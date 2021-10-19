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撐起青春｜A0游嘉欣失守被林正峰攻陷 斷正車廂談情 男方回味床戲嗌唔捨得

最新娛聞
撰文：東方新地

《後生仔》主持21歲游嘉欣和27歲林正峰首次擔正劇集《青年心城之撐起青春》，從無拍拖經驗的游嘉欣在劇中與林正峰做一對，不但有咀戲更有床上戲，游嘉欣坦言拍時心跳加速，林正峰更加話好唔捨得游嘉欣﹗呢對熒幕情侶近日被指秘密撻著，林正峰被周刊拍得背住正印女友與游嘉欣遊車河，而且態度親暱，A0游嘉欣成功出pool﹗？
文：東方新地｜圖：游嘉欣IG、林正峰IG

撐起青春｜游嘉欣床戰林正峰

21歲A0游嘉欣自稱「老處女」而被肥媽質疑一度成為佳話，游嘉欣和林正峰備受無綫力捧，擔正周日晚播出的《青年心城之撐起青春》，今次是二人繼《香港愛情故事》後再度合作拍劇，默契十足﹗在劇中有不少親密情節更有床戲﹗

游嘉欣和林正峰《撐起青春》（圖片來源：《撐起青春》發相）
游嘉欣和林正峰《撐起青春》（圖片來源：《撐起青春》發相）

車廂談情三十分鐘

游嘉欣、林正峰日前出席《撐起青春》宣傳活動，林正峰對女方照顧周到，車出車入又為她提物品。活動完結，林正峰駕駛其八十萬新座駕車游嘉欣去灣仔會展中心，到達後二人未有下車，在車廂內聊天良久，期間游嘉欣被林正峰氹得不時甜笑﹗之後雙雙下車去會合友人，然後前往參觀一個藝術展﹗離開時林正峰和游嘉欣與友人告別後往取車，林正峰開車出馬路並停在一旁，繼續在車廂內談情足三十分鐘﹗然後林正峰才一臉不捨開車送游嘉欣返回葵涌寓所，到達後更下車護送女方﹗看來關係非一般拍檔、同事關係﹗

游嘉欣和林正峰曾在《香港愛情故事》中合作，劇中林正峰力追游嘉欣，但都只能做隻兵，在新劇《撐起青春》終於演一對情侶，更有大量親熱戲﹗（圖片來源：游嘉欣IG）
游嘉欣和林正峰曾在《香港愛情故事》中合作，劇中林正峰力追游嘉欣，但都只能做隻兵，在新劇《撐起青春》終於演一對情侶，更有大量親熱戲﹗（圖片來源：游嘉欣IG）
游嘉欣拍攝《撐起青春》到學校取景，大騷長腿﹗（圖片來源：游嘉欣IG）
游嘉欣拍攝《撐起青春》到學校取景，大騷長腿﹗（圖片來源：游嘉欣IG）

林正峰恨同游嘉欣一直CP下去

游嘉欣和林正峰曾提及劇中床戲，大家都好回味，游嘉欣接受訪問時拍攝時心跳加速「心肝仔卜卜跳」，更被收音師問是否太緊張，因為聽到心跳得好勁﹗而林正峰說拍攝時好緊張，劇集煞科他坦言好唔捨得游嘉欣﹗又讚游嘉欣有一雙大眼睛演戲時好有感染力，見到對方拍喊戲都會受觸動，直言希望呢對熒幕情侶可以一直延續下去﹗

撐起青春｜A0游嘉欣失守被林正峰攻陷 斷正車廂談情 男方回味床戲嗌唔捨得
21歲游嘉欣去年初加入《後生仔傾吓偈》，她曾透露曾打算選港姐﹗去年在貼地劇《香港愛情故事》中飾演大學生而成功入屋﹗曾參與劇集包括《青春不要臉》、《撐起青春》擔女一及正在拍攝《四十二章經》。（圖片來源：游嘉欣IG）
撐起青春｜A0游嘉欣失守被林正峰攻陷 斷正車廂談情 男方回味床戲嗌唔捨得
游嘉欣首拍床戲，坦言當時「心肝仔卜卜跳」，拍咀戲時又被林正峰笑住投訴太大力，游嘉欣指因為自己無實戰經驗﹗（圖片來源：《撐起青春》發相）

林正峰有個拍拖三年索女友

27歲的林正峰樣子敦厚戇直，但追女有一手，本身有一個拍拖三年的索女友，女友Yuki不時在網上唱歌，林正峰透露是網上認識對方，然後展開追求，當時女方有另一異性追求，最後林正峰都能成功追到手，二人不時在社交平台放閃﹗出身自單親家庭的林正峰，與母及兩姊一家四口從小靠綜緩生活，家境貧困﹗但最近卻在訪問中被游嘉欣篤爆他以八十萬購入座駕，林正峰解釋家住太遠，來回車費太貴，並指雖然現時未能有自己一間房，但心態是寧買車不買樓﹗

（圖片來源：）
林正峰和索女友Yuki拍拖三年，不時在IG放閃﹗（圖片來源：林正峰IG）
林正峰女友Yuki人靚聲甜，不時在IG晒水著﹗（圖片來源：Yuki@IG）
林正峰女友Yuki人靚聲甜，不時在IG晒水著﹗（圖片來源：[email protected]
撐起青春｜A0游嘉欣失守被林正峰攻陷 斷正車廂談情 男方回味床戲嗌唔捨得
林正峰在《星空下的仁醫》擔任實習醫生，同鍾嘉欣有不少對手戲﹗（圖片來源：林正峰IG）

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