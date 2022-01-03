三台收視｜《叱咤》破10點直迫TVB 《萬千星輝》最高點竟非頒視帝視后

在過去一個星期，除了12月31日晚TVB與ViuTV同樣直播除夕騷叫做二揀一「對撼」之餘，星期六（1/1）晚ViuTV直播《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎》，而TVB即於星期日（2/1）直播《萬千星輝頒獎典禮2021》，兩台成績都唔錯呀！順帶一提，踏入2022年，CSM將每一收視點觀眾人數由65,540下調至 64,970。（2021年12月27日至2022年01月02日）