三台收視｜《叱咤》破10點直迫TVB 《萬千星輝》最高點竟非頒視帝視后
文：東方新地｜圖：TVB娛樂新聞台影片截圖及東星圖片、TVB、ViuTV、節目截圖、藝人IG
TVB翡翠台收視 Top 5：《萬千星輝頒獎典禮2021》直迫30點
TVB翡翠台收視 Top 5：
TVB第一位：《萬千星輝頒獎典禮2021》（周日）平均26.3點
（跨平台直播收視平均27.6點，最高29.1點，觀眾高達190萬。）
TVB第二位：《愛．回家之開心速遞》（周一至周五晚） 平均22.2點（星期六是17.5點）
TVB第三位：《東張西望》（周一至周五晚）平均20.5點。（星期日20.4點）
TVB第四位：《異搜店》（6-10集）（周一至周五晚）平均19.7點。
TVB第五位：電影《拆彈專家》（周六）16.9點
TVB第六位：《愛上我的衰神》（1-5集）（周一至周五晚）平均15.9點。
（星期六第二十五集大結局為12.5點）
P.s：除夕騷《福佑香港攜手邁向2022》Part 1 是12.7點、Part 2 是11.7點
《萬千星輝頒獎典禮2021》的收視唔差，跨平台直播收視平均27.6點，最高一刻29.1點，是近年較為理想的成績。不過全晚最高收視時段於晚上 9 時 45 分錄得，當時由曾志偉、劉丹揭曉及頒發「專業精神獎」予得獎者馬慶豪，同時收看觀眾高達 190 萬人次。值得一提的是，於1月1日ViuTV直播《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎》時，TVB以劉德華主演的電影《拆彈專家》對陣，TVB的收視比對方高6.6點。
ViuTV 收視 Top 5 ：《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎》破10點
林海峰戲弄姜濤與Anson Lo最為「矚目」：
ViuTV 收視 Top 5
ViuTV第一位：《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎》（周六晚）平均10.3點。
ViuTV第二位：《香港跨年倒數演唱會》（周五晚）平均8.5點
ViuTV第三位：《唔試唔知份工好》（周一至周四）平均3點
ViuTV第四位：韓劇《哲仁王后》（周一至五晚）平均3點。
ViuTV第五位：《健康要Fact Check》（周日晚）平均2.9點。
ViuTV於周六晚播放的《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎》成績突破10點，終於衝到上雙位數字！雖然與TVB當晚16.9點收視的電影《拆彈專家》相比依然低了6.6點，但成績依然相當唔錯。順帶一提，由於《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎》並非ViuTV獨家，而且「直播」亦較商台網頁的直播延遲大約10分鐘，故此不少樂迷都寧願直接到商台網頁收看。