上周收視｜《鐵拳英雄》成績不俗暫登2022冠軍 陳展鵬竟然係收視保證？
TVB翡翠台收視 Top 5：陳展鵬係新嘅收視保證？
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TVB翡翠台收視 Top 5：
TVB第一位：《東張西望》（周一至五晚）平均25.9點。（星期六、日：25.9點/27.9點）
TVB第二位：《愛．回家之開心速遞》（周一至五晚） 平均25.8點（星期六25.3點）
TVB第三位：《家族榮耀》（周一至五晚）平均23.3點
TVB第四位：《鐵拳英雄》（周一至五晚）平均22.8點（星期六第二十九集預大結局：25.8點）
TVB第五位：《星期日檔案》（周日）平均22點
P.s：《鐵拳英雄》大結局電視直播收視平均25.8點，最高一刻達27.1點，觀眾人數176萬。
對比起TVB收視最風光的時期，大結局僅得25.8點收視真係要打屁股了，但時至今日，尤其是近兩年，TVB的收視能夠衝破25點已經算合格有餘。回望2021年，所有黃金時間播放的劇集都未能打破平均30點收視，即使成績最好的十套亦只徘徊在20至24點之間，非常慘淡。但出奇地，去年曾經鬧劇荒的陳展鵬只有一套作品《逆天奇案》面世，該劇更成為2021年度TVB收視最高的劇集。如至放了兩年的《鐵拳英雄》又有不錯的成績，似乎收視重心有點回到展鵬身上的趨勢。而外購劇《家族榮耀》的成績亦不錯，錄得平均23.3點成績，比起首周更提升了0.4點，是2022年暫時成績最好的劇集。
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ViuTV 收視 Top 5 ：冇劇集，冇選秀，單靠小品真人騷難撐大局
ViuTV 收視 Top 5
ViuTV第一位：《健康要Fact Check》（周日晚）平均4.9點。
ViuTV第二位：《女神降臨》（周一至五晚）平均4點。
ViuTV第三位：《The Penthouse上流戰爭2》（周一至五晚）平均3.8點。
ViuTV第四位：《識碳一定係咁歎》（周日晚）平均3.3點。
ViuTV第五位：《經緯線》（周日晚）平均2.9點。
傳統的收視暫時仍非ViuTV的主要戰場，但老實說，自從話題性大的劇集《IT狗》、綜藝《膠戰》等相繼播完之後，ViuTV的話題性的確稍為回落，以兩線韓劇上場，效果明顯未如理想，惟寄望3月7日起啟播的原創劇《940920》能否為ViuTV帶來新衝擊。