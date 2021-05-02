擊戰｜ViuTV真人騷10位女鼓手起底 有樣有才華最年輕只有20歲！
文：東方新地｜圖：IG、FB圖片
ViuTV《擊戰》由KB、Anson Kong、余逸思做主持
ViuTV打鼓真人騷《擊戰》將由李健宏（KB）、MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生）、余逸思（Yoshi）擔任主持，是香港開埠以來第一個打鼓競技節目，節目將由5月3日起逢星期一至五晚上於ViuTV 10時30分播出，對撼無綫的配音綜藝節目《好聲好戲》。
1）擊戰 Fing Fing（23歲）性感型感性
現年23歲的Fing Fing（顏泳 /[email protected]_n）現職爵士鼓導師，從12歲開始接觸打鼓，此外又識彈鋼琴、彈bass和唱歌等，自2014年成立樂隊「未能接通」（Call Back ASAP）後，她開始與樂隊活躍於不少本地及海外的大舞台，又曾經飛去德國音樂節表演，並在2017年推出首張EP。此外Fing Fing自去年開始與曾參加《全民造星3》的結他手Sailor Candy Ng（吳筱茵）組成性感音樂女子組合「Sex on the Beat」，音樂風格為「性感型感性」。
Fing Fing （23歲）
現職：爵士鼓導師
參賽歌曲：BLACKPINK-Pretty Savage
打鼓年資及經驗：12歲開始打鼓，曾經去德國音樂節表演
考取級別：Rockschool Grade 8
夢想：想一世都打鼓及巡迴表演
想合作的藝人/Band：Dear Jane
Fing Fing早前用鼓樂奏出MIRROR的新歌〈WARRIOR〉：
2）擊戰 Heihei 吳卓曦（35歲）願望打到80歲
自稱「鼓姥」的Heihei（吳卓曦. [email protected]）是本地四人女子獨立樂隊「雞蛋蒸肉餅」（GDJYB）的創團鼓手，以擅長Math-rock（數學搖滾）而聞名，2015年她辭去廣告公司Art Director的工作，轉行做全職鼓手，並一手包辦樂隊的MV及海報創作，但Heihei已於去年宣布離開「雞蛋蒸肉餅」，開展了自己的影片製作室，並專注於她與主音Yanny組成的另一樂隊「The Black Sheepee」。
吳卓曦Hei Hei（35歲）
現職：Slasher (musician/advertising/video production)
參賽歌曲：GDJYB-Backspace
打鼓年資及經驗：雞蛋蒸肉餅創團鼓手，曾到冰島、美國、日本等音樂節演出
夢想：希望80歲仍是鼓手
3）擊戰 Piaf Law 羅巧頎（20歲）幫過KB整蠱戴祖儀
作為00後的Piaf（羅巧頎 / [email protected] ）現年20歲，是今次《擊戰》中最年輕的女鼓手，自小熱愛音樂的她現時是樹仁大學新聞與傳播系學生，2017年到創世電視台實習，並在2018年遠赴美國做交流生，早前曾幫KB扮粉絲整蠱戴祖儀。
羅巧頎 Piaf（20歲）
現職：學生
參賽歌曲：SupperMoment-無盡
興趣：寫歌、唱歌、拍攝
打鼓年資及經驗：8年
4）擊戰 Karen Hui（26歲）想幫容祖兒打鼓
現年26歲的Karen Hui（許樂媛. [email protected]）中學時開始接觸流行搖滾樂及學習打鼓，中六後一邊就業一邊繼續打鼓，兩年內考獲八級資格，曾是樂隊「日落前八分鐘」成員，並加入了花式步操樂團「珀珈斯樂團」（The Pegasus Vanguard）成員，前年又曾往台北參與Drum Out Girls音樂分享會表演，並曾代表香港到海外比賽。
Karen Hui（26歲）
現職：影音維修
參賽歌曲：Sayonara Energy
打鼓年資及經驗：18歲開始打鼓
考取級別：Rockschool Grade 8
夢想：想幫容祖兒打鼓
想合作的藝人/Band：容祖兒
5）擊戰 Underdog（24歲）裸辭投入打鼓
Underdog（梁俊文. [email protected]）原本是廣州樂隊「Die! ChiwawaDie!」及香港樂隊「Noah To Nowhere」鼓手，去年加入了香港Post-Punk樂隊David Boring，組成五人樂隊，並曾獲邀參與韓國的Zandari Festa線上音樂節。
梁俊文Underdog（24歲）
現職：Start Up 文員（剛辭職全身投入打鼓）
