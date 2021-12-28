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收視｜《全民造星4》總決賽創歷史新高 同時段《拳王》大結局僅12.5點

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撰文：東方新地

ViuTV皇牌節目《全民造星4》於12月25日舉行總決賽，其收視亦創下《造星》史上平均新高7.7點，對比起去年的《全民造星3》平均6.2點高出1.5點。反觀同時段播放的TVB節目，收視明顯下滑，25日當晚的《男神廚房開業喇！》以及《拳王》大結局僅得13.2和12.5點。（2021年12月20日至12月26日）

文：東方新地 圖： TVB、ViuTV、節目截圖、藝人IG

TVB翡翠台收視 Top 5：《拳王》創歷史新低

（圖片來源：《拳王》劇照）
（圖片來源：《拳王》劇照）

TVB翡翠台收視 Top 5：

TVB第一位：《愛．回家之開心速遞》（周一至周五晚） 平均21.3點

（星期六、日分別是17.1和20.8點）

TVB第二位：《東張西望》（周一至周五晚）平均20.5點。

（星期六、日分別是16.5和19.2點）

TVB第三位：《異搜店》（周一至周五晚）平均19點。

TVB第四位：《拳王》（20-24集）（周一至周五晚）平均16點。

（星期六第二十五集大結局為12.5點）

TVB第五位：《思家大戰》（星期日）平均14.1點。

TVB劇集《拳王》的收視一向低迷，過去幾個星期平均亦只有約16點（約104萬）觀眾收看，而在25日大結局當晚，更錄得低至12.5收視，非常慘淡。至於同日晚較早最間播出的《男神廚房開業喇！》雖然有視帝呼聲最高的譚俊彥帶埋老婆仔女上節目加持，但亦僅錄得平均13.2點收視。雖然TVB在公眾假期的收視表現一般較平日低，但只見當晚播完收視皇牌《愛．回家之開心速遞》8點半後收視暴跌，難免會令人認為與當晚8點半開騷的ViuTV《全民造星4》總決賽有直接關係。

ViuTV 收視 Top 5 ：《全民造星4》總決賽創歷史新高！

《全民造星4》決賽當晚有李嘉欣加持。（圖片來源：ViuTV）
《全民造星4》決賽當晚有李嘉欣加持。（圖片來源：ViuTV）

ViuTV 收視 Top 5

ViuTV第一位：《全民造星4總決賽》（周六晚）平均7.7點。

ViuTV第二位：《唔試唔知份工好》（周一至五晚）平均3.1點

ViuTV第三位：《健康要Fact Check》（周日晚）平均3點。

ViuTV第四位：《塵沙惑》（周一至五晚）平均2.6點。

ViuTV第五位：《Missing：他們存在過》平均2.6點。

ViuTV第六位：《膠戰S2》（周日晚）平均2.6點。

ViuTV皇牌節目《全民造星4》播出以來一是ViuTV收視保證，平均收視約有5點左右。雖然收視點遠遠不及TVB，但在網絡上的遍及度絕對不比TVB弱。而到12月25日總決賽當晚更加錄得平均7.7點（約50萬觀眾），創下《全民造星》史上最高的平均收視點，比起去年《全民造星3》 高出1.5點。然而ViuTV的其它節目卻未見有亮眼的成績，例如過往大部分時間錄得3點的《膠戰S2》卻跌至2.6點，而平日晚上的節目亦平均3點都不夠。

女團首三名成員分別是當日的三甲：Marf、Gao以及Day。（圖片來源：ViuTV Facebook）
女團首三名成員分別是當日的三甲：Marf、Gao以及Day。（圖片來源：ViuTV Facebook）
MIRROR十二子亦到齊撐場。（圖片來源：ViuTV Facebook）
MIRROR十二子亦到齊撐場。（圖片來源：ViuTV Facebook）

開電視：3.2點收視繼續稱霸

至於開電視，按照慣例由《空間改造王》奪冠，收視平均3.6點（圖片來源：開電視圖片）
至於開電視，按照慣例由《空間改造王》奪冠，收視平均3.2點（圖片來源：開電視圖片）

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