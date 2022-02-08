每周收視｜《青春不要臉》《IT狗》特別多一欄豆瓣評分 網民：畫蛇添足
文：東方新地｜圖：TVB、ViuTV、節目截圖、藝人IG
TVB翡翠台收視 Top 5：《東張西望》超越《愛回家》
TVB翡翠台收視 Top 5：
TVB第一位：《東張西望》（周一至周五晚）平均24.2點。（星期六、日：23點/25.7點）
TVB第二位：《愛．回家之開心速遞》（周一至周四晚） 平均24.1點（星期六、日：22.2點/24.6點）
TVB第三位：《鐵拳英雄》（周一, 周三至四晚）平均20.4點
TVB第四位：《青春不要臉》（周一, 周三至四晚）平均20.1點（星期六第十四集預大結局：18.4點）
TVB第五位：《星期日檔案》（周日）平均19.8點
P.s：2月4日《2022北京冬季奧運會開幕典禮》翡翠台及J2直擊電視直播收視22.7點，最高30.1點(於晚上8時13分錄 得)，超過283萬觀眾收看。
《東張西望》以及《愛．回家之開心速遞》一向是TVB的收視保證，能夠穩定地超過20點的確是不足為奇，加上疫情令巿民留家睇電視的機會更高，連帶兩線劇都能夠錄得平均20點以上，算係不俗，《青春不要臉》於星期六晚播出的大結局錄得18.4點，以過去幾個月TVB的收視成績作為比較，尚可接受。而值得一提是《鐵拳英雄》雖然儲貨兩年，劇中主角王君馨都已經離巢，但其收視成績更勝《青春不要臉》，亦算理想。
ViuTV 收視 Top 5 ：《IT狗》結局周登頂
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ViuTV 收視 Top 5
ViuTV第一位：《IT狗》（周一至五晚）平均4.8點。
ViuTV第二位：韓劇《哲仁王后》（周一至五晚）平均4.7點。
ViuTV第三位：《健康要Fact Check》（周日晚）平均4.7點。
ViuTV第四位：《週六好戲勢:97家有囍事》（周日晚）平均4.5點。
ViuTV第五位：《七福星》（周一至五晚）平均4.4點。
ViuTV自家劇《IT狗》自開播以來已成功牽起不少話題，當中星之子Tony（Lokman 飾）經常掛在嘴邊的「大台理論」更成功引起不少網民的共鳴。成績亦不出所料，《IT狗》結局周以平均4.8點登ViuTV榜首作為終結，成績理想。
標記的「豆瓣評分」
在今次的「CSM媒介收視報告」中，特別在頁尾位置以「＊」標記了《青春不要臉》和《IT狗》的「豆瓣評分」，報告上是這樣顯示的：
《青春不要臉》內地豆瓣評分7.8分，佔一周華語口碑劇集榜第8位。
《IT狗》內地豆瓣評分5.9分。
此項資訊出現在本地「收視報告」的數據上非常罕見，更成為網民討論焦點。影視博客游大東亦有撰文表示自己對「豆瓣評分」的觀點，結果引起網民瘋狂留言，直斥「莫名其妙」、「畫蛇添足」等，同時亦有大量網民稱「豆瓣評分」的公信力並不高，亦有人認為今次的特別標註「居心叵測」。
資料顯示不公平？
有網民表示標記「豆瓣評分」唔係問題，不過真係要公平啲，單純抽出《青春不要臉》和《IT狗》的成績確實特別礙眼。根據2月8日的「豆瓣評分」數據，《青春不要臉》下跌至7.7分、而《IT狗》的評分則提升至6.1分。另一方面，ViuTV的外購韓劇《哲仁皇后》都有評分，成績為6.9分，而TVB的《鐵拳英雄》則顯示為「暫無評分」。其次，接替《青春不要臉》時段的《家族榮耀》為5.7分、TVB周日劇《青春本我》則有6.4分。不過「豆瓣評分」其實是由網民打分的平均統計值，所以「評分」的網民有幾多人，亦是得分的重要因素之一。