換命真相｜鄧佩儀女一坐唔穩 被投閒置散10個月返加國「急凍」
撰文：東方新地 圖片：東方新地資料庫、[email protected]
《換命真相》演出失準
鄧佩儀難得升呢做女一，在台慶劇《換命真相》中首度擔正，不過她似乎未能抓緊良機，有傳她在拍攝《換命真相》時難抵壓力，表現失準頻NG，因而辣㷫同劇的好好先生張頴康。結果煞科後，鄧佩儀無以為繼，由備受力捧變成投閒置散，拍完《換命真相》至今10個月，她都一直沒有再入組拍劇，只間中亮相綜藝節目，連日前舉行的無綫節目巡禮，鄧佩儀都冇份，可見失寵程度！
第8集《換命真相》其中一幕
被封「性格花旦」
鄧佩儀的女一路曇花一現，劇未播完已被急凍，除了被彈演技唔得、未夠班做女主角，鄧佩儀更被封「性格花旦」，有傳她在工作上太過堅持己見，即使導演及資深演員提點她，她都是意見接受、態度照舊。私底下鄧佩儀為人亦比較冷傲不喜歡埋堆，所以圈中好友亦不多。
鄧佩儀親認返加國長休
對於被投閒置散10個月，鄧佩儀接受傳媒訪問時表示因為今年有些私事要處理，但又唔可以透露，不過她直認即將離港，返加拿大陪家人，因為近年因工作及疫情關係，已4年沒有見家人，所以今次會去一段長時間。她否認拍劇鬧不快令自己成為「一劇女一」，仲話本來有個監製想搵佢開劇，不過她要放悠長假期而放棄了機會。
鄧佩儀入行7年機會不斷
加入無綫七年機會不斷的鄧佩儀，多年來拍過唔少無綫重頭劇，雖然一直只演二、三線角色，但近年有份參演的劇集均有發揮機會，如《鐵探》、《金宵大廈》及《降魔的2.0 》的演出便得到網民不少讚賞，終成功獲監製黃偉聲賞識，安排她在新劇《換命真相》擔演女一。
感情戲連拍兩次有難度 壓力爆煲
第一次擔正做女一的鄧佩儀曾在記者會上興奮報喜：「冇諗過自己可以做呢套劇女主角，有得發揮已經好開心，好似中咗六合彩咁！」不過收到劇本後，鄧佩儀好快由喜變成憂慮。由於在劇中與譚俊彥演一對，兩人甫出場已被安排死去，穿越回到9個月前，劇中譚俊彥要把握時間去拯救鄧佩儀，兩人感情錯綜複雜，劇中有不少感情交集，由於經常穿越時空，兩人的感情戲經常要連拍兩次，相當考演技。據知情者透露：「其實收到劇本之後，Gloria（鄧佩儀）已經好緊張，匿喺屋企研究角色同做筆記，佢從未做過咁深層次嘅感情變化，對佢嚟講真係好大壓力，開拍之後，因為佢嘅戲份好重，每日都有好幾場戲要應付，演出更加力不從心，成日NG，就算拍完啲戲導演都唔收貨，愈緊張就愈做唔到要求！」