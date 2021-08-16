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教主Anson Lo為陳慧琳伴舞MV出土 Kelly無辜中槍歌藝遭狠批

東方新地 - 娛聞

教主Anson Lo盧瀚霆是人氣組合MIRROR成員，人氣高企，不但是廣告寵兒，一舉一動都成為焦點，不但為郭富城伴舞的片段近來被翻叮。有眼利網民發現Anson Lo為陳慧琳伴舞的《打字機》MV亦被出土，教主Anson Lo在MV中的all back頭激罕令其額頭曝光頓成熱話，獲大讚已有星味，但MV女主人陳慧琳卻慘遭網民批評首歌難聽，真係躺著也中槍﹗

文：東方新地｜圖：AnsonLo盧瀚霆IG、陳慧琳《打字機》MV

26歲教主Anson Lo憑《大叔的愛》人氣再度攀升，成為當紅偶像之一，成功非僥倖，Anson Lo入行前是一名dancer，在大學時迷上跳舞，為追夢而放棄學業，全心投入當舞蹈員及教舞﹗18年為郭富城伴舞片最近在網上瘋傳﹗近日再有網民發現Anson Lo原來在陳慧琳《打字機》MV出現，企正Kelly身邊，有不少鏡頭，令該MV再翻hit﹗

教主Anson Lo在劇集《大叔的愛》也是飾演一名打工作，一身西裝返工look﹗（圖片來源：AnsonLo@IG）
教主Anson Lo在劇集《大叔的愛》也是飾演一名打工作，一身西裝返工look﹗（圖片來源：[email protected]

嫩口教主Anson Lo同陳慧琳做同事

教主Anson Lo曾為不少歌手伴舞，近日有眼利網民發現他在陳慧琳《打字機》MV中出現，除了Anson Lo之外，，MIRROR另一成員Anson Kong（江𤒹生）亦在MV中亮相。Anson Lo穿上畢直西裝、木無表情，在陳慧琳旁邊以演繹打工仔之日常。Anson Lo和陳慧琳同在電梯內，一張張面如死灰的臉，而Anson Lo不時看手錶，而陳慧琳一直望實電梯上到第幾層，深怕會遲到，展示打工仔為趕返工的實況﹗

教主Anson Lo企正主角陳慧琳側邊，在最後方戴帽的是Anson Kong ，在電梯內個個木無表情，演繹打工仔之常態﹗（圖片來源：《打宇機》MV截圖）
教主Anson Lo企正主角陳慧琳側邊，在最後方戴帽的是Anson Kong ，在電梯內個個木無表情，演繹打工仔之常態﹗（圖片來源：陳慧琳《打宇機》MV截圖）
陳慧琳嚴肅表情不停看電梯上到幾多樓，Anson Lo則不時看手錶，演繹打工作趕返工之日常﹗（圖片來源：《打字機》MV截圖）
陳慧琳一臉Blue Monday表情，而Anson Lo則不時看手錶，演繹打工仔趕返工之日常﹗（圖片來源：陳慧琳《打字機》MV截圖）
教主Anson Lo為陳慧琳伴舞MV出土 Kelly慘被網民狠批：首歌超級難聽
同樣是舞蹈員出身的Anson Kong亦有在MV中出現﹗（圖片來源：陳慧琳《打字機》MV截圖）

陳慧琳在辦公室埋頭苦幹，氣氛突然一轉，穿上沉悶西裝套裝的Kelly突然「變裝」成色彩亮麗打扮，在辦公室開心跳舞，而Anson Lo亦換裝和女同事在跳舞，由木無表情變成笑容滿臉﹗MV有室內及室外場景，Anson Lo都在主角Kelly旁邊，有不少近鏡的機會﹗

教主Anson Lo為陳慧琳伴舞MV出土 Kelly慘被網民狠批：首歌超級難聽
辦公室內突然由沉悶場景變得繽紛又歡樂，Anson Lo（左）和女同事一起跳舞﹗（圖片來源：陳慧琳《打字機》MV截圖）
教主Anson Lo為陳慧琳伴舞MV出土 Kelly慘被網民狠批：首歌超級難聽
（圖片來源：陳慧琳《打字機》MV截圖）

