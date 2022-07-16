搵鬼同你瞓｜20歲fit爆黃瀅仴嚇到赤腳跑落山 原來天生特殊體質唔止一次中招
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無綫J2新節目《搵鬼同你瞓》由一班主持走訪猛鬼地帶靈探，今集有黃瀅仴（Verena）拍住J2ers陳國麟（Doniven）去到皇后山廢棄軍營探靈，今次玩到「鬼揞眼」兼且要下跪向靈體認錯。
20歲黃瀅仴去皇后山廢棄軍營探靈又出事
20歲黃瀅仴於之前集數於長洲過夜，被疑似靈體粗口問候，又在東堤小築更見到異像嚇到大叫。今次黃瀅仴與陳國麟去到猛鬼的皇后山舊英軍軍營過夜。趙嘉寶師傅在軍營安排9隻畫上符咒的雞蛋，聲稱可以吸引靈體附在蛋內。跟手黃瀅仴同陳國麟帶住寫上「正荐五方幽靈靈位」的紙製靈牌，吸引靈體陪二人在皇后山過夜。出發前師傅已千叮萬囑不可以打爛雞蛋，萬一出事的話要下跪道歉。
「鬼揞眼」出事下跪向靈體道歉
黃瀅仴同阿國麟在軍營四處尋找符咒雞蛋，期間怪事頻生，二人連續聽到怪異撞擊聲，又「鬼揞眼」 睇唔到近在眼前的雞蛋。結果打爛4隻符咒雞蛋，眼見出事二人即刻照住師傅所教下跪道歉。收集雞蛋後，師傅指示二人帶住靈牌到下一個地點，到凌晨4點左右，黃瀅仴突然呼吸不暢順兼頭痛欲裂。黃瀅仴感不適後再到陳國麟聽到怪聲，位處室內的靈牌突然飄向黃瀅仴方向。二人嚇到大叫、電話都冇攞就赤腳跑落山。
20歲黃瀅仴舊年訓練班畢業即刻拍靈異節目
20歲黃瀅仴2021年畢業於第31期無綫訓練班，一畢業就有得拍靈異節目《搵鬼去電視城》，到今年再添食拍埋《搵鬼同你瞓》。黃瀅仴本身就讀香港大學，細細個就有演藝夢，入行前打算報讀內地演藝學校，不過父母想佢喺香港有張大學證書先，所以選擇報讀TVB訓練班。
黃瀅仴身形fit爆：
黃瀅仴拍《搵鬼去電視城》鬼上身斷晒片
黃瀅仴去年拍《搵鬼去電視城》時，第2集俾鬼上身，突然坐於地上大喊大叫，四肢抽搐，表情扭曲。事後她憶述先見到一團白煙飛過，然後去另一個地點拍攝時突然覺得唔對路，一企起身就暈低，師傅立即上前按實佢頭頂，擾攘一輪才回復正常，之後睇返錄影片段先知自己做過啲咩。