搵鬼去電視城｜靈異顧問超猛料 徐加晴與靈界溝通 丘可欣識請神問事？

J2全新探靈節目《搵鬼去電視城》中，請來兩位「靈力女團」主持人徐加晴和丘可欣做靈異顧問，深入將軍澳電視城探靈。29歲的徐加晴4年前出道做歌手，自稱有陰陽眼可以與靈界溝通；至於40歲的丘可欣，就話擅於請神問事，幫人清屋加能量。呢啲嘢！都係信不信由你！

撰文： 東方新地 圖片：[email protected]、[email protected]