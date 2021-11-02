搵鬼去電視城｜TVB揭清水灣廠房更多污糟嘢　趙學而李若彤分享親身經歷

由前《#後生仔傾吓偈》成員王虹茵（Sharlene）及胡敏芝（Karen）等主持的J2節目《搵鬼去電視城》未開播已經話題不斷，兩位「靈探勇者更加在首集闖入電視城「猛鬼之地」之一，洗手間進行靈探活動。但其實TVB將軍澳廠房已經未算恐怖，前址清水灣電視城個廁所仲驚嚇！

文：東方新地｜圖：《搵鬼去電視城》授權圖片、「TVB大寶藏」截圖