教主Anson Lo為陳慧琳伴舞MV出土 Kelly無辜中槍歌藝遭狠批

教主Anson Lo盧瀚霆是人氣組合MIRROR成員，人氣高企，不但是廣告寵兒，一舉一動都成為焦點，不但為郭富城伴舞的片段近來被翻叮。有眼利網民發現Anson Lo為陳慧琳伴舞的《打字機》MV亦被出土，教主Anson Lo在MV中的all back頭激罕令其額頭曝光頓成熱話，獲大讚已有星味，但MV女主人陳慧琳卻慘遭網民批評首歌難聽，真係躺著也中槍﹗

文：東方新地｜圖：AnsonLo盧瀚霆IG、陳慧琳《打字機》MV