撞鬼自駕遊｜193詐型呻下周開播新節目零宣傳 ViuTV急補鑊再惹網民質疑

由ERROR成員193郭嘉駿孖Ash鍾卓穎飛到英國拍攝的新探靈節目《撞鬼自駕遊》，提早於下周一（7月17日）開播，眼看只剩下不夠一個星期，但ViuTV仍未開始宣傳，令193忍不住在其IG Story中詐型！