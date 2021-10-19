撐起青春｜A0游嘉欣失守被林正峰攻陷 斷正車廂談情 男方回味床戲嗌唔捨得
《後生仔》主持21歲游嘉欣和27歲林正峰首次擔正劇集《青年心城之撐起青春》，從無拍拖經驗的游嘉欣在劇中與林正峰做一對，不但有咀戲更有床上戲，游嘉欣坦言拍時心跳加速，林正峰更加話好唔捨得游嘉欣﹗呢對熒幕情侶近日被指秘密撻著，林正峰被周刊拍得背住正印女友與游嘉欣遊車河，而且態度親暱，A0游嘉欣成功出pool﹗？
文：東方新地｜圖：游嘉欣IG、林正峰IG
文：東方新地｜圖：游嘉欣IG、林正峰IG
撐起青春｜游嘉欣床戰林正峰
21歲A0游嘉欣自稱「老處女」而被肥媽質疑一度成為佳話，游嘉欣和林正峰備受無綫力捧，擔正周日晚播出的《青年心城之撐起青春》，今次是二人繼《香港愛情故事》後再度合作拍劇，默契十足﹗在劇中有不少親密情節更有床戲﹗
車廂談情三十分鐘
游嘉欣、林正峰日前出席《撐起青春》宣傳活動，林正峰對女方照顧周到，車出車入又為她提物品。活動完結，林正峰駕駛其八十萬新座駕車游嘉欣去灣仔會展中心，到達後二人未有下車，在車廂內聊天良久，期間游嘉欣被林正峰氹得不時甜笑﹗之後雙雙下車去會合友人，然後前往參觀一個藝術展﹗離開時林正峰和游嘉欣與友人告別後往取車，林正峰開車出馬路並停在一旁，繼續在車廂內談情足三十分鐘﹗然後林正峰才一臉不捨開車送游嘉欣返回葵涌寓所，到達後更下車護送女方﹗看來關係非一般拍檔、同事關係﹗
林正峰恨同游嘉欣一直CP下去
游嘉欣和林正峰曾提及劇中床戲，大家都好回味，游嘉欣接受訪問時拍攝時心跳加速「心肝仔卜卜跳」，更被收音師問是否太緊張，因為聽到心跳得好勁﹗而林正峰說拍攝時好緊張，劇集煞科他坦言好唔捨得游嘉欣﹗又讚游嘉欣有一雙大眼睛演戲時好有感染力，見到對方拍喊戲都會受觸動，直言希望呢對熒幕情侶可以一直延續下去﹗
林正峰有個拍拖三年索女友
27歲的林正峰樣子敦厚戇直，但追女有一手，本身有一個拍拖三年的索女友，女友Yuki不時在網上唱歌，林正峰透露是網上認識對方，然後展開追求，當時女方有另一異性追求，最後林正峰都能成功追到手，二人不時在社交平台放閃﹗出身自單親家庭的林正峰，與母及兩姊一家四口從小靠綜緩生活，家境貧困﹗但最近卻在訪問中被游嘉欣篤爆他以八十萬購入座駕，林正峰解釋家住太遠，來回車費太貴，並指雖然現時未能有自己一間房，但心態是寧買車不買樓﹗