每周收視｜《星空下的仁醫》執輸行頭 《賭命夫妻》攀ViuTV自家製第一
文：東方新地 圖： TVB、ViuTV
TVB收視 Top 5：《星空下的仁醫》表現令人失望
TVB收視 Top 5
TVB第一位：《愛．回家之開心速遞》（周一至周五晚）平均20.7點。
（星期六、日分別是19.7及19.9）
TVB第二位：《東張西望》（周一至周五晚）平均19.9點。
（星期六、日均為18.9點）
TVB第三位：《換命真相》（周一至周五晚）平均19.1點。
TVB第四位：《星空下的仁醫》（周一至周五晚）平均18.5點。
TVB第五位：《童你一起長大》（星期日）平均15.7點。
上周日播放的特備節目《星空下的仁醫童理之心》錄得18.5點不錯的成績，正當大家以為由鍾嘉欣、馬國明以及鄭嘉穎主演的《星空下的仁醫》收視會有預期成績之時，真實數據卻反其道而行，首周只錄得平均18.5點，反應未如理想，更有網民表示睇馬國明做醫生見到厭，比另一部台慶劇《換命真相》平均19.1點更低，而後者亦靠懸疑推理而造就不少話題，似乎「穿越」題材仍然受香港觀眾歡迎。反觀一向收視表現較平日低的節目卻算做企得穩，甚至不比平日所謂的「黃金時段」差太遠，尤其是《童你一起長大了》更以15.7點的成績攀上第五位，證明TVB觀眾較為受落。
ViuTV 收視 Top 5 ：《賭命夫妻》重奪高位
ViuTV 收視 Top 5
ViuTV第一位：《拉闊音樂會 風火雷電》（周六晚）平均4.2點。
ViuTV第二位：韓劇《上流戰爭》（周一至五晚）平均3.4點。
ViuTV第三位：《賭命夫妻》（周一至五晚）平均3.2點。
ViuTV第四位：《健康要Fact Check》（周日晚）平均3.1點。
ViuTV第五位：《膠戰S2》 （周日晚）平均3.4點。
上周討論度極高的《賭命夫妻》雖然五強不入，全周平均僅得3.3點（約22萬人收看），雖然今周僅錄得比上周差的平均3.2點，但由於其它節目稍為回落而成功殺入主場的最高位置。但可惜ViuTV上周收視最高的節目是重播的《拉闊音樂會 風火雷電》，有姜濤@MIRROR、阿[email protected]、林家謙以及Tyson Yoshi坐陣成功登頂。