教主Anson Lo為陳慧琳伴舞MV出土 Kelly無辜中槍歌藝遭狠批
文：東方新地｜圖：AnsonLo盧瀚霆IG、陳慧琳《打字機》MV
26歲教主Anson Lo憑《大叔的愛》人氣再度攀升，成為當紅偶像之一，成功非僥倖，Anson Lo入行前是一名dancer，在大學時迷上跳舞，為追夢而放棄學業，全心投入當舞蹈員及教舞﹗18年為郭富城伴舞片最近在網上瘋傳﹗近日再有網民發現Anson Lo原來在陳慧琳《打字機》MV出現，企正Kelly身邊，有不少鏡頭，令該MV再翻hit﹗
嫩口教主Anson Lo同陳慧琳做同事
教主Anson Lo曾為不少歌手伴舞，近日有眼利網民發現他在陳慧琳《打字機》MV中出現，除了Anson Lo之外，，MIRROR另一成員Anson Kong（江𤒹生）亦在MV中亮相。Anson Lo穿上畢直西裝、木無表情，在陳慧琳旁邊以演繹打工仔之日常。Anson Lo和陳慧琳同在電梯內，一張張面如死灰的臉，而Anson Lo不時看手錶，而陳慧琳一直望實電梯上到第幾層，深怕會遲到，展示打工仔為趕返工的實況﹗
陳慧琳在辦公室埋頭苦幹，氣氛突然一轉，穿上沉悶西裝套裝的Kelly突然「變裝」成色彩亮麗打扮，在辦公室開心跳舞，而Anson Lo亦換裝和女同事在跳舞，由木無表情變成笑容滿臉﹗MV有室內及室外場景，Anson Lo都在主角Kelly旁邊，有不少近鏡的機會﹗
教主激罕露額頭
在《調教你MIRROR》中，Anson Lo緊張怕露出額頭一幕成經典，在《打字機》MV中教主激罕以all back頭露出整個額頭，被網民指「傳聞中的額頭」、「教主呢個look好似哈利波特的馬份」、「教主露唔露額頭都咁靚」，又指「郭富城同吳唱K都係dancer出身，一樣變明星」，又大讚未入行的教主已有星味。
陳慧琳慘成箭靶
教主Anson Lo被讚，但主角陳慧琳卻被網民狠批，指她在MV中造型娘，又指《打字機》首歌唔好聽，被網民狂插「歌藝真係一般」、「完全冇聽過呢首歌」、「首歌真心難聽」、「陳慧琳喺MV度冇星味」 ，Kelly真係躺著也中槍﹗