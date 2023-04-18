文凱婷

22歲聲夢小花文凱婷疑做小三拆散人 傳玩師生戀嗒大17歲男老師

最新娛聞
東方新地

廣告

22歲嘅文凱婷（Aeren）參賽《聲夢傳奇》時名落孫山，人氣一直唔多夠炎明熹同姚焯菲撼，就算簽約大台都不受重用，網民話佢似足陪襯，唔多為人熟悉！早排文凱婷曾經傳出暗撻同屆參賽者孫漢霖，經常情侶檔拍片見觀眾，但係兩人堅決死口唔認有一腿。最近就有爆炸消息傳出，力指文凱婷男友真身另有其人，傳搭上人哋男友，做小三玩忘年師生戀，事關對方大足自己17年，搞到人哋正室頂唔順讓賽分晒手，依家網民喪插文凱婷變身「狐仙」…

曾志偉 獎門人 曾志偉 曾志偉領軍下，22歲文凱婷《聲夢傳奇》文強止步，與林敏驄主唱《下流上車族》的《一家人》而為人熟識。
（圖片來源：IG＠aerenman）

文凱婷玩忘年師生戀 傳做小三搞散正室

昨日（17日）有消息爆22歲少艾文凱婷男友真身另有其人，對方大足自已17年激玩師生戀，身份疑是唱歌導師湛耀東（Waye Cham）！材料愈爆愈勁，有指文凱婷仲「越級挑戰」嗒人男友，消息話對方有位拍拖多年的正印，捱得義氣陪湛耀東走過高低，自從舊年文凱婷殺入兩人戀情，搞到當時湛耀東嘅正室苦苦不樂，令男方與女友分晒手飲恨收場。自此文凱婷得米升晒檔次做正室，更與湛耀東開心歐遊嘆世界！

文凱婷 師生戀男方真身！大足17年照撻著！
師生戀男方真身！大足17年照撻著！（圖片來源：[email protected]
文凱婷
（圖片來源：[email protected]
文凱婷 文凱婷有追蹤男方。
文凱婷有追蹤男方。（圖片來源：[email protected]

文凱婷疑冧掂「奶奶」 獲認可

消息指文凱婷與湛耀東曾前後腳赴澳洲嘆世界，把臂同遊勁甜蜜，惟「神隊友」的湛耀東媽媽唔覺意將「合家幅」上載至社交平台，搞到呢段忘年師生戀斷正曝光。消息話湛耀東媽媽刻意用emoji幫文凱婷遮臉，更言：「一家人齊齊整整！」此舉疑反映文凱婷升晒檔次，短短時間融入親家冧掂奶奶獲晒認可，更被認定家人，發展厲害！惟事後湛耀東媽媽疑想「補獲」，火速下架照片！

文凱婷 文凱婷疑火速升格，融入親家冧掂奶奶獲晒認可！
文凱婷疑火速升格，融入親家冧掂奶奶獲晒認可！（圖片來源：IG＠aerenman）
文凱婷
（圖片來源：IG＠aerenman）
文凱婷
（圖片來源：IG＠aerenman）

文凱婷認陷忘年師生戀 堅決否認做「狐狸精」

消息震撼網民，22歲文凱婷對事件亦有回應，承認搭上大自己17年嘅前歌唱老師，仲指戀情處蜜運階段，但堅決否認自己做「狐狸精」整走正室：「我同我男朋友一齊嘅時候，大家都係單身狀態！」

文凱婷 22歲文凱婷否認做小三壞人幸福！
22歲文凱婷否認做小三壞人幸福！（圖片來源：IG＠aerenman）
文凱婷
（圖片來源：IG＠aerenman）

文凱婷中學班相激罕流出 就學期間冧得老師歡心

有讀者爆料文凱婷中學往事，因其招牌嘟嘴樣經常被嘲「雞泡魚」，她多次參加學校歌唱比賽晒功架，當時仲係典型乖乖女受盡學校重用，並就讀地區英中名校，就連畢業典禮都企正C位明得老師歡心，多年專讀精英班主修生物學，中學大型節目做慣主持晒流利英文，惟公開試成績失晒手無緣晉身八大，要靠自資學位升學，放榜當日飲恨喊晒口。料知文凱婷疑做小三消息流出，該讀者感到非常錯愕，指與以前判若兩人！

文凱婷 畢業典禮都企正C位受重視！
畢業典禮企正C位做班代表明受重視，相反出道後舞台就少企C位！（圖片來源：讀者提供）
文凱婷 疑做主持晒流利英文留倩影。
做主持晒流利英文留倩影，文凱婷疑似淡妝上陣。（圖片來源：讀者提供）
文凱婷 精英學生匯集與學校高層合照，文凱婷一樣有份！
精英學生匯集與學校高層合照，文凱婷一樣有份！（圖片來源：讀者提供）
文凱婷 班相流出。
班相流出。（圖片來源：讀者提供）
文凱婷 招牌嘟嘴樣。
招牌嘟嘴樣。（圖片來源：讀者提供）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒Space Music Festival張學友李克勤林宥嘉方皓玟Twins鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：讀者提供、IG＠aerenman、[email protected]

讀者留言

熱門文章

 