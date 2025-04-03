支嚳儀「助唱」倒米表現被炮轟 王鄭浚仁解釋選曲內幕 仲送名牌冧師姐

《中年好聲音3》最新一集的助力賽播出後，許多網民針對參賽者王鄭浚仁嘅《我是不是你最疼愛的人》僅獲得85分、跌入危機區一事表達了遺憾與失望之情。有唔少觀眾認為，師姐支嚳儀的「助力」反而成為「阻力」。事後，王鄭浚仁亦為合作一事親自解話。