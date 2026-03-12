攻你上大學｜黃劍文公然出貓慘被整蠱！爆矛盾金句「揀錯咗但答啱咗」笑爆全場

在12日晚播出的《攻你上大學》答題環節中，「正能量小子」黃劍文竟然公然偷睇隔離同學答案，企圖「出貓」過關！沒想到他卻慘遭整蠱，更爆出神級矛盾金句：「雖然我揀錯咗，但係我答啱咗！」，引發全場爆笑。究竟他為何會「揀錯」但又同時「答啱」？場面極度惹笑！