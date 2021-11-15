每周收視｜《全民造星4》成績創新高 TVB綜藝節目再次不敵《星期日檔案》

TVB台慶劇《星空下的仁醫》、以及《換命真相》已經播了四個星期，兩劇的故事亦接近尾聲，可惜收視成績仍然未見起色，始終未能突破20點。而另一方面，V iuTV皇牌節目《全民造星4》的收視再創新高。（2021年11月08日至11月14日）

文：東方新地 圖： TVB、ViuTV