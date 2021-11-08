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每周收視｜《星空下的仁醫》直迫20點創新高 《全民造星4》稱霸ViuTV

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撰文：東方新地

TVB台慶劇《星空下的仁醫》、以及《換命真相》已經播了三個星期，兩劇的故事亦慢慢步入高潮，而兩部台慶劇雖然仍未算理想，但可以見到成績有進步，直迫20點。而另一方面，V iuTV皇牌節目《全民造星4》的成績亦非常理想，好消息係，睇電視嘅人愈嚟愈多！（2021年11月01日至11月07日）

文：東方新地 圖： TVB、ViuTV

TVB翡翠台收視 Top 5：兩線台慶劇穩步上升

最高收視的在星期日的《東張西望》。（圖片來源：《東張西望》截圖）
最高收視的在星期日的《東張西望》。（圖片來源：《東張西望》截圖）
此集講三代情仇業權案。（圖片來源：《東張西望》截圖）
此集講三代情仇業權案。（圖片來源：《東張西望》截圖）

TVB翡翠台收視 Top 5：

TVB第一位：《愛．回家之開心速遞》（周一至周五晚）平均20.7點。

（星期六、日均是20.2點）

TVB第二位：《東張西望》（周一至周五晚）平均20.5點。

（星期六、日分別是19.2及21.7點）

TVB第三位：《星空下的仁醫》（周一至周五晚）平均19.4點。

TVB第四位：《換命真相》（周一至周五晚）平均19點。

TVB第五位：《情懷未變.梅艷芳》（星期六）平均18.1點。

屈居《換命真相》後面連續兩星期的《星空下的仁醫》在上星期終於打破宿命兼創新高，以0.4點之差擊敗對方，攀上第三名，可惜依然不敵收視保證的《愛．回家之開心速遞》及《東張西望》。而話題性十足的「三代業權情仇」亦成功帶挈《東張西望》在星期日錄得平均21.7點收視，即約有142萬觀眾同時收看。

 

《星空下的仁醫》表現未如理想。（圖片來源：TVB圖片）
《星空下的仁醫》終於爬《換命真相》頭喇！（圖片來源：TVB圖片）

ViuTV 收視 Top 5 ：《全民造星4》超額完成！

（圖片來源：《全民造星4》截圖）
馬欣一度登上搜尋榜熱門。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
（圖片來源：《全民造星4》截圖）
阿DAY亦是如很多網民及媒體討論話題之一。（圖片來源：《全民造星4》截圖）

ViuTV 收視 Top 5

ViuTV第一位：《全民造星4》（周一至五晚）平均5.3點。

ViuTV第二位：《神的女主角》（周一至五晚）平均4.7點。

ViuTV第三位：《健康要Fact Check》（周日晚）平均3.6點。

ViuTV第四位：《香港秘密搜查官》（周一至五晚）平均3.5點。

ViuTV第五位：韓劇《上流戰爭》（周一大結局）平均3.5點。

《全民造星4》不出所料為ViuTV爭取到不錯的成績，周一至五晚平均5.3收視，即約有35萬人同時收看，對比起上周《換命夫妻》高出2.1點，力保皇牌地位。至於同樣是上星期首周啟播《神的女主角》、《香港秘密搜查官》的收視亦被帶動，平日晚「新三寶」成績理想。

下周就有《全民造星4》，到底能否為ViuTV爭到更高嘅收視呢？（圖片來源：ViuTV截圖）
《全民造星4》成功為ViuTV爭到更高嘅收視。（圖片來源：ViuTV截圖）

開電視：3點6收視繼續稱霸！

至於開電視，按照慣例由《空間改造王》奪冠，收視平均3.6點（圖片來源：開電視圖片）
至於開電視，按照慣例由《空間改造王》奪冠，收視平均3.6點（圖片來源：開電視圖片）

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