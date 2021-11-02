搵鬼去電視城｜TVB揭清水灣廠房更多污糟嘢 趙學而李若彤分享親身經歷
由前《#後生仔傾吓偈》成員王虹茵（Sharlene）及胡敏芝（Karen）等主持的J2節目《搵鬼去電視城》未開播已經話題不斷，兩位「靈探勇者更加在首集闖入電視城「猛鬼之地」之一，洗手間進行靈探活動。但其實TVB將軍澳廠房已經未算恐怖，前址清水灣電視城個廁所仲驚嚇！
文：東方新地｜圖：《搵鬼去電視城》授權圖片、「TVB大寶藏」截圖
《搵鬼去電視城》TVB探測靈體
首集王虹茵及胡敏芝就來到TVB停車場女洗手間、男藝員休息室洗手間等地方，運用了地靈尺、銀仙等功具進行測試探靈，「靈異顧問」徐加晴透過數據表示這些地方真的很猛鬼！
張錦程和林曉峰帶大家重遊清水灣電視城
而出名鍾意在 YouTube自嘲的TVB近日就食住個勢，在其YouTube頻道中透過「大台寶藏」分享了一段1997年、收錄在節目《K-100》的電視城導賞片段，主持人張錦程和林曉峰為觀眾深入電視城一探內部真面目。
清水灣電視城廁所超污糟
終於嚟到全段回顧片嘅重點！其實清水灣電視城嘅「靈異故事」都有唔少傳聞，但正所謂「眼見為實」，到底當年有幾猛料，至今亦無從稽考！但原來清水灣電視城廁所污糟比猛鬼更加出名，唔只有片為證，連趙學而、李若彤在接受訪問時都親身分享工作時去廁所的恐怖經歷，李若彤更直斥：「啲廁所成日沖廁都廁唔到！」