東張西望｜接手亡夫物業控訴租客欺凌 出示一證據反被圍插扮慘
租客林先生堅持要求授權證明
徐太表示，這間工業大廈單位已出租十多年，夫婦倆一直靠租金收入維持生活。然而丈夫並非在醫院身故，導致她遲遲未能取得死亡證明，眼見租客繼續將租金存入亡夫銀行帳戶，但她卻無法調用這筆款項。為解決燃眉之急，徐太主動聯絡租客林先生，希望對方將租金直接轉存到她的個人銀行戶口，豈料卻引發一場法律角力戰。在業權尚未正式轉移、徐太又未能提供任何證明文件的情況下，租客林先生堅持要求她提供「業主授權信」及身分證副本，才願意將租金轉存到徐太的銀行戶口。林先生的謹慎態度看似合理，但徐太卻認為這是故意刁難「他想欺負我這個長者」，利用法律程序的灰色地帶阻撓她行使應有權利。雙方各執一詞，形成僵持局面。
陸偉雄律師分析法律風險
更令人費解的是，徐太手上的「標準租約」已經殘破不堪，甚至出現燒灼痕跡，令人懷疑文件的真實性和有效性。這份神秘的破爛租約成為整宗糾紛的關鍵證據，但其損毀程度是否影響法律效力，以及燒灼痕跡的來源，都為事件增添更多疑團。租約的真偽問題，進一步複雜化了這場已經充滿爭議的收租風波。陸偉雄律師接受節目訪問時分析指出，他會建議租客「睇定啲」，在業主權利尚未明確定性前，照舊將租金存入原業主戶口才是最低風險的做法。同時，律師建議徐太應循正當法律途徑，盡快完成業權轉移手續，而非要求租客承擔不必要的法律風險。這個專業意見為糾紛提供了客觀的法律角度，但也突顯了遺產繼承過程中的複雜性。
網民兩極反應揭真相
事件曝光後，網民反應兩極化。有人質疑徐太「勁有錢係度扮慘」，指她「揸住唔知幾多個單位收租，銀行仲有50幾萬，然後話好慘無生活費」。但也有網民同情徐太處境，認為「呢單嘢最重要唔係想顯示鬧劇，係想班老業主觀眾走咗之後，對屋企人會有咩影響」，並分享身邊類似經歷，「個遺產管理書等咗大半年先到，如果配偶係冇人幫嘅老人家，真係食穀種」、「吳幸美都好似唔想跟呢單嘢，係咁問阿婆會唔會覺得係自己怪錯林生」。