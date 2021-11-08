每周收視｜《星空下的仁醫》直迫20點創新高 《全民造星4》稱霸ViuTV

TVB台慶劇《星空下的仁醫》、以及《換命真相》已經播了三個星期，兩劇的故事亦慢慢步入高潮，而兩部台慶劇雖然仍未算理想，但可以見到成績有進步，直迫20點。而另一方面，V iuTV皇牌節目《全民造星4》的成績亦非常理想，好消息係，睇電視嘅人愈嚟愈多！（2021年11月01日至11月07日）

文：東方新地 圖： TVB、ViuTV