《金式森林》演員學生相曝光！陳庭欣「女大十八變」勁震撼 ｜ 何廣沛靠周杰倫答題結局超意外？
台慶綜藝《攻你上大學》昨晚（27日）邀得台慶劇《金式森林》一眾演員作賽，眾人更罕有地公開自己的真實學生相，其中港姐冠軍陳庭欣的驚人變化震撼全場！眾星齊齊換上校服，青春氣息滿溢，但全晚焦點無疑落在他們的陳年學生照上，有人自小靚到大，有人卻判若兩人。而在激烈的問答環節中，何廣沛竟靠偶像周杰倫尋找線索，最終賽果更出人意表，究竟誰是最後贏家？
《金式森林》學生相曝光 陳庭欣陳曉華極大反差
昨晚一集《攻你上大學》由《金式森林》演員羅子溢、陳曉華、何廣沛、羅天宇等人擔任嘉賓，節目組更準備了驚喜環節，將他們的真實學生相公諸於世。當中以2010年港姐冠軍陳庭欣的變化最為驚人，完美演繹「女大十八變」，與現時的標緻樣貌有極大反差；相反，另一港姐冠軍陳曉華則被指是「三歲定八十」，樣子與小時候幾乎零變化。至於同為港姐出身的莊子璇和陳星妤，則分別以精靈大眼和可愛孖辮Look搶鏡。男藝人方面，羅子溢與羅天宇同樣變化不大，不過由於羅天宇提供的照片年紀較小，看起來更添幾分稚氣，相當可愛。
何廣沛靠偶像周杰倫食糊？ 爆冷賽果出人意表
除了學生相成為焦點，賽況亦相當緊湊。經過首輪小學級別問答，羅子溢、羅天宇及唐嘉麟已被淘汰。在今晚（28日）播出的集數中，餘下的陳曉華、何廣沛、何依婷、陳庭欣等7位藝人將繼續挑戰中學及大學級別題目，爭奪僅有的4個「大學學位」。據悉，最終勝出的藝人竟是在初段表現平平的「黑馬」，賽果絕對令人意想不到。其中一個緊張位，是何廣沛在回答大學一年級題目「『狗仔隊』一詞最初源自哪種語言？」時，竟靈機一觸，試圖從偶像周杰倫的MV中尋找答案，究竟他能否憑藉對偶像的記憶成功「食糊」？就要密切留意今晚的節目揭曉了。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期