每周收視｜《星空下的仁醫》直迫20點創新高 《全民造星4》稱霸ViuTV
TVB台慶劇《星空下的仁醫》、以及《換命真相》已經播了三個星期，兩劇的故事亦慢慢步入高潮，而兩部台慶劇雖然仍未算理想，但可以見到成績有進步，直迫20點。而另一方面，V iuTV皇牌節目《全民造星4》的成績亦非常理想，好消息係，睇電視嘅人愈嚟愈多！（2021年11月01日至11月07日）
文：東方新地 圖： TVB、ViuTV
TVB翡翠台收視 Top 5：兩線台慶劇穩步上升
TVB翡翠台收視 Top 5：
TVB第一位：《愛．回家之開心速遞》（周一至周五晚）平均20.7點。
（星期六、日均是20.2點）
TVB第二位：《東張西望》（周一至周五晚）平均20.5點。
（星期六、日分別是19.2及21.7點）
TVB第三位：《星空下的仁醫》（周一至周五晚）平均19.4點。
TVB第四位：《換命真相》（周一至周五晚）平均19點。
TVB第五位：《情懷未變.梅艷芳》（星期六）平均18.1點。
屈居《換命真相》後面連續兩星期的《星空下的仁醫》在上星期終於打破宿命兼創新高，以0.4點之差擊敗對方，攀上第三名，可惜依然不敵收視保證的《愛．回家之開心速遞》及《東張西望》。而話題性十足的「三代業權情仇」亦成功帶挈《東張西望》在星期日錄得平均21.7點收視，即約有142萬觀眾同時收看。
ViuTV 收視 Top 5 ：《全民造星4》超額完成！
ViuTV 收視 Top 5
ViuTV第一位：《全民造星4》（周一至五晚）平均5.3點。
ViuTV第二位：《神的女主角》（周一至五晚）平均4.7點。
ViuTV第三位：《健康要Fact Check》（周日晚）平均3.6點。
ViuTV第四位：《香港秘密搜查官》（周一至五晚）平均3.5點。
ViuTV第五位：韓劇《上流戰爭》（周一大結局）平均3.5點。
《全民造星4》不出所料為ViuTV爭取到不錯的成績，周一至五晚平均5.3收視，即約有35萬人同時收看，對比起上周《換命夫妻》高出2.1點，力保皇牌地位。至於同樣是上星期首周啟播《神的女主角》、《香港秘密搜查官》的收視亦被帶動，平日晚「新三寶」成績理想。