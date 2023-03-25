國家級任務︱東方昇專訪「攝理教」離教者！踢爆邪教7個驚人內幕
方力申女友葉萱遭攝理教教主鄭明析性侵一案，早前於韓國法院開庭審案，教主鄭明析被指疑似故意拖延審訊，龐大的辯護團隊亦只剩下6人為其辯護，至於受害者葉萱就即將於4月3日至4日出庭。
離教者與葉萱私下有交情 為Maple反駁平反
方力申女友葉萱早前接受Netflix《以神之名》紀錄片訪問，揭發出韓國「攝理教」和教主鄭明析的真面目。「攝理教」邪教教主的惡行引起世界各地的廣泛關注，今次「毛記電視」的最新一集《國家級任務》便訪問到「攝理教」的離教者，揭出更多有關「攝理教」的驚人內幕。對於網上有留言指葉萱愚蠢上當一事，與葉萱有交情的受訪者亦有為對方反駁平凡：「我自己本身識Maple喇，其實佢真係一個好真誠好單純嘅人，咁所以我都睇到啲人話佢蠢，我都唔明點解啲人會咁樣講，因為其實你畀人洗咗腦呢，其實你自己真係唔知㗎，我覺得大家畀多少少憐憫，因為佢都係一個受害者囉。」
「攝理教」離教者大爆親身見教主經驗
受訪者表示自己在十幾歲開始接觸到「攝理教」，並且表示曾到韓國親身見過教主：「我見過佢好幾次㗎喇，一開始見佢我完全係冇感覺囉，我完全感受唔到『呢個就係神』，我之後有幾個朋友都走咗，佢地都有咁嘅反應，因為佢以前佢監獄嘅時候，成日話自己禁食，唔食嘢咁為我地禱告，但係佢一出嚟勁大個肚腩，我啲朋友都話接受唔到，覺得佢根本就係假㗎。」
「攝理教」多美女 唔夠靚可能冇得入會
在Netflix的紀錄片中亦有提及到，「攝理教」中大部分女教徒多數都是美女，身高都高達170。東方昇問到樣貌不出眾的教友會否被教會拒諸門外時，受訪者坦言：
「有啲個樣冇咁出眾，又唔係好高、矮矮地咁，跟住又可能唔係特別好熱心咁樣，你會發現其實啲人有少少唔係好理佢地嘅，尤其是係最高嗰啲指導者。」
教會安排婚姻 會安排信徒嫁到台灣
當東方昇問到「攝理教」是否嚴禁教徒接觸異性時，受訪者表示：「唔可以諗（異性）添啊，即係你真係諗接觸，簡直係要落地獄囉即刻。唔可以講嘢啦，我幾年冇同過男仔講嘢，跟住你更加唔洗諗身體接觸。」受訪者更表示因為教內男女信徒數目不平衡，所以教會會安排部分女信徒到台灣結婚，傳宗接代：「有個部門叫家庭部，你係教會入面搵返教會嘅人，結婚之前每個人都要寫信畀鄭明析，寫低你希望遇到咩對象，佢地自然會幫你匹配。同埋其實長期男仔都係短缺㗎，所以有時候會嫁去台灣，因為台灣多啲男仔（信徒）。」
「3招」教普羅大眾如何分辨「攝理教」
最後，受訪者亦教大眾3大招如何分辨「攝理教」：「第一，攝理教會教導無論男女信徒都是「神的新婦」、「神的新娘」，即係Maple，佢係信仰明星嚟嘅，佢就係嫁咗俾神，如果話係呢個世上嘅話，你就係好似嫁咗俾鄭明析咁，因為佢就係代表神。」此外，受訪者亦表示假如教會一開始便提及「靈」、「魂」、「肉」等三大要素或以科學角度解釋聖經的話，很大機會該教會就是屬於「攝理教」的教會之一。
一起看「攝理教」離教者足本訪問：
「攝理教」離教者踢爆驚人內幕！
東方昇：比訪問AV女優更有意思！
東方昇在分享節目時，直言今集比上ー集訪問香港AV女優更加有意思，認為訪問內容「值得大家反思~尤其是基督徒同天主教徒一定要睇！！」至於網友觀看過後嘅心得如下：
見到葉萱開記招之前嘔住咁話，神都阻唔到佢嘅決心，感受到佢嘅勇氣、哀傷、氣氛… 感激妳肯排除萬難，想像唔到係點樣捱到過嚟，記得唔好理其他酸民！加油！對自己好啲 ！多謝一百毛咁快手！希望唔好再有人受罪！特別係香港人！
再聰明的人都會有愚蠢嘅時候，所以我哋更加要互相提醒，最危險嘅時候就係封閉自己
最尾講得好好，大家真係要多啲憐憫 日日處於一個洗腦嘅環境入邊，根本已經失去分辨對錯嘅能力，因為真係唔知咩係啱同埋錯了 唔講遠，近少少睇香港，大家可能都已經明白
自己都係一個基督徒，知道呢件事都真係好嬲，平時都有會係街上傳福音，相信經過呢件事對一啲未信者嚟講都會對宗教有啲負面影響，係之後傳揚真正嘅基督教都會難左好多，真係好希望呢個教滅絕係呢個世界上 同埋真係想講啲受害者唔係白痴無腦，只係佢地係一個最迷惘嘅時候信錯人，真心好希望你哋可以快啲醒悟，勇敢走返出嚟，神會保守你地！要緊記聖經講過我地必需要凡是盼望，神係會有公義，應得受罰嘅人一定會被受罰，加油
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