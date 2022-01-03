841254252

三台收視｜《叱咤》破10點直迫TVB 《萬千星輝》最高點竟非頒視帝視后

最新娛聞
撰文：東方新地

在過去一個星期，除了12月31日晚TVB與ViuTV同樣直播除夕騷叫做二揀一「對撼」之餘，星期六（1/1）晚ViuTV直播《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎》，而TVB即於星期日（2/1）直播《萬千星輝頒獎典禮2021》，兩台成績都唔錯呀！順帶一提，踏入2022年，CSM將每一收視點觀眾人數由65,540下調至 64,970。（2021年12月27日至2022年01月02日）

文：東方新地｜圖：TVB娛樂新聞台影片截圖及東星圖片、TVB、ViuTV、節目截圖、藝人IG

TVB翡翠台收視 Top 5：《萬千星輝頒獎典禮2021》直迫30點

譚俊彥（圖片來源：無綫節目截圖）
譚俊彥奪視帝。（圖片來源：無綫節目截圖）
林夏薇封后！（圖片來源：無綫節目截圖）
林夏薇封后！（圖片來源：無綫節目截圖）
陳自瑤激動講感言，不忘多謝屋企人，強調是所有屋企人，未有特別提及老公王浩信。（圖片來源：無綫節目截圖）
陳自瑤激動講感言，不忘多謝屋企人，強調是所有屋企人，未有特別提及老公王浩信。（圖片來源：無綫節目截圖）

TVB翡翠台收視 Top 5：

TVB第一位：《萬千星輝頒獎典禮2021》（周日）平均26.3點
（跨平台直播收視平均27.6點，最高29.1點，觀眾高達190萬。）

TVB第二位：《愛．回家之開心速遞》（周一至周五晚） 平均22.2點（星期六是17.5點）

TVB第三位：《東張西望》（周一至周五晚）平均20.5點。（星期日20.4點）

TVB第四位：《異搜店》（6-10集）（周一至周五晚）平均19.7點。

TVB第五位：電影《拆彈專家》（周六）16.9點

TVB第六位：《愛上我的衰神》（1-5集）（周一至周五晚）平均15.9點。

（星期六第二十五集大結局為12.5點）

P.s：除夕騷《福佑香港攜手邁向2022》Part 1 是12.7點、Part 2 是11.7點

《萬千星輝頒獎典禮2021》的收視唔差，跨平台直播收視平均27.6點，最高一刻29.1點，是近年較為理想的成績。不過全晚最高收視時段於晚上 9 時 45 分錄得，當時由曾志偉、劉丹揭曉及頒發「專業精神獎」予得獎者馬慶豪，同時收看觀眾高達 190 萬人次。值得一提的是，於1月1日ViuTV直播《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎》時，TVB以劉德華主演的電影《拆彈專家》對陣，TVB的收視比對方高6.6點。

由劉丹頒發。（圖片來源：無綫節目截圖）
由劉丹頒發。（圖片來源：無綫節目截圖）
（圖片來源：無綫節目截圖）
（圖片來源：無綫節目截圖）
由曾志偉介紹馬老闆。（圖片來源：無綫節目截圖）
由曾志偉介紹馬老闆。（圖片來源：無綫節目截圖）

ViuTV 收視 Top 5 ：《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎》破10點

叱咤樂壇頒獎典禮｜（得獎名單持續更新）林家謙暫時橫掃5獎領先
當晚人氣男團MIRROR共奪8獎成大贏家。（圖片來源：my903.com 商業電台Facebook）

林海峰戲弄姜濤與Anson Lo最為「矚目」：

被玩二人組。（圖片來源：my903.com 商業電台Facebook）
姜濤與Anson Lo被玩。（圖片來源：my903.com 商業電台Facebook）

ViuTV 收視 Top 5

ViuTV第一位：《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎》（周六晚）平均10.3點。

ViuTV第二位：《香港跨年倒數演唱會》（周五晚）平均8.5點

ViuTV第三位：《唔試唔知份工好》（周一至周四）平均3點

ViuTV第四位：韓劇《哲仁王后》（周一至五晚）平均3點。

ViuTV第五位：《健康要Fact Check》（周日晚）平均2.9點。

ViuTV於周六晚播放的《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎》成績突破10點，終於衝到上雙位數字！雖然與TVB當晚16.9點收視的電影《拆彈專家》相比依然低了6.6點，但成績依然相當唔錯。順帶一提，由於《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎》並非ViuTV獨家，而且「直播」亦較商台網頁的直播延遲大約10分鐘，故此不少樂迷都寧願直接到商台網頁收看。

開電視：2.8點收視繼續稱霸

至於開電視，按照慣例由《空間改造王》奪冠，收視平均3.6點（圖片來源：開電視圖片）
至於開電視，按照慣例由《空間改造王》奪冠，收視平均2.8點（圖片來源：開電視圖片）

讀者留言

熱門文章

 