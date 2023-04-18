22歲聲夢小花文凱婷疑做小三拆散人 傳玩師生戀嗒大17歲男老師

22歲嘅文凱婷（Aeren）參賽《聲夢傳奇》時名落孫山，人氣一直唔多夠炎明熹同姚焯菲撼，就算簽約大台都不受重用，網民話佢似足陪襯，唔多為人熟悉！早排文凱婷曾經傳出暗撻同屆參賽者孫漢霖，經常情侶檔拍片見觀眾，但係兩人堅決死口唔認有一腿。最近就有爆炸消息傳出，力指文凱婷男友真身另有其人，傳搭上人哋男友，做小三玩忘年師生戀，事關對方大足自己17年，搞到人哋正室頂唔順讓賽分晒手，依家網民喪插文凱婷變身「狐仙」…