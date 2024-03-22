乘客怨斥搭飛機撞正6個細路 7個舉動逼瘋乘客「全程無悶場」
搭飛機撞正6個細路 7個舉動逼瘋乘客
有網民於Facebook群組「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」上苦呻自己搭飛機時的痛苦遭遇，他指一班由福岡返港的UO639客機上，竟有6個小孩同時無間斷上演騷擾乘客的戲碼，無奈地稱「爽過去紅館，全程無悶場」。
事主指，6位小朋友分別的「（與）空姐齊自拍」、「走廊巡迴表演」、「人肉按摩椅」、「NBA咁不停換人換位」、「嫲嫲keep（Give）me five」、「全程落力大嗌」以及「大力開關窗」。
在網民分享的影片中，見到有小孩哭罵不停，家長要求空姐與小朋友自拍，也有小孩赤腳在走廊上走來走去非常危險。
而最離譜的是有小孩狂踢前座之餘更動手動腳，其家長更和他一起玩耍，從片中更模糊聽到對方叫小孩打向枕頭及講出「摔角」等字眼。
建議小孩乘客要加錢
網民對於事主的經歷感到同情，更生氣表示「香港人唔識教仔好心就唔好生」，更指自己也曾試過同機有小孩「好似搭大巴咁」也建議香港快運應該增加小孩機票的收費，尤其是手抱嬰兒。
而網民同樣指出小孩子根本唔適合去旅行，無時停騷擾到其他乘客，最令人氣結的是家長無作為「就算同佢父母講，都唔覺佢地制止到個小朋友」。
網民：不是每個人都喜歡小孩
雖然有網民就勸大家體諒「你冇生小朋友唔會明㗎啦」不過大部分網民都理解並讚同事主建議，更直言是家長的禍：
- 「做父母就應該知自己個細路性格
- 「有啲父母非必要唔好再將啲未夠兩歲（嘅小朋友）帶去旅行」
- 「好心唔識就唔好生仔」
更有網民不理解帶小孩子去旅行的做法：「咁細個就去，大個咁都唔記得啦」。
不過同樣有網民指事主可以選擇非廉航：
- 「你咪又係因為窮同低端先搭UO」
- 「唔坐就冇事」
- 「坐UO又有幾高端？加咗U-First定買左行李呀」
也有網民覺得所有小孩都要雙倍收費不公平：
- 「又乖又唔嘈嘅小朋友咪好唔公平」
- 「小朋友收貴啲，對影響到其他乘客係無幫助」
網民分享模範家長做法
有網民留言分享一次搭飛機遇上小孩的經歷，兼大讚該父母當時的做法：
當時我和家人從紐約飛香港，我哋坐低自己座位後，就正正我前排位置有一個白人女人抱住個 BB 入座，我心諗今次大鑊，十幾個小時飛機點捱過！
當前排女士坐低安頓好個B後，她向前前後後及附近位置的乘客各派一個膠袋，內有兩粒朱古力及一封以英文寫的便條，内容大意話她因為不可抗拒的原因她必須帶同BB坐呢班機，並為 BB有可能帶給大家的影響預先道歉，我們本來很不開心遇到個 BB 坐前排，但收到便條變得體量，幸好後來整個航程大部分時間都很安靜。
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