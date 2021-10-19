撐起青春｜A0游嘉欣失守被林正峰攻陷 斷正車廂談情 男方回味床戲嗌唔捨得

《後生仔》主持21歲游嘉欣和27歲林正峰首次擔正劇集《青年心城之撐起青春》，從無拍拖經驗的游嘉欣在劇中與林正峰做一對，不但有咀戲更有床上戲，游嘉欣坦言拍時心跳加速，林正峰更加話好唔捨得游嘉欣﹗呢對熒幕情侶近日被指秘密撻著，林正峰被周刊拍得背住正印女友與游嘉欣遊車河，而且態度親暱，A0游嘉欣成功出pool﹗？

文：東方新地｜圖：游嘉欣IG、林正峰IG