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每周收視｜《星期日檔案》成績超乎想像　TVB自製綜藝不及新聞節目？

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撰文：東方新地

話咁快，TVB台慶劇《星空下的仁醫》、以及《換命真相》已經播了兩個星期，雖然平均收視有提升，可惜成績依然未夠亮眼，兩劇平均都唔夠20點。而ViuTV繼續靠綜藝節目食糊，結局周嘅《賭命夫妻》成績保持水準，星期日的晚外購節目《健康要Fact Check》則以平均4點登上榜首。（2021年10月25日至10月31日）

文：東方新地 圖： TVB、ViuTV

TVB翡翠台收視 Top 5：新聞節目力壓娛樂綜藝

新聞節目登上Top5。（圖片來源：《星期日檔案》節目截圖）
新聞節目登上Top5。（圖片來源：《星期日檔案》節目截圖）
《星期日檔案》今次的主題是推廣環保的「裸買裸賣」。（圖片來源：《星期日檔案》節目截圖）
《星期日檔案》今次的主題是推廣環保的「裸買裸賣」。（圖片來源：《星期日檔案》節目截圖）

TVB翡翠台收視 Top 5：

TVB第一位：《愛．回家之開心速遞》（周一至周五晚）平均21.2點。

（星期六、日分別是18.3及20.5）

TVB第二位：《東張西望》（周一至周五晚）平均20.6點。

（星期六、日分別是17.8及21.6）

TVB第三位：《換命真相》（周一至周五晚）平均19.2點。

TVB第四位：《星空下的仁醫》（周一至周五晚）平均18.9點。

TVB第五位：《星期日檔案》（星期日）平均17點。

再上周的《星空下的仁醫》以及《換命真相》的收視平均為18.5和19.1點，上周稍為有所提升，但劇集明顯不時上周的重點。由TVB製作的「新聞節目」一向都很好口碑，例如《尋人記》、《世界零距離》等，在歷史中亦長期維持在十點以上的水平，講環保題材「裸買裸賣」的《星期日檔案》更憑17點躍成為上周翡翠台的收視第五位，力壓其它它綜藝例如《冰島潮什麼》（上周平均13.3）及《思家大戰》（上周15.7）以及《童你一起長大》（）等，不過由於大家播放的時間不同，而且《星期日檔案》又非連續性的，故不能相提並論。不過，同為社會民生資訊節目的《東張西望》亦長期處於高收視水平，平均約有18-20點或以上收視；而以社會動態作為題材去創作的處境劇《愛回家》亦經常性站於榜首位置。睇嚟 TVB如果轉型做「資訊台」都未嘗唔係冇得諗！

《星空下的仁醫》表現未如理想。（圖片來源：TVB圖片）
《星空下的仁醫》收視持續低迷。（圖片來源：TVB圖片）

ViuTV 收視 Top 5 ：《賭命夫妻》為《全民造星4》鋪路

話題性不斷的《賭命夫妻》上周以催淚的「生前告別式」圓滿落幕。（圖片來源：《賭命夫妻》截圖）
話題性不斷的《賭命夫妻》上周以催淚的「生前告別式」圓滿落幕。（圖片來源：《賭命夫妻》截圖）

ViuTV 收視 Top 5

ViuTV第一位：《健康要Fact Check》（周日晚）平均4點。

ViuTV第二位：韓劇《上流戰爭》（周一至五晚）平均3.6點。

ViuTV第三位：週六好戲勢：《荒失失奇兵》平均3.4點。

ViuTV第四位：《賭命夫妻》（周一至五晚）平均3.2點。

ViuTV第五位：《膠戰S2》 （周日晚）平均3.1點。

話題不斷的《賭命夫妻》的結局周以平均3.2點（約21萬人收看）保持「ViuTV自家製」第一地位，而由Edan擔大旗的《膠戰S2》亦有不錯的成績，而佔據榜首位置的依然是外購節目。不過話題性強的《賭命夫妻》明顯能夠為今個星期將會啟播的ViuTV招牌節目《全民造星4》試水溫，證明在平日晚9點半至10點半ViuTV有穩定的觀眾，為較前三季播放時間更早的《全民造星4》舖排作好準備。

下周就有《全民造星4》，到底能否為ViuTV爭到更高嘅收視呢？（圖片來源：ViuTV截圖）
下周就有《全民造星4》，到底能否為ViuTV爭到更高嘅收視呢？（圖片來源：ViuTV截圖）

開電視：3點5收視繼續稱霸！

至於開電視，按照慣例由《空間改造王》奪冠，收視平均3.6點（圖片來源：開電視圖片）
至於開電視，按照慣例由《空間改造王》奪冠，收視平均3.5點（圖片來源：開電視圖片）

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