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Anson Lo未知《社內相親》將有激情演出 爆自己「好強」拍親密戲冇難度！

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今日（30日）馬壇盛事冠軍賽馬日，馬會請來陳慧琳（Kelly）及人氣男團MIRROR成員Anson Lo等人以勁歌熱舞為盛事揭開序幕。首度入馬場的Anson Lo在接受傳媒訪問時亦心情大好，仲自爆《社內相親》將有可能有激情演出！

anson 早前因拍戲導致右腳受傷的Anson Lo，懶理腳傷出盡力勁歌熱舞。
早前因拍戲導致右腳受傷的Anson Lo，懶理腳傷出盡力勁歌熱舞。（圖片來源：東方新地）

Anson Lo自爆自己「好強」拍親密戲冇難度

工作出名拚搏的Anson Lo早前再因拍攝《12怪盜》一場打鬥戲時發生意外，導致右腳受傷。今日帶傷上陣的Anson Lo依然狀態大勇，下台後傳媒朋友們都紛紛關心其傷勢。Anson Lo就回應表示腳傷已經好返好多，感激傳媒朋友關心自己身體狀況。

當有傳媒朋友笑指Anson Lo身子弱的時候，Anson Lo即刻反駁指：「我係易病、易受傷，但唔係弱！我好強！我冇咁健康，但絕對唔係弱，我好強！」之後Anson Lo亦提及到新劇港版《社內相親》中將有可能有親密戲：「唔知道同原版嘅親密程度會去到邊，唔知道會刪減定照keep，咁如果照keep嘅話都OK，I am professional！同埋我好強，所以OK！」，講到自己好強，立即被傳媒追問邊方面很強，Anson Lo即刻回答拍戲方面很強，自己也尷尬用咪牌遮擋尷尬樣，即時笑爆全場。

anson Anson Lo被傳媒朋友笑身子弱的時候，Anson Lo即刻反駁話自己「好強！」
Anson Lo被傳媒朋友笑身子弱的時候，Anson Lo即刻反駁話自己「好強！」（圖片來源：東方新地）
anson 勁歌熱舞嘅Anson Lo今日都心情好好
勁歌熱舞嘅Anson Lo今日都心情好好（圖片來源：東方新地）
anson 大批神徒都有到場支持教主。
大批神徒都有到場支持教主。（圖片來源：東方新地）

大爆《社內相親》中飾演總裁 對手為陳漢娜

此外，Anson Lo亦透露在新劇《社內相親》中將會飾演總裁角色，對手將會是陳漢娜（Hannah）。不過經紀人花姐同其他身邊朋友都表示不太睇好Anson Lo飾演總裁一角：「不過花姐同身邊其他人都話Picture唔到我做總裁，因為我生活上成日都照顧唔到自己，但我就話俾大家聽，我一定做到。」

anson Anson Lo仲大爆自己將會在《社內相親》中飾演總裁，對手為陳漢娜。
Anson Lo仲大爆自己將會在《社內相親》中飾演總裁，對手為陳漢娜。（圖片來源：[email protected]

工作忙碌 未有時間與姜濤慶祝生日

今日4月30日為姜濤生日，獲姜糖展開連串應援慶祝活動，身為同隊成員的Anson Lo缺表示未有時間與姜濤慶祝生日：「講咗生日快樂，但因為我等陣第二站工作會見到佢，應該會一齊食蛋糕，唱生日歌。但因為我今日全日工作係去到通宵，所以今日就冇時間同佢食餐飯。」

anson Anson Lo就話今日工作忙，冇時間同壽星仔姜濤吃飯慶祝。
Anson Lo就話今日工作忙，冇時間同壽星仔姜濤吃飯慶祝。（圖片來源：[email protected]_show）

開心再遇到陳慧琳 曾任對方MV Dancer

出道前曾經為陳慧琳《打自己》MV伴舞的Anson Lo，今日表示很開心能夠再次遇到陳慧琳：「頭先一見到Kelly前輩，佢都話覺得我哋好似Reunion咁，都經過咗五、六年。佢都話覺得我大嗰仔好多，佢都冇諗過我會入呢一行。Kelly好主動地破冰，佢開咗好多Topic去破冰，令到我冇咁尷尬，好感激佢。」

教主Anson Lo企正主角陳慧琳側邊，在最後方戴帽的是Anson Kong ，在電梯內個個木無表情，演繹打工仔之常態﹗
教主Anson Lo企正主角陳慧琳側邊，在最後方戴帽的是Anson Kong ，在電梯內個個木無表情，演繹打工仔之常態﹗（圖片來源：陳慧琳《打宇機》MV截圖）
陳慧琳嚴肅表情不停看電梯上到幾多樓，Anson Lo則不時看手錶，演繹打工作趕返工之日常﹗
陳慧琳一臉Blue Monday表情，而Anson Lo則不時看手錶，演繹打工仔趕返工之日常﹗（圖片來源：陳慧琳《打字機》MV截圖）
教主Anson Lo為陳慧琳伴舞MV出土 Kelly慘被網民狠批：首歌超級難聽
同樣是舞蹈員出身的Anson Kong亦有在MV中出現﹗（圖片來源：陳慧琳《打字機》MV截圖）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：東方新地、[email protected]_show、[email protected]、陳慧琳《打宇機》MV截圖

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