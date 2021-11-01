每周收視｜《星期日檔案》成績超乎想像　TVB自製綜藝不及新聞節目？

話咁快，TVB台慶劇《星空下的仁醫》、以及《換命真相》已經播了兩個星期，雖然平均收視有提升，可惜成績依然未夠亮眼，兩劇平均都唔夠20點。而ViuTV繼續靠綜藝節目食糊，結局周嘅《賭命夫妻》成績保持水準，星期日的晚外購節目《健康要Fact Check》則以平均4點登上榜首。（2021年10月25日至10月31日）

文：東方新地 圖： TVB、ViuTV