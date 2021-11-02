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搵鬼去電視城｜TVB揭清水灣廠房更多污糟嘢　趙學而李若彤分享親身經歷

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撰文：東方新地

由前《#後生仔傾吓偈》成員王虹茵（Sharlene）及胡敏芝（Karen）等主持的J2節目《搵鬼去電視城》未開播已經話題不斷，兩位「靈探勇者更加在首集闖入電視城「猛鬼之地」之一，洗手間進行靈探活動。但其實TVB將軍澳廠房已經未算恐怖，前址清水灣電視城個廁所仲驚嚇！

文：東方新地｜圖：《搵鬼去電視城》授權圖片、「TVB大寶藏」截圖

《搵鬼去電視城》TVB探測靈體

首集王虹茵及胡敏芝就來到TVB停車場女洗手間、男藝員休息室洗手間等地方，運用了地靈尺、銀仙等功具進行測試探靈，「靈異顧問」徐加晴透過數據表示這些地方真的很猛鬼！

王虹茵在電視城洗手間使用「地靈尺」與靈體對話時遇上怪事，一度嚇至花容失色！（圖片來源：《搵鬼去電視城》授權圖片）
王虹茵在電視城洗手間使用「地靈尺」與靈體對話時遇上怪事，一度嚇至花容失色！（圖片來源：《搵鬼去電視城》授權圖片）
胡敏芝個樣好驚嚇，到底係自己嚇自己，定係同王虹茵一樣遇上怪事？（圖片來源：《搵鬼去電視城》授權圖片）
胡敏芝個樣好驚嚇，到底係自己嚇自己，定係同王虹茵一樣遇上怪事？（圖片來源：《搵鬼去電視城》授權圖片）
「靈異顧問」徐加晴透過數據表示這些地方真的很猛鬼！（圖片來源：《搵鬼去電視城》影片截圖）
「靈異顧問」徐加晴透過數據表示這些地方真的很猛鬼！（圖片來源：《搵鬼去電視城》影片截圖）

張錦程和林曉峰帶大家重遊清水灣電視城

而出名鍾意在 YouTube自嘲的TVB近日就食住個勢，在其YouTube頻道中透過「大台寶藏」分享了一段1997年、收錄在節目《K-100》的電視城導賞片段，主持人張錦程和林曉峰為觀眾深入電視城一探內部真面目。

TVB前廠房-清水灣電視城。（圖片來源：「TVB大寶藏」截圖）
TVB前廠房-清水灣電視城。（圖片來源：「TVB大寶藏」截圖）
節目主持有張錦程同埋林曉峰。（圖片來源：「TVB大寶藏」截圖）
節目主持有張錦程同埋林曉峰。（圖片來源：「TVB大寶藏」截圖）
去咗大廠。（圖片來源：「TVB大寶藏」截圖）
去咗大廠。（圖片來源：「TVB大寶藏」截圖）
洗衣房。（圖片來源：「TVB大寶藏」截圖）
洗衣房。（圖片來源：「TVB大寶藏」截圖）
傢俬部。（圖片來源：「TVB大寶藏」截圖）
傢俬部。（圖片來源：「TVB大寶藏」截圖）
仲去埋飯堂添。（圖片來源：「TVB大寶藏」截圖）
仲去埋飯堂添。（圖片來源：「TVB大寶藏」截圖）

清水灣電視城廁所超污糟

終於嚟到全段回顧片嘅重點！其實清水灣電視城嘅「靈異故事」都有唔少傳聞，但正所謂「眼見為實」，到底當年有幾猛料，至今亦無從稽考！但原來清水灣電視城廁所污糟比猛鬼更加出名，唔只有片為證，連趙學而、李若彤在接受訪問時都親身分享工作時去廁所的恐怖經歷，李若彤更直斥：「啲廁所成日沖廁都廁唔到！」

即睇吓清水灣電視城個廁所有幾咁污糟

趙學而話個廁所地下勁多雜物。（圖片來源：「TVB大寶藏」截圖）
趙學而話個廁所地下勁多雜物。（圖片來源：「TVB大寶藏」截圖）
李若彤都投訴廁所冇得沖廁。（圖片來源：「TVB大寶藏」截圖）
李若彤都投訴廁所冇得沖廁。（圖片來源：「TVB大寶藏」截圖）
大廠嗰邊都仲接受到。（圖片來源：「TVB大寶藏」截圖）
大廠嗰邊都仲接受到。（圖片來源：「TVB大寶藏」截圖）
另一邊嘅廁所成地雜物。（圖片來源：「TVB大寶藏」截圖）
另一邊嘅廁所成地雜物。（圖片來源：「TVB大寶藏」截圖）
連啲紙巾都係濕淋淋㗎！好恐怖！（圖片來源：「TVB大寶藏」截圖）
連啲紙巾都係濕淋淋㗎！好恐怖！（圖片來源：「TVB大寶藏」截圖）

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