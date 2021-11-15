每周收視｜《全民造星4》成績創新高 TVB綜藝節目再次不敵《星期日檔案》
TVB台慶劇《星空下的仁醫》、以及《換命真相》已經播了四個星期，兩劇的故事亦接近尾聲，可惜收視成績仍然未見起色，始終未能突破20點。而另一方面，V iuTV皇牌節目《全民造星4》的收視再創新高。（2021年11月08日至11月14日）
文：東方新地 圖： TVB、ViuTV
TVB翡翠台收視 Top 5：《換命真相》再次壓倒《星空》
TVB翡翠台收視 Top 5：
TVB第一位：《愛．回家之開心速遞》（周一至周五晚）平均22.3點。
（星期六、日分別是20和20.2點）
TVB第二位：《東張西望》（周一至周五晚）平均20.8點。
（星期六、日分別是18.8及22.2點）
TVB第三位：《換命真相》（周一至周五晚）平均19.9點。
TVB第四位：《星空下的仁醫》（周一至周五晚）平均19.3點。
TVB第五位：《星期日檔案》（星期六）平均17.9點。
繼前一周《星空下的仁醫》爬過《換命真相》頭之後，優勢未能維持，上周又再次以平均0.6點屈居《換命真相》之後，兩劇平均仍然未能突破20點。另一返面，今集以尋親做話題的《星期日檔案》再次以平均17.9點（約117萬人同時收看）的成績攀上前五位置，收視力壓所有綜藝節目，當中包括16.8點的《思家大戰》、有Do姐加持的《男神廚房》（平均14點）。
ViuTV 收視 Top 5
ViuTV第一位：《全民造星4》（周一至五晚）平均5.5點。
ViuTV第二位：《神的女主角》（周一至五晚）平均4.3點。
ViuTV第三位：《健康要Fact Check》（周日晚）平均4.1點。
ViuTV第四位：《週六好戲勢：大搜查之女》（周六晚）3.7點
ViuTV第五位：《膠戰S2》（周日晚）平均3.4點。
《香港秘密搜查官》
仍然是首輪淘汰賽的《全民造星4》繼續成為ViuTV的榜首，而且平均收視比起前一周有0.2點的增長，全周平均5.5點，約36萬人同時收看。上周提到的平日晚「新三寶」，《神的女主角》稍為收視稍為下跌但仍穩據第二，反而被讚貼地的《香港秘密搜查官》卻後繼無力，有徐㴓喬（Asha）水著加持仍然未能保持收視水平，僅得平均2.9點未能擠身前五位置。