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搵鬼去電視城｜胡敏芝洗手間玩銀仙 王虹茵點蠟燭對鏡梳頭

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撰文：東方新地

由C君（鄭詩君）擔任無綫Creative Director後推出的首個J2節目《搵鬼去電視城》自11月1日起逢周一晚11時播出，節目首集搵來《#後生仔傾吓偈》王虹茵（Sharlene）和今年無綫藝員訓練班學員胡敏芝（Karen）擔任「靈探勇者」，先後在電視出名猛鬼的洗手間中進行「探靈」，並大玩盛傳容易撞邪的「都巿傳說」：銀仙及點蠟燭對鏡梳頭等，真係齋聽都覺得恐怖！

文：東方新地｜圖：《搵鬼去電視城》授權圖片、[email protected][email protected]

《搵鬼去電視城》實驗式靈探

今次在J2台推出的實驗式靈探節目《搵鬼去電視城》有一連十三集，搵來一班後生仔女，包括王虹茵、胡敏芝、黃翠瑩、劉倬昕、徐文浩及布樂文擔任主持及「探靈勇者」角色，每集由二人為一組，夥拍「靈異顧問」徐加晴及Jessica，深入傳聞中電視城「猛鬼之地」，包括藝員休息室、洗手間、化妝間、古裝街、後樓梯、錄影廠、排舞室、服裝間及錄音室等，一一進行靈探活動。

歌手徐加晴在節目中擔任「靈異顧問」，帶大家走訪傳聞中的電視城「猛鬼之地」。 （圖片來源：《搵鬼去電視城》授權圖片）
歌手徐加晴在節目中擔任「靈異顧問」，帶大家走訪傳聞中的電視城「猛鬼之地」。 （圖片來源：《搵鬼去電視城》授權圖片）
王虹茵在電視城洗手間使用「地靈尺」與靈體對話時遇上怪事，一度嚇至花容失色！（圖片來源：《搵鬼去電視城》授權圖片）
王虹茵在電視城洗手間使用「地靈尺」與靈體對話時遇上怪事，一度嚇至花容失色！（圖片來源：《搵鬼去電視城》授權圖片）
「地靈尺」是由外國靈探組織研發，外層為金屬，中間為木頭，不能隨便控制其左右移動。（圖片來源：《搵鬼去電視城》授權圖片）
「地靈尺」是由外國靈探組織研發，外層為金屬，中間為木頭，不能隨便控制其左右移動。（圖片來源：《搵鬼去電視城》授權圖片）

「唔好意思 打攪晒喇！」

首集探索的電視城「猛鬼之地」為傳說中盡量不要踏足的洗手間，是集「靈異顧問」徐加晴將走訪各大洗手間，並「盤點」所有靈體身處位置，「靈探勇者」王虹茵（Sharlene）及胡敏芝（Karen）則緊接其後，講完：「唔好意思，打攪晒喇！」，便會拿著探靈用具「靈探機」及「地靈尺」探靈，與靈體對話的同時，並會應製作組要求挑戰兩大盛傳容易撞邪的「都市傳說」—玩銀仙及摸黑點蠟燭對鏡梳頭化妝批蘋果，真係齋聽都覺得恐怖。

胡敏芝嘗試以「靈探機」探測洗手間靈體所在位置。（圖片來源：《搵鬼去電視城》授權圖片）
胡敏芝嘗試以「靈探機」探測洗手間靈體所在位置。（圖片來源：《搵鬼去電視城》授權圖片）
「靈探機」由外國捉鬼或靈探者必備用具，當機上的燈顯示為綠色時，代表周圍沒有靈體；但當顯示為黃色或紅色時，則代表靈體愈來愈多。（圖片來源：《搵鬼去電視城》授權圖片）
「靈探機」由外國捉鬼或靈探者必備用具，當機上的燈顯示為綠色時，代表周圍沒有靈體；但當顯示為黃色或紅色時，則代表靈體愈來愈多。（圖片來源：《搵鬼去電視城》授權圖片）
胡敏芝個樣好驚嚇，到底係自己嚇自己，定係同王虹茵一樣遇上怪事？（圖片來源：《搵鬼去電視城》授權圖片）
胡敏芝個樣好驚嚇，到底係自己嚇自己，定係同王虹茵一樣遇上怪事？（圖片來源：《搵鬼去電視城》授權圖片）

有主持離奇暈倒

今次是電視城首度自我開放作為靈異節目拍攝場地，一眾主持隨著「探靈用具」的變化，更紛紛嚇至講不出聲、花容失色、O嘴兼眼凸，畫面陰森震撼。據可靠消息透露，《搵鬼》拍攝期間多番遇上詭異事件，除了恐怖節目中經常出現的尖叫、暴走、爆喊等失控場面，更有主持離奇暈倒！而首集「靈探」過程中，Sharlene及Karen亦接連遇上怪事，包括「怪力門」、「不知從何而來的嘆息聲」、以及四面八方吹來的陰風。

之後胡敏芝又喺洗手間玩銀仙。（圖片來源：《搵鬼去電視城》授權圖片）
之後胡敏芝又喺洗手間玩銀仙。（圖片來源：《搵鬼去電視城》授權圖片）
銀仙道具。（圖片來源：《搵鬼去電視城》授權圖片）
銀仙道具。（圖片來源：《搵鬼去電視城》授權圖片）
胡敏芝全程都表現得好驚慌。（圖片來源：《搵鬼去電視城》授權圖片）
胡敏芝全程都表現得好驚慌。（圖片來源：《搵鬼去電視城》授權圖片）
王虹茵就挑戰摸黑點蠟燭對鏡梳頭化妝兼批蘋果。（圖片來源：《搵鬼去電視城》授權圖片）
王虹茵就挑戰摸黑點蠟燭對鏡梳頭化妝兼批蘋果。（圖片來源：《搵鬼去電視城》授權圖片）
齋睇相都Feel到氣氛好驚嚇。（圖片來源：《搵鬼去電視城》授權圖片）
齋睇相都Feel到氣氛好驚嚇。（圖片來源：《搵鬼去電視城》授權圖片）
王虹茵亦直認做測試期間感覺奇怪。（圖片來源：《搵鬼去電視城》授權圖片）
王虹茵亦直認做測試期間感覺奇怪。（圖片來源：《搵鬼去電視城》授權圖片）
無得主持《#後生仔傾吓偈》後，現年27歲的王虹茵獲無綫安排拍攝不少劇集，包括《青年心城之撐起青春》、《青春不要臉》和《凶宅清潔師》，她直言今次是她第一次拍靈異節目，雖然真係好驚，但係都想盡力拍到最真嘅嘢俾大家睇。（圖片來源：IG@sharlenewong）
無得主持《#後生仔傾吓偈》後，現年27歲的王虹茵獲無綫安排拍攝不少劇集，包括《青年心城之撐起青春》、《青春不要臉》和《凶宅清潔師》，她直言今次是她第一次拍靈異節目，雖然真係好驚，但係都想盡力拍到最真嘅嘢畀大家睇。（圖片來源：[email protected]
胡敏芝今年4月自中大新聞與傳播學畢業後，就讀2021年TVB藝員訓練班入行，近日開始為無綫拍劇和拍節目。（圖片來源：IG@karenwumc）
新人胡敏芝今年4月自中大新聞與傳播學畢業後，就讀2021年TVB藝員訓練班入行，近日開始為無綫拍劇和拍節目。（圖片來源：[email protected]

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