搵鬼去電視城｜靈異顧問超猛料 徐加晴與靈界溝通 丘可欣識請神問事？
J2全新探靈節目《搵鬼去電視城》中，請來兩位「靈力女團」主持人徐加晴和丘可欣做靈異顧問，深入將軍澳電視城探靈。29歲的徐加晴4年前出道做歌手，自稱有陰陽眼可以與靈界溝通；至於40歲的丘可欣，就話擅於請神問事，幫人清屋加能量。呢啲嘢！都係信不信由你！
撰文： 東方新地 圖片：[email protected]、[email protected]
搵鬼去電視城力捧「靈力女團」
在《搵鬼去電視城》冒出的兩位靈異顧問徐加晴與丘可欣，原來早前組成了「靈力女團」，一齊上節目做嘉賓，分享遇過的靈異事件，為大家解決一些科學亦難以解釋的事件。節目中徐加晴和丘可欣深入無綫傳聞鬧鬼的地方，進行招靈引鬼儀式。
徐加晴立志成為歌手
先講比較搶Fo的徐加晴，現年29歲的她自小對音樂充滿熱誠，10歲第一次參加歌唱比賽獲得冠軍後便立志成為歌手，先後參與不少校園歌唱比賽，讀書時認識了音樂人伍樂城，08年成為demo singer，之後更做埋著名音樂監製張佳添徒弟，17年正式出道。
自封「通靈女神」
外貌有幾分似蝦頭的徐加晴，加入樂壇成為創作女歌手後，同時發展通靈事業。她自稱有陰陽眼，隨時可與靈界溝通，更可看到人的五行和磁場，前世今生的因果關係，與及身體狀況及潛在健康危機，還可解讀心靈，占卜未來，排解疑難，真係多功能！
丘可欣最叻增強能量
至於40歲外形較成熟的丘可欣，她在社交網的自我介紹稱可以幫人清身加能量、清屋封屋、請神問事、送鬼投胎等等，凡是通靈及利用宇宙能量增強運勢的事，都可以找她。早前丘可欣po出一段對話，指客人間屋賣極都無人問津，經她清屋名加能量最終成交。今次為《搵鬼入電視城》做顧問，她原以為只係企在後面做顧問，點知要出鏡仲要做咁多訪問，這個意想不到的經驗好難得又好好玩。