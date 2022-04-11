上周收視｜《金宵大廈2》首周出師不利 內地網民比香港觀眾更懂欣賞

在過去一個星期，是TVB劇集《金宵大廈2》播放的第一個星期，觀眾期待已久，上一季《金宵大廈》成績叫好叫座，可惜續作號召力大不如前，收視並不理想；另一方面，ViuTV《反起跑線聯盟》的結局周則再創收視好成績。（2022年4月04日至2022年04月10日）