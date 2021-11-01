搵鬼去電視城｜胡敏芝洗手間玩銀仙 王虹茵點蠟燭對鏡梳頭

由C君（鄭詩君）擔任無綫Creative Director後推出的首個J2節目《搵鬼去電視城》自11月1日起逢周一晚11時播出，節目首集搵來《#後生仔傾吓偈》王虹茵（Sharlene）和今年無綫藝員訓練班學員胡敏芝（Karen）擔任「靈探勇者」，先後在電視出名猛鬼的洗手間中進行「探靈」，並大玩盛傳容易撞邪的「都巿傳說」：銀仙及點蠟燭對鏡梳頭等，真係齋聽都覺得恐怖！

文：東方新地｜圖：《搵鬼去電視城》授權圖片、[email protected]、[email protected]