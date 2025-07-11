教育局宣佈周五停課 學生家長心碎直呼「教育局我恨你」背後原因引爆熱議
部分學生家長不滿教育局停課決定：全力痛恨你
一名學生在社交平台Threads發帖，「教育局點解你要宣佈停課，知唔知道好多人聽日last day，教育局我恨你！」這句來自社交網的留言，道盡無數學生和家長的失落與不滿，這則帖子至今發佈了九小時，已獲得過萬讚人讚好。
停課決定令教育局成為眾矢之的，部分學生更寫道：「To教育局：如果可以恨你，全力痛恨你」成為網民宣洩情緒的出口；亦有家長表示：
「咁多年都未試過提早一日宣佈停課。」
「唔好停課啦！ 聽日結業禮有獎攞啊！￼搞到我攞唔到獎 仲有我locker都未執完，聽日啲書都唔知點算 仲有我仲未交升form two嘅雜費😩」
「我個talent show就咁就冇了😭 我最後一年啊啊啊 準備左好耐💔」
「聽日好多學校結業禮呀」
學生夢碎：我最後一年啊，準備咗好耐
很多學生都解釋了不滿明天停課的原因，「聽日好多學校結業禮呀」、「唔好停課啦！聽日結業禮有獎攞啊！搞到我攞唔到獎 仲有我locker都未執完，聽日啲書都唔知點算 仲有我仲未交升form two嘅雜費」；
有學生準備已久的才藝表演亦被迫取消，「我個talent show就咁就無了，我最後一年啊，準備咗好耐。」他們認為結業禮不只是一個純碎的儀式，更是學生與學校、同學告別的重要時刻，如今這份回憶卻被極端天氣和停課政策一夜奪走。
家長無奈：小朋友可以上台攞獎係好唔容易
不少家長同樣無奈：「聽日阿仔上台領獎，宜家無得上台了…..」該名家長更直言不介意落大雨接送子女上學，心痛表示：
「小朋友可以上台攞獎係好唔容易架，無咗呢次機會都唔知有無下次… 小朋友都好傷心。」
家長坦言小朋友得悉明天停課好傷心。
理性網民逐一分析：出意外又係教育局負責？鑊就人地孭
面對停課，有網民質疑：「咁應該點呢？繼續返學？紅雨黑雨下出意外又係教育局負責？鑊就人地孭，彩就你攞，咁你仲邊有得輸？」、「天氣變化邊個100%知」、「大家理智少少好唔好
咁天氣極度惡劣 冇理由叫你哋 冒著生命危險搭車返學原來香港人唔係淨係鍾意返工原來都好鍾意返學」， 更有人表示不理解「停課又X唔停課又X，想點」。
也有人安慰學生們：「人生仲有好多last day，唔需要因此而激嬲自己，你哋已經比疫情畢業個班學生幸福N倍，佢哋係連學期完結都係望住個mon過。」；也有網民認為學生可照樣入學校，「強者唔會抱怨環境，教育局只係話停課，但你都係可以照入學校。」
部分網民驚訝：第一次見咁多香港學生想返學
此外，這次罕見預告翌日停課的事件令不少人首次得悉香港學生如此渴望返學，「真係第一次見咁多香港學生想返學，平時有咁勤力就好。」