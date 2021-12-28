收視｜《全民造星4》總決賽創歷史新高 同時段《拳王》大結局僅12.5點

ViuTV皇牌節目《全民造星4》於12月25日舉行總決賽，其收視亦創下《造星》史上平均新高7.7點，對比起去年的《全民造星3》平均6.2點高出1.5點。反觀同時段播放的TVB節目，收視明顯下滑，25日當晚的《男神廚房開業喇！》以及《拳王》大結局僅得13.2和12.5點。（2021年12月20日至12月26日）