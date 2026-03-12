攻你上大學｜黃劍文公然出貓慘被整蠱！爆矛盾金句「揀錯咗但答啱咗」笑爆全場
在12日晚播出的《攻你上大學》答題環節中，「正能量小子」黃劍文竟然公然偷睇隔離同學答案，企圖「出貓」過關！沒想到他卻慘遭整蠱，更爆出神級矛盾金句：「雖然我揀錯咗，但係我答啱咗！」，引發全場爆笑。究竟他為何會「揀錯」但又同時「答啱」？場面極度惹笑！
黃劍文答題出貓反被跣 爆金句全場O嘴
節目中的答題環節可謂笑料百出，當中黃劍文的表現最為搶鏡。他竟然公然偷睇旁邊谷婭溦同趙浚承的答案，實行「出貓」大法，可惜卻慘被「跣」足兩次，令他不禁苦笑：「證明由細到大都係畀人跣。」最爆笑的是，黃劍文事後更爆出神級矛盾金句：「雖然我揀錯咗，但係我答啱咗！」，這句充滿哲理又極度矛盾的發言，瞬間令全場嘉賓及主持捧腹大笑，將節目氣氛推至高峰，場面極度歡樂。
周吉佩答題想太多 谷婭溦牙擦遭Bob寸爆
同場其他嘉賓在答題時亦貢獻不少笑料。面對小學程度的「數雞蛋」題目，周吉佩竟然想得太複雜，反問：「佢半打入面有無裝滿㗎？」，令身旁的周國豐哭笑不得地回應：「唔係 IQ 題嚟㗎呢個！」另一邊廂，谷婭溦則表現得信心十足，牙擦表示：「我覺得上次難啲。」結果即時被主持人Bob寸爆：「大家（製作組）都好擔心你再嚟又係小學無得玩！」，嘉賓之間的真實互動火花四濺，令整個答題環節充滿娛樂性。
