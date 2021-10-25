每周收視｜《星空下的仁醫》執輸行頭　《賭命夫妻》攀ViuTV自家製第一

TVB台慶劇《星空下的仁醫》、港版李政宰（即譚俊彥）主演的《換命真相》已於上周一（18/10）正式啟播，可惜兩線劇在首周未能為TVB爭返口氣，卡士強勁的《星空下的仁醫》亦未見有上周製作特輯的聲勢。相反ViuTV的自家製真人騷《賭命夫妻》就谷底反彈，愈播愈有！（2021年10月18日至10月24日）

文：東方新地 圖： TVB、ViuTV