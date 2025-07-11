教育局宣佈周五停課 學生家長心碎直呼「教育局我恨你」背後原因引爆熱議

教育局 停課｜7月10日，政府的應對極端天氣督導委員會宣布，由於熱帶氣旋丹娜絲的殘餘帶來暴雨和狂風雷暴，預計翌日（11日）天氣仍將惡劣；為了確保學生的安全，並考慮到全港學校已陸續放暑假，停課對學生的學習影響較小，故教育局宣布所有日校（包括中學、小學、特殊學校、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心）明天（即今天）將停課。突如其來的停課決定，令部分學生和家長大感不滿，紛紛在社交平台上表達失望與憤怒，有學生更直言「教育局我恨你」。