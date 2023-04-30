Anson Lo未知《社內相親》將有激情演出 爆自己「好強」拍親密戲冇難度！
Anson Lo自爆自己「好強」拍親密戲冇難度
工作出名拚搏的Anson Lo早前再因拍攝《12怪盜》一場打鬥戲時發生意外，導致右腳受傷。今日帶傷上陣的Anson Lo依然狀態大勇，下台後傳媒朋友們都紛紛關心其傷勢。Anson Lo就回應表示腳傷已經好返好多，感激傳媒朋友關心自己身體狀況。
當有傳媒朋友笑指Anson Lo身子弱的時候，Anson Lo即刻反駁指：「我係易病、易受傷，但唔係弱！我好強！我冇咁健康，但絕對唔係弱，我好強！」之後Anson Lo亦提及到新劇港版《社內相親》中將有可能有親密戲：「唔知道同原版嘅親密程度會去到邊，唔知道會刪減定照keep，咁如果照keep嘅話都OK，I am professional！同埋我好強，所以OK！」，講到自己好強，立即被傳媒追問邊方面很強，Anson Lo即刻回答拍戲方面很強，自己也尷尬用咪牌遮擋尷尬樣，即時笑爆全場。
大爆《社內相親》中飾演總裁 對手為陳漢娜
此外，Anson Lo亦透露在新劇《社內相親》中將會飾演總裁角色，對手將會是陳漢娜（Hannah）。不過經紀人花姐同其他身邊朋友都表示不太睇好Anson Lo飾演總裁一角：「不過花姐同身邊其他人都話Picture唔到我做總裁，因為我生活上成日都照顧唔到自己，但我就話俾大家聽，我一定做到。」
工作忙碌 未有時間與姜濤慶祝生日
今日4月30日為姜濤生日，獲姜糖展開連串應援慶祝活動，身為同隊成員的Anson Lo缺表示未有時間與姜濤慶祝生日：「講咗生日快樂，但因為我等陣第二站工作會見到佢，應該會一齊食蛋糕，唱生日歌。但因為我今日全日工作係去到通宵，所以今日就冇時間同佢食餐飯。」
開心再遇到陳慧琳 曾任對方MV Dancer
出道前曾經為陳慧琳《打自己》MV伴舞的Anson Lo，今日表示很開心能夠再次遇到陳慧琳：「頭先一見到Kelly前輩，佢都話覺得我哋好似Reunion咁，都經過咗五、六年。佢都話覺得我大嗰仔好多，佢都冇諗過我會入呢一行。Kelly好主動地破冰，佢開咗好多Topic去破冰，令到我冇咁尷尬，好感激佢。」
將來還有什麼演唱會值得留意？
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