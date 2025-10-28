《金式森林》演員學生相曝光！陳庭欣「女大十八變」勁震撼 ｜ 何廣沛靠周杰倫答題結局超意外？

台慶綜藝《攻你上大學》昨晚（27日）邀得台慶劇《金式森林》一眾演員作賽，眾人更罕有地公開自己的真實學生相，其中港姐冠軍陳庭欣的驚人變化震撼全場！眾星齊齊換上校服，青春氣息滿溢，但全晚焦點無疑落在他們的陳年學生照上，有人自小靚到大，有人卻判若兩人。而在激烈的問答環節中，何廣沛竟靠偶像周杰倫尋找線索，最終賽果更出人意表，究竟誰是最後贏家？