搵鬼去電視城｜胡敏芝洗手間玩銀仙 王虹茵點蠟燭對鏡梳頭
由C君（鄭詩君）擔任無綫Creative Director後推出的首個J2節目《搵鬼去電視城》自11月1日起逢周一晚11時播出，節目首集搵來《#後生仔傾吓偈》王虹茵（Sharlene）和今年無綫藝員訓練班學員胡敏芝（Karen）擔任「靈探勇者」，先後在電視出名猛鬼的洗手間中進行「探靈」，並大玩盛傳容易撞邪的「都巿傳說」：銀仙及點蠟燭對鏡梳頭等，真係齋聽都覺得恐怖！
文：東方新地｜圖：《搵鬼去電視城》授權圖片、[email protected]、[email protected]
《搵鬼去電視城》實驗式靈探
今次在J2台推出的實驗式靈探節目《搵鬼去電視城》有一連十三集，搵來一班後生仔女，包括王虹茵、胡敏芝、黃翠瑩、劉倬昕、徐文浩及布樂文擔任主持及「探靈勇者」角色，每集由二人為一組，夥拍「靈異顧問」徐加晴及Jessica，深入傳聞中電視城「猛鬼之地」，包括藝員休息室、洗手間、化妝間、古裝街、後樓梯、錄影廠、排舞室、服裝間及錄音室等，一一進行靈探活動。
「唔好意思 打攪晒喇！」
首集探索的電視城「猛鬼之地」為傳說中盡量不要踏足的洗手間，是集「靈異顧問」徐加晴將走訪各大洗手間，並「盤點」所有靈體身處位置，「靈探勇者」王虹茵（Sharlene）及胡敏芝（Karen）則緊接其後，講完：「唔好意思，打攪晒喇！」，便會拿著探靈用具「靈探機」及「地靈尺」探靈，與靈體對話的同時，並會應製作組要求挑戰兩大盛傳容易撞邪的「都市傳說」—玩銀仙及摸黑點蠟燭對鏡梳頭化妝批蘋果，真係齋聽都覺得恐怖。
有主持離奇暈倒
今次是電視城首度自我開放作為靈異節目拍攝場地，一眾主持隨著「探靈用具」的變化，更紛紛嚇至講不出聲、花容失色、O嘴兼眼凸，畫面陰森震撼。據可靠消息透露，《搵鬼》拍攝期間多番遇上詭異事件，除了恐怖節目中經常出現的尖叫、暴走、爆喊等失控場面，更有主持離奇暈倒！而首集「靈探」過程中，Sharlene及Karen亦接連遇上怪事，包括「怪力門」、「不知從何而來的嘆息聲」、以及四面八方吹來的陰風。