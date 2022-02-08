每周收視｜《青春不要臉》《IT狗》特別多一欄豆瓣評分 網民：畫蛇添足

在過去一個星期，TVB和ViuTV都各自有劇集大結局，分別是以80年代新電視圈背景為主題的《青春不要臉》和以現今創科界為題材的《IT狗》。一如既往，TVB的收視點數遠超ViuTV，然而今次的報告上除了收視之後，還特別標記了兩劇「豆瓣評分」，此資訊實在罕見。（2022年1月31日至2022年02月06日）