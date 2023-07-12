撞鬼自駕遊｜193詐型呻下周開播新節目零宣傳 ViuTV急補鑊再惹網民質疑
《撞鬼自駕遊》193：惟有自己宣傳先
193日前在其IG Story中，上載了ViuTV下周一的節目表截圖，並表示：「之前去英國拍嘅靈探節目提早咗喺17號22:30出街，距離第一集首播得返一個星期，暫時未見有任何promo，咁我唯有自己宣傅住先！」其拍檔Ash亦有轉載193這個Story，並應和說：「果然係靈異節目，竟然出現得咁神秘嘅，好在你提我！驚嘅唔驚嘅，都記得打開個電視，一齊驚。」
網民：錯仔從來都係被放養
網民都留言話要「自己偶像自己救」，紛紛自發在社交網為193宣傳新節目，並表示：「又唔係倉底貨，個個節目都有成至少兩星期宣傳啦！」、「錯仔從來都係被放養，已經慣咗喇」、「突然安排早咗播，咁未搞得切宣傳都正常嘅…應該係除非唔係」、「可能去晒搞造星~成日都係懶理ERROR」等等。
ViuTV急補鑊：3爺去靈探，我哋點敢怠慢
之後ViuTV亦極速補鑊，當晚便急急在官方社交網上載了promo影片，表明：「3爺去靈探，我哋點敢怠慢。」又說：「條promo尋晚電視出咗喇3爺！而家social都出埋，請笑納。」並加上下跪道歉的emoji，193亦表示好受落，回應說：「感謝各位幕後加急幫忙！」但由於ViuTV反應太快，亦引來網民質疑雙方只是夾計宣傳節目。
去英國古堡及靈異酒店探靈
今年4月，193和Ash遠赴英國拍攝這個探靈節目《撞鬼自駕遊》，去到當地古堡及流傳過很多鬼故事的酒店探靈，又搵來七師傅（七仙羽）幫手解答各種靈異問題。193曾於英國威爾斯北部的Bangor University留學，今次亦有重返校園拍攝。
193開Live分享：拍拍吓愈嚟愈驚
當日身在英國拍節目的193，曾開Live分享探靈的驚險事：「我本身都信，但唔係好驚，點知拍拍吓愈嚟愈驚。每晚唔夠膽熄燈瞓，我真係好驚！我人生未試過咁樣。」又指出動探靈時，儀器探測到好多靈體，問靈體問題時，部靈探機便不停響，又試過瞓瞓吓覺有奇怪事發生。
得七師傅遙距解困
原來當日193入住了一間流傳鬼故事的酒店，懷疑被邪氣纏身，令他驚到不敢熄燈瞓覺，於是向身在香港的七師傅求救，七師傅即遙距出手，幫他化解困境。事後七師傅搞笑指若老公跟193一齊出事，她一定會先救193：「因為佢仲有大把青春大把前途。我老公老了，薑老的辣，他自己會降魔。」
即睇《撞鬼自駕遊》宣傳片：
193同Ash喺英國自駕尋遍猛鬼熱點，實行唔恐怖嘅唔去，唔夠惹鬼嘅唔做！
想睇佢哋點樣玩命、親身試用西式靈探工具嘅話，記得下星期一開始跟住兩位喺英國《撞鬼自駕遊》！
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