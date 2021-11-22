每周收視｜TVB台慶收視成績創3年新高 《思家大戰》打破宿命跑贏劇集
文：東方新地 圖： TVB、ViuTV、節目截圖、藝人IG
TVB翡翠台收視 Top 5：《萬千星輝賀台慶2021》創三年新高
TVB翡翠台收視 Top 5：
TVB第一位：《萬千星輝賀台慶2021》 平均24.7點
（最高收視為27.8點，逾243萬觀眾收看，創3年新高）
TVB第二位：《愛．回家之開心速遞》（周一至周五晚）平均22.8點。
（星期六、日分別是18.9和22.1點）
TVB第三位：《東張西望》（周一至周五晚）平均22.3點。
（星期六、日分別是18.4及21.7點）
TVB第四位：《換命真相》（周一至周四晚）平均20.7點。
（星期日第二十五集打結局為22.2點）
TVB第五位：《星空下的仁醫》（周一至周四晚）平均19.9點。
TVB第六位：《思家大戰》（星期日）平均19.4點。
過去幾個月，TVB的收視主要靠《愛．回家之開心速遞》以及《東張西望》撐起，來到上周，TVB的收視終於有突破性發展，除了11月19日TVB台慶大日子當晚，《萬千星輝賀台慶》錄得平均24.7點收視（最高收視為27.8點，逾243萬觀眾收看，創3年新高）之外，連同在節目中有「台慶版」的《思家大戰》亦有進步，平均19.4點成為台慶以外上周最高收視的自家製綜藝節目。而值得一提是，台慶劇《換命真相》在結局周終於都突破20點，可以話係一吐烏氣。
ViuTV 收視 Top 5 ：《全民造星4》收視再破頂！
《全民造星4》成功為ViuTV爭到更高嘅收視。（圖片來源：ViuTV截圖）
ViuTV 收視 Top 5
ViuTV第一位：《全民造星4》（周一至五晚）平均5.3點。
ViuTV第二位：《週六好戲勢：滿城盡帶黃金甲》（周六晚）4.0點
ViuTV第三位：《神的女主角》（周一至五晚）平均3.9點。
ViuTV第四位：《健康要Fact Check》（周日晚）平均3.3點。
ViuTV第五位：《膠戰S2》（周日晚）平均3.0點。
雖然ViuTV皇牌節目《全民造星4》繼續是ViuTV的榜首節目，但由於上星期公布的60強名單後，網民對梁祖堯的「復活準則」相當不滿，當中讓39歲的謝裕鈴以及上屆參賽者晉級的行為令阿祖被網民圍剿，甚至有網民表示將會因為此60強的賽果而罷看《全民造星4》。所以，即使《造星4》的收視成績在上周保持水準，但今周的成績或有隱憂。