讚她身形Fit爆，她在帖文中分別貼出數張靚靚泳衣照，以及數張戴著泳鏡及包到冚的泳照，笑言：「有近視的我常常看到別的女生的漂亮游泳照都會立刻想『為什麼大家都有完美視力，頭髮也不用綁起游泳？！』」令網友爆笑。