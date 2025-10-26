林盛斌節目公然抽水羅天宇戀情｜一句諧音暗示「嗰個得呀」！羅天宇冧爆甜笑勁有愛？

全新台慶綜藝《攻你上大學》首集即爆出超甜花生！主持人林盛斌（Bob）竟當眾訓示羅天宇「唔好溝咁多女」，更以諧音大爆其緋聞，場面勁尷尬又搞笑；被擺上枱的羅天宇不但沒有生氣，反而冧爆甜笑回應，究竟阿Bob講咗啲咩搞到全場充滿粉紅氣泡？