教主激罕露額頭

在《調教你MIRROR》中，Anson Lo緊張怕露出額頭一幕成經典，在《打字機》MV中教主激罕以all back頭露出整個額頭，被網民指「傳聞中的額頭」、「教主呢個look好似哈利波特的馬份」、「教主露唔露額頭都咁靚」，又指「郭富城同吳唱K都係dancer出身，一樣變明星」，又大讚未入行的教主已有星味。

教主Anson Lo為陳慧琳伴舞MV出土 Kelly慘被網民狠批：首歌超級難聽
陳慧琳慘被上司責罵，在後的Anson Lo亦交足表情，好專業﹗（圖片來源：陳慧琳《打字機》MV截圖）
教主Anson Lo為陳慧琳伴舞MV出土 Kelly慘被網民狠批：首歌超級難聽
（圖片來源：陳慧琳《打字機》MV截圖）

陳慧琳慘成箭靶

教主Anson Lo被讚，但主角陳慧琳卻被網民狠批，指她在MV中造型娘，又指《打字機》首歌唔好聽，被網民狂插「歌藝真係一般」、「完全冇聽過呢首歌」、「首歌真心難聽」、「陳慧琳喺MV度冇星味」 ，Kelly真係躺著也中槍﹗

教主Anson Lo為陳慧琳伴舞MV出土 Kelly慘被網民狠批：首歌超級難聽
Kelly幻想擺脫上司，在辦公室外開心跳舞，Anson Lo為她伴舞﹗（圖片來源：《打字機》MV截圖）
教主Anson Lo為陳慧琳伴舞MV出土 Kelly慘被網民狠批：首歌超級難聽
（圖片來源：《打字機》MV截圖）

陳慧琳被網民狠批：首歌都幾難聽下﹗

教主Anson Lo 陳慧琳
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網民：Kelly啲造型好娘﹗

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教主Anson Lo曾在《調教你MIRROR》被化妝師加強鬚根效果，本來教主一直乖乖坐低。（圖片來源：《調教你MIRROR》截圖）
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化妝師稍為撥開教主額前頭髮，教主嚇到大叫﹗（圖片來源：《調教你MIRROR》截圖）
教主Anson Lo為陳慧琳伴舞MV出土 Kelly慘被網民狠批：首歌超級難聽
教主大叫兼彈起仲叫大家冷靜，其實最唔冷靜係佢，教主又緊張問：「今日唔係淨係劃鬍鬚咩？」又笑指自己私隠好似被侵犯﹗全場大笑﹗（圖片來源：《調教你MITRROR》截圖）

教徒感激Kelly團隊當年厚愛

教主Anson Lo為陳慧琳伴舞MV出土 Kelly慘被網民狠批：首歌超級難聽

有網民不甘粉絲為抬高自己偶像而踩低Kelly，但該網民指自己非鏡粉﹗
有網民不甘粉絲為抬高自己偶像而踩低Kelly，但該網民指自己非鏡粉﹗
教主Anson Lo為陳慧琳伴舞MV出土 Kelly慘被網民狠批：首歌超級難聽
教主Anson Lo成為各大品牌寵兒﹗廣告接唔停手﹗（圖片來源：[email protected]

網民：教主露額頭真心好睇﹗

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網民：好似哈利波特個馬份

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陳慧琳《打字機》MV：

Anson Lo入行前曾為郭富城伴舞，入行後相認再合照﹗（圖片來源：AnsonLo@IG）
Anson Lo入行前曾為郭富城伴舞，入行後相認再合照﹗（圖片來源：[email protected]
教主Anson Lo為陳慧琳伴舞MV出土 Kelly慘被網民狠批：首歌超級難聽
18年Anson Lo曾為郭富城在「第40屆十大中文金曲我和你音樂會」中伴舞，當時郭富城跳唱《對你愛不完》﹑《狂野之城》和《唱這歌》。（圖片來源：港台音樂會截圖）
教主Anson Lo為陳慧琳伴舞MV出土 Kelly慘被網民狠批：首歌超級難聽
教主落力跳﹗（圖片來源：港台音樂會截圖）

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