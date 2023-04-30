Anson Lo未知《社內相親》將有激情演出 爆自己「好強」拍親密戲冇難度！

今日（30日）馬壇盛事冠軍賽馬日，馬會請來陳慧琳（Kelly）及人氣男團MIRROR成員Anson Lo等人以勁歌熱舞為盛事揭開序幕。首度入馬場的Anson Lo在接受傳媒訪問時亦心情大好，仲自爆《社內相親》將有可能有激情演出！