參賽歌曲：maybeshewilll-To the skies from a hillside
打鼓年資及經驗：中二開始打鼓
考取級別：Grade 8
6）擊戰 Naomi Chui（27歲）現職補習Miss
崔恩沛（Naomi. [email protected]）是一名業餘鼓手，近年於香港敬拜樂團Milk&Honey Worship擔任鼓手，有了更多演出機會。
崔恩沛（27歲）
現職：補習老師
參賽歌曲：盧凱彤-囂張
興趣：打鼓、彈結他、插花
打鼓年資及經驗：4年
考取級別：Rockschool 5級
7）擊戰 葉穎欣（32歲）本地樂手
葉穎欣（Ah Yip . [email protected]）是本地音樂歌手，也是樂隊Something Blue的鼓手，現為猿創音樂合作伙伴。
葉穎欣（32歲）
現職：文書
參賽歌曲：David Guetta-Titanium
興趣：打鼓、唱歌、水上活動、露營
打鼓年資及經驗：5年
8）擊戰 朱敏琪 Maggie Chu（41歲）演出經驗最豐富
朱敏琪（Maggie /. [email protected]）在十位參賽者中演出經驗最豐富，過往演出包括《條件關係》及《青春路上》（感脈搏）、銀礦灣沙灘音樂節、我承諾原創Live Band Show（知識產權署及YMCA）等，並曾參與愛舞躍音樂劇《TIME》、音樂劇《有時Tomorrow Never Knows》、拾劇坊《籠豬ZZZ》、葵芳青年劇團《香港核危機I、II》及《逃花源》等的幕後音樂創作。
朱敏琪（41歲）
現職：言語治療師
參賽歌曲：Toxicity-system of a down
興趣：音樂、舞台劇幕後、義工
打鼓年資及經驗：17年
考取級別：Rockschool 8級
9）擊戰 AndeChan（24歲）鼓齡尚淺希望開心
近兩年才開始打鼓的Ande（[email protected]），雖然年資最淺，但已考取了Trinity Grade 8。
Ande（24歲）
現職：自由工作者
參賽歌曲：JeremyZucker-Comethru
打鼓年資及經驗：近2年才開始打鼓
考取級別：Trinity Grade 8
夢想：希望開心
欣賞鼓手：Anika Nilles
10）擊戰 Kinki Wong（27歲）兩子之母
27歲已是兩子之母的王樂欣（Kinki . [email protected]），打鼓年資已有12年，現在是流行鼓導師。
王樂欣（27歲）
現職：流行鼓導師
參賽歌曲：我愛Hardpack-Diminish Makdemo
興趣：打鼓
打鼓年資及經驗：12年
考取級別：Rockschool Grade 8
ViuTV全新節目《#擊戰》5月3日晚上10:30正式首播！
由KB、Anson [email protected]同Yoshi擔任主持，帶大家用最熾熱嘅情緒，感受鼓手們獨特嘅生命力同節奏感！
同場加映：《擊戰》第1-5集分集內容
第一集 – 結束的起點（播出日期：5月3日）
樂壇面臨寒冬， KB苦無出路，與拍檔Yoshi、Anson Kong想到舉辦一個「女子打鼓真人秀」，讓有潛能的女鼓手追夢，並找來三位專業鼓手包括黃偉勳、張嘉豪（波子）以及馮卓然（Anton）當導師為鼓壇訓練新血。經過精挑細選之下，十強終於誕生，首輪挑戰是耳熟能詳的廣東歌令心儀的導師挑選，若不幸地沒有被選中便會被淘汰，首輪淘汰戰即將展開！
第二集 – 從來未放棄嘗試最大志願（播出日期：5月4日）
上一集，前雞蛋蒸肉餅創團鼓手吳卓曦（Hei Hei）、參賽者中最年輕的羅巧頎（Piaf）以及參賽者中最年長的朱敏琪（Maggie）都順利入組，剩下七位參賽者，但晉級名額只有六個，今集會否有人被犧牲？
第三集 – 誰想於此講再見（播出日期：5月5日）
傻頭傻腦的許樂媛（Karen）、走性感路線的顏泳（Fingfing）及兩子之母的王樂欣（Kinki）都先後入組，晉級名額只剩兩席，意味著餘下的三位將有一個要離開！
第四集 – 那些你很冒險的夢（播出日期：5月6日）
三位導師已經埋班，分組後第一場比賽就是爭奪Chill Club客席鼓手的機會。三位導師，三種教學風格，究竟邊個會坐上客席鼓手之位？導師Anton（One Promise 鼓手）因為骨枯，一年不能打鼓，節目中他哭著分享這件事。
第五集 – 你是你本身的傳奇（播出日期：5月7日）
來到本回合最後一組出賽的波子組，沉默寡言的波子會如何帶領三位組員爭奪Chill Club客席鼓手的寶座？而勝出者要準備Chill Club之餘，又要準備下一回合的歌曲，會否分身不暇導致淘汰出局？