每周收視｜TVB台慶收視成績創3年新高 《思家大戰》打破宿命跑贏劇集

一年一度的TVB《萬千星輝賀台慶》收視報捷，而且更創下近3年的節目新高。連帶星期日的綜藝節目《思家大戰》亦破頂直迫20點！至於V iuTV方面，《全民造星4》收視稍跌，但成績仍保持穩定。（2021年11月15日至11月21日）

文：東方新地 圖： TVB、ViuTV、節目截圖、藝人IG