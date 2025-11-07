《攻你上大學》結局｜兩大視帝小學級問題慘出局！馬貫東童年照激似洪天明 網民勁驚訝？
兩大視帝譚俊彥張振朗小學級慘遭滑鐵盧
昨晚（6日）和今晚（7日）一連兩集的「校花校草」陣容星光熠熠，雲集陳懿德、阮浩棕、馬貫東及鄭衍峰等學霸級人馬，連主持林盛斌（阿Bob）都驚嘆：「成個廠好有學術氛圍！」然而，在如此激烈的智力競賽中，兩位備受矚目的視帝譚俊彥及張振朗卻意外地在「小學級」題目便止步，雙雙出局，令全場嘩然。當中張振朗更罕有地表現緊張，答題時一度口窒窒：「我…我真係得㗎？」，與平時自信形象形成極大反差，戰況之激烈可見一斑。
賴慰玲靠7歲囝囝奇招升班 馬貫東晒流利日文搶Fo
在視帝雙雙出局後，戰況更顯撲朔迷離。成功升讀中學的七位參賽者中，以賴慰玲的晉級故事最為「勵志」，她自爆會陪7歲的兒子溫習每一份功課，最終憑著「陪讀有功」答中關鍵題目，以奇招殺入中學級別。而另一焦點則落在馬貫東身上，他在答題期間大晒流利日文，更不忘賣口乖感謝電視台：「訓練班學到好多嘢」，機智反應成功搶鏡。最終能夠升呢大學級別的四位參賽者都是精英中的精英，憑著超強觀察能力揮低一眾學霸對手，爭奪最終王者寶座。
藝人絕密學生相曝光 馬貫東童年撞樣洪天明
節目片尾彩蛋「真‧學生相開心 Share」環節向來是觀眾焦點，今集同樣驚喜連連。多位藝人的絕密童年照首度曝光，當中鄭衍峰小時候原來臉頰「有肉地」，與現時的型男模樣出入頗大。而全晚最大亮點，莫過於馬貫東的學生相，照片中的他竟被指與洪天明驚人撞樣，引發全場爆笑！此外，在節目中展現超強分析能力的阮浩棕，其童年照亦顯示他額頭相當高，相學上正正代表分析力強，可謂「三歲定八十」。
網民熱議賽果勁爆冷 驚呼：估唔到視帝咁早出局
節目播出後，兩大視帝提早出局的意外賽果隨即在網上引發熱烈討論，不少網民對此表示震驚。有網民留言狠批：「估唔到譚俊彥同張振朗連小學題都答錯，真係跌眼鏡！」、「視帝原來都有唔識嘅嘢！」不過，亦有網民將焦點放在其他藝人的出色表現上：「馬貫東原來日文咁勁，仲要識賣口乖，醒目仔！」、「最好笑係啲學生相，馬貫東真係好似洪天明，笑死！」、「賴慰玲個方法好屈機，同個仔一齊溫書就過關，學到嘢！」，討論區被留言瘋狂洗版。