上周收視｜《金宵大廈2》首周出師不利 內地網民比香港觀眾更懂欣賞
TVB翡翠台收視 Top 5：《金宵大廈2》叫好唔叫座？
TVB翡翠台收視 Top 5：
TVB第一位：《愛．回家之開心速遞》（周一至五晚） 平均25點（星期六、日：22.3/23.1點）
TVB第二位：《東張西望》（周一至五晚）平均24.8點。（星期六、日：23.4點/23.9點）
TVB第三位：《機智女法醫》（周一至五晚）平均22.3點
TVB第四位：《星期日檔案》（周日）平均20點
TVB第五位：《金宵大廈2》（周一至五晚）平均18.8點
P.s：星期日的《思家大戰》錄得17.5點收視
從點數可見，晚上9:30-10:30的《金宵大廈2》號召力明顯比20:30-21:30檔期的內地劇集《機智女法醫》弱得多，同時亦未能承續《金宵大廈》第一季的霸氣。《金宵大廈》於2019年9月份播放，全劇平均達27點，是TVB於2019年第三位劇集。然而，香港網民對《金宵大廈2》的意見普遍麻麻，尤其是對於主線李施嬅和陳山聰的劇情，略嫌太似閒角！不過，內地網民反而對《金宵大廈2》有不錯評價，豆瓣評分8.5分，佔一周華語口碑劇集榜第1位。順帶一提，再前一周《飛虎3壯志英雄》結局周的收視平均為21點，即《金宵大廈2》接棒後平均下跌了2.2點，損失約14萬觀眾。
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趙希洛上次在《金宵大廈》飾演憶子成狂的何太甚為搶鏡，該年度她更成功奪得「萬千星輝頒獎典禮2019-最佳女配角」。
ViuTV 收視 Top 5 ：《反起跑線聯盟》再創新高
ViuTV 收視 Top 5
ViuTV第一位：《反起跑線聯盟》（周一至五晚）平均5.4點。
ViuTV第二位：《恐佈醫學》（周日）平均4.4點。
ViuTV第三位：《為食家族》（周一至五晚）平均3.8點。
ViuTV第四位：《怪物》（周一至五晚）平均3.4點。
ViuTV第五位：《爆谷一周》（周六晚）平均3點。
P.s：新節目《MM730》（周一至五晚）平均錄得約1.64點
雖然網民一直認為傳統的收視暫時仍非ViuTV的主要戰場，但劇集《反起跑線聯盟》的話題性雖然不及TVB的《金宵大廈2》，但收視卻持續有增長，繼首、次兩周均錄得平均5.1點之後，來到結局周再升到平均5.4點，今周由爭議性十足的選美真人騷《肥美人》接棒，首周有望收視突破。
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開電視：3.5點收視繼續稱霸
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