支嚳儀「助唱」倒米表現被炮轟 王鄭浚仁解釋選曲內幕 仲送名牌冧師姐
支嚳儀被炮轟喧賓奪主
網絡上議論紛紛，不少人狠批支嚳儀在合唱環節中略顯喧賓奪主，甚至有網友質疑：「究竟誰才是參賽者？為何整首歌彷彿變成了幫人伴唱？還要遷就她的音調……」他們指出，支嚳儀在表演中過於突出自身光芒，且出現明顯走音的情況。有觀眾細數：「這位支女士至少走音十處，特別在第2分20秒與3分01秒處，堪稱災難級失準。」不少人惋惜王鄭浚仁原本出色的和聲能力，卻因支嚳儀的失準表現而受到拖累，未能盡展所長。
王鄭浚仁開腔維護支嚳儀
開於網上大量對支嚳儀嘅負評，王鄭浚仁在社交平台上溫和回應，並坦誠分享選曲背後的緣由。他表示，自己細心閱讀了網上的所有留言，深深感受到大家對他的關愛，這份情意令他由衷感恩。他提到，「幫唱者其實來幫唱比我們參賽者壓力更大」，她真心希望盡力助他達到最佳表現。最初，Venus（支嚳儀）曾為他學習《天下有情人》這首歌，但因版權問題及時間緊迫，僅有兩天便需作出決定，她遂建議了另一版本。他坦言：「我當時不願過多麻煩他人，便接受了她的提議。」
王鄭浚仁貼心送名牌禮物
他還說道，支嚳儀學姐與Rita（韋綺姍）老師皆用心良苦，盼將演出做到盡善盡美。然而，這首歌的編曲確需在音調上相互妥協，最終效果未如理想，這並非任何人所願。他強調：「Venus與Rita老師都是極為友善且溫暖的人，我懇請大家停止網上對任何人的抨擊，放下網絡暴力，多一份愛與包容，世界將更加美好。愛你們。」
更令人感動的是，王鄭浚仁還特意準備了一份名牌Chanel禮物贈予支嚳儀，以表達對她無私相助的謝意，足見其細膩與感恩之心。
支嚳儀分享瘋狂練習片段
支嚳儀分享了瘋狂練習的片段，她表示，每天都要與王鄭浚仁見面，反覆練習多次，十分珍惜這段過程。從毫無頭緒地磨合歌曲、尋找感覺，到設計和聲，再到最終站上舞台演出，這一路走來確實花費了不少心力。
她特別提到，很感恩自己的歌唱導師MamaRita的細心指導。她回憶道，深刻記得老師常分享的一句智慧格言：「比賽除了展示功力，更是格局的體現，用一顆純粹的真心去唱吧！」這句話令她受益匪淺。