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上周收視｜《鐵拳英雄》成績不俗暫登2022冠軍 陳展鵬竟然係收視保證？

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在過去一個星期，是TVB劇集《鐵拳英雄》的結局周，雖然不少觀眾批評武打劇變趣劇，但大結局一晚依然能夠突破25點收視，是近月星期六晚較為罕見的數字。（2022年2月15日至2022年02月20日）

TVB翡翠台收視 Top 5：陳展鵬係新嘅收視保證？

收視 最後陳展鵬死在唐詩詠旁﹗
最後一幕雖然沒有交侍產陳展鵬的生死，給觀眾一個留白。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）

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TVB翡翠台收視 Top 5：

TVB第一位：《東張西望》（周一至五晚）平均25.9點。（星期六、日：25.9點/27.9點）

TVB第二位：《愛．回家之開心速遞》（周一至五晚） 平均25.8點（星期六25.3點）

TVB第三位：《家族榮耀》（周一至五晚）平均23.3點

TVB第四位：《鐵拳英雄》（周一至五晚）平均22.8點（星期六第二十九集預大結局：25.8點）

TVB第五位：《星期日檔案》（周日）平均22點

P.s：《鐵拳英雄》大結局電視直播收視平均25.8點，最高一刻達27.1點，觀眾人數176萬。

對比起TVB收視最風光的時期，大結局僅得25.8點收視真係要打屁股了，但時至今日，尤其是近兩年，TVB的收視能夠衝破25點已經算合格有餘。回望2021年，所有黃金時間播放的劇集都未能打破平均30點收視，即使成績最好的十套亦只徘徊在20至24點之間，非常慘淡。但出奇地，去年曾經鬧劇荒的陳展鵬只有一套作品《逆天奇案》面世，該劇更成為2021年度TVB收視最高的劇集。如至放了兩年的《鐵拳英雄》又有不錯的成績，似乎收視重心有點回到展鵬身上的趨勢。而外購劇《家族榮耀》的成績亦不錯，錄得平均23.3點成績，比起首周更提升了0.4點，是2022年暫時成績最好的劇集。

收視 《鐵拳英雄》嘅打鬥場面獲得不少觀眾讚賞。
《鐵拳英雄》嘅打鬥場面獲得不少觀眾讚賞。（圖片來源：《鐵拳英雄》劇照）
收視 為了再遇唐詩詠，陳展鵬不惜加入舞團扮女人﹗
在大結局當晚，陳展鵬加入舞團扮女人﹗ （圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
收視 其實除了幾位主演之外，更有不少老戲骨和金牌綠葉加盟，包括久未拍劇的陳曼娜、艾威、于洋、余安安等為人熟悉的臉孔，位位好戲之人，為劇集增添不少戲味，吸引力倍增。
《家族榮耀》由優酷消息技術（北京）有限公司和寰亞電視節目製作（香港）有限公司出品的時裝家族商戰電視劇，而整套劇集其實在內地或者MyTV gold嘅用戶已經在TVB免費播放之前已經睇晒。（圖片來源：《家族榮耀》封面圖片）

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ViuTV 收視 Top 5 ：冇劇集，冇選秀，單靠小品真人騷難撐大局

收視 上周ViuTV兩線韓劇應戰。
上周ViuTV兩線韓劇應戰。（圖片來源：ViuTV圖片）

ViuTV 收視 Top 5

ViuTV第一位：《健康要Fact Check》（周日晚）平均4.9點。

ViuTV第二位：《女神降臨》（周一至五晚）平均4點。

ViuTV第三位：《The Penthouse上流戰爭2》（周一至五晚）平均3.8點。

ViuTV第四位：《識碳一定係咁歎》（周日晚）平均3.3點。

ViuTV第五位：《經緯線》（周日晚）平均2.9點。

傳統的收視暫時仍非ViuTV的主要戰場，但老實說，自從話題性大的劇集《IT狗》、綜藝《膠戰》等相繼播完之後，ViuTV的話題性的確稍為回落，以兩線韓劇上場，效果明顯未如理想，惟寄望3月7日起啟播的原創劇《940920》能否為ViuTV帶來新衝擊。

收視 作為話題性劇集《二月廿九》的續作，不少觀眾都表示相當期待。
作為話題性劇集《二月廿九》的續作，不少觀眾都表示相當期待。（圖片來源：ViuTV圖片）

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開電視：4.4點收視繼續稱霸

至於開電視，按照慣例由《空間改造王》奪冠，收視平均3.6點
至於開電視，按照慣例由《空間改造王》奪冠，收視平均4.4點（圖片來源：開電視圖片）

撰文：東方新地圖片來源：TVB、ViuTV、節目截圖

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