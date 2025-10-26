林盛斌節目公然抽水羅天宇戀情｜一句諧音暗示「嗰個得呀」！羅天宇冧爆甜笑勁有愛？
全新台慶綜藝《攻你上大學》首集即爆出超甜花生！主持人林盛斌（Bob）竟當眾訓示羅天宇「唔好溝咁多女」，更以諧音大爆其緋聞，場面勁尷尬又搞笑；被擺上枱的羅天宇不但沒有生氣，反而冧爆甜笑回應，究竟阿Bob講咗啲咩搞到全場充滿粉紅氣泡？
Bob林盛斌當眾訓示羅天宇 諧音爆緋聞女友身份
節目一開場，主持人林盛斌（Bob）突然向參賽者羅天宇發出訓示：「唔好溝咁多女啦，好冇？！」，身旁的陳庭欣即時和應：「啲真嘢唔好攞出嚟講。」，令全場嘩然！Bob隨後更乘勝追擊，大玩諧音兼大擺OK手勢說：「依家嗰個係得（德）呀！一定得呀！」，疑似暗示羅天宇的現任戀情。面對Bob的連環攻勢，羅天宇非但沒有黑面，反而即時甜笑並擺出「害羞ok手勢」回應，兩人互動充滿火花，場面粉紅氣泡滿滿，令觀眾非常期待這段緋聞的後續發展。
港姐季軍袁文靜Rap爆全場 廣東話有限公司讀錯何廣沛羅子溢
今屆港姐季軍袁文靜在節目中亦成為另一大亮點，她再度大晒其招牌的半鹹淡廣東話Rap功宣布賽制，更被Bob封為「地球上最勁嘅 Rapper」，大讚：「勁到不得了！」由於廣東話依然是有限公司，袁文靜在節目中不斷為藝人改「花名」，竟將何廣沛讀成「何廣屁」、羅子溢讀成「羅子二」，引爆全場笑彈。當羅子溢表示因看不清楚題目而答錯時，轉數極快的她更即時反問：「咁你副眼鏡呢？」，反應之快被封為全晚的「氣氛＋搞笑擔當」。
三大港姐冠軍鬥智鬥力 何廣沛成最強黑馬隨時跑出
雖然遊戲過程花生指數極高，但學術競賽部分同樣緊張刺激。比賽初段，領先的三位參賽者竟巧合地是陳庭欣、陳曉華及莊子璇三位前港姐冠軍，令Bob不禁讚嘆她們「美貌與智慧」並重，其中陳庭欣更活用排除法答題，盡顯智慧。而在非港姐參賽者中，以何廣沛實力最高，其邏輯推理能力及歷史常識都略勝一籌，成為最強黑馬。據悉，在完成小學競賽部分後，將會有三位藝人被即時淘汰，究竟是哪三位會率先出局，就要密切留意節目播出！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期