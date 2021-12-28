收視｜《全民造星4》總決賽創歷史新高 同時段《拳王》大結局僅12.5點
文：東方新地 圖： TVB、ViuTV、節目截圖、藝人IG
TVB翡翠台收視 Top 5：《拳王》創歷史新低
TVB翡翠台收視 Top 5：
TVB第一位：《愛．回家之開心速遞》（周一至周五晚） 平均21.3點
（星期六、日分別是17.1和20.8點）
TVB第二位：《東張西望》（周一至周五晚）平均20.5點。
（星期六、日分別是16.5和19.2點）
TVB第三位：《異搜店》（周一至周五晚）平均19點。
TVB第四位：《拳王》（20-24集）（周一至周五晚）平均16點。
（星期六第二十五集大結局為12.5點）
TVB第五位：《思家大戰》（星期日）平均14.1點。
TVB劇集《拳王》的收視一向低迷，過去幾個星期平均亦只有約16點（約104萬）觀眾收看，而在25日大結局當晚，更錄得低至12.5收視，非常慘淡。至於同日晚較早最間播出的《男神廚房開業喇！》雖然有視帝呼聲最高的譚俊彥帶埋老婆仔女上節目加持，但亦僅錄得平均13.2點收視。雖然TVB在公眾假期的收視表現一般較平日低，但只見當晚播完收視皇牌《愛．回家之開心速遞》8點半後收視暴跌，難免會令人認為與當晚8點半開騷的ViuTV《全民造星4》總決賽有直接關係。
ViuTV 收視 Top 5 ：《全民造星4》總決賽創歷史新高！
ViuTV 收視 Top 5
ViuTV第一位：《全民造星4總決賽》（周六晚）平均7.7點。
ViuTV第二位：《唔試唔知份工好》（周一至五晚）平均3.1點
ViuTV第三位：《健康要Fact Check》（周日晚）平均3點。
ViuTV第四位：《塵沙惑》（周一至五晚）平均2.6點。
ViuTV第五位：《Missing：他們存在過》平均2.6點。
ViuTV第六位：《膠戰S2》（周日晚）平均2.6點。
ViuTV皇牌節目《全民造星4》播出以來一是ViuTV收視保證，平均收視約有5點左右。雖然收視點遠遠不及TVB，但在網絡上的遍及度絕對不比TVB弱。而到12月25日總決賽當晚更加錄得平均7.7點（約50萬觀眾），創下《全民造星》史上最高的平均收視點，比起去年《全民造星3》 高出1.5點。然而ViuTV的其它節目卻未見有亮眼的成績，例如過往大部分時間錄得3點的《膠戰S2》卻跌至2.6點，而平日晚上的節目亦平均3點都不夠。