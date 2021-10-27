換命真相｜鄧佩儀女一坐唔穩　被投閒置散10個月返加國「急凍」

新劇《換命真相》播出個幾星期，觀眾只把焦點放在男一譚俊彥身上，女一鄧佩儀反而冇乜人提。華姐冠軍出身的鄧佩儀，在無綫捱足七年先有機會擔正女一，可惜坐唔穩，被外界評她演技未夠班，令她壓力爆煲，最慘就是已經10個月冇劇拍，就連日前的無綫節目巡禮都冇份出席，難怪鄧佩儀已另有打算！

撰文：東方新地 圖片：東方新地資料庫、[email protected]