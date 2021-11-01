每周收視｜《星期日檔案》成績超乎想像 TVB自製綜藝不及新聞節目？
文：東方新地 圖： TVB、ViuTV
TVB翡翠台收視 Top 5：新聞節目力壓娛樂綜藝
TVB翡翠台收視 Top 5：
TVB第一位：《愛．回家之開心速遞》（周一至周五晚）平均21.2點。
（星期六、日分別是18.3及20.5）
TVB第二位：《東張西望》（周一至周五晚）平均20.6點。
（星期六、日分別是17.8及21.6）
TVB第三位：《換命真相》（周一至周五晚）平均19.2點。
TVB第四位：《星空下的仁醫》（周一至周五晚）平均18.9點。
TVB第五位：《星期日檔案》（星期日）平均17點。
再上周的《星空下的仁醫》以及《換命真相》的收視平均為18.5和19.1點，上周稍為有所提升，但劇集明顯不時上周的重點。由TVB製作的「新聞節目」一向都很好口碑，例如《尋人記》、《世界零距離》等，在歷史中亦長期維持在十點以上的水平，講環保題材「裸買裸賣」的《星期日檔案》更憑17點躍成為上周翡翠台的收視第五位，力壓其它它綜藝例如《冰島潮什麼》（上周平均13.3）及《思家大戰》（上周15.7）以及《童你一起長大》（）等，不過由於大家播放的時間不同，而且《星期日檔案》又非連續性的，故不能相提並論。不過，同為社會民生資訊節目的《東張西望》亦長期處於高收視水平，平均約有18-20點或以上收視；而以社會動態作為題材去創作的處境劇《愛回家》亦經常性站於榜首位置。睇嚟 TVB如果轉型做「資訊台」都未嘗唔係冇得諗！
ViuTV 收視 Top 5 ：《賭命夫妻》為《全民造星4》鋪路
ViuTV 收視 Top 5
ViuTV第一位：《健康要Fact Check》（周日晚）平均4點。
ViuTV第二位：韓劇《上流戰爭》（周一至五晚）平均3.6點。
ViuTV第三位：週六好戲勢：《荒失失奇兵》平均3.4點。
ViuTV第四位：《賭命夫妻》（周一至五晚）平均3.2點。
ViuTV第五位：《膠戰S2》 （周日晚）平均3.1點。
話題不斷的《賭命夫妻》的結局周以平均3.2點（約21萬人收看）保持「ViuTV自家製」第一地位，而由Edan擔大旗的《膠戰S2》亦有不錯的成績，而佔據榜首位置的依然是外購節目。不過話題性強的《賭命夫妻》明顯能夠為今個星期將會啟播的ViuTV招牌節目《全民造星4》試水溫，證明在平日晚9點半至10點半ViuTV有穩定的觀眾，為較前三季播放時間更早的《全民造星4》舖排作好準備。