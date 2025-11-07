《攻你上大學》結局｜兩大視帝小學級問題慘出局！馬貫東童年照激似洪天明 網民勁驚訝？

台慶綜藝《攻你上大學》今晚（7日）迎來最終回，賽果竟爆出驚人大冷門！兩大視帝譚俊彥與張振朗竟然在小學級別就慘遭淘汰，場面極度尷尬！反而馬貫東憑藉流利日文成功搶鏡，其童年學生相更被指激似洪天明引發熱議，究竟哪位藝人能笑到最後，成為終極「生活觀察王」贏得獎學金？