22歲聲夢小花文凱婷疑做小三拆散人 傳玩師生戀嗒大17歲男老師
文凱婷玩忘年師生戀 傳做小三搞散正室
昨日（17日）有消息爆22歲少艾文凱婷男友真身另有其人，對方大足自已17年激玩師生戀，身份疑是唱歌導師湛耀東（Waye Cham）！材料愈爆愈勁，有指文凱婷仲「越級挑戰」嗒人男友，消息話對方有位拍拖多年的正印，捱得義氣陪湛耀東走過高低，自從舊年文凱婷殺入兩人戀情，搞到當時湛耀東嘅正室苦苦不樂，令男方與女友分晒手飲恨收場。自此文凱婷得米升晒檔次做正室，更與湛耀東開心歐遊嘆世界！
文凱婷疑冧掂「奶奶」 獲認可
消息指文凱婷與湛耀東曾前後腳赴澳洲嘆世界，把臂同遊勁甜蜜，惟「神隊友」的湛耀東媽媽唔覺意將「合家幅」上載至社交平台，搞到呢段忘年師生戀斷正曝光。消息話湛耀東媽媽刻意用emoji幫文凱婷遮臉，更言：「一家人齊齊整整！」此舉疑反映文凱婷升晒檔次，短短時間融入親家冧掂奶奶獲晒認可，更被認定家人，發展厲害！惟事後湛耀東媽媽疑想「補獲」，火速下架照片！
文凱婷認陷忘年師生戀 堅決否認做「狐狸精」
消息震撼網民，22歲文凱婷對事件亦有回應，承認搭上大自己17年嘅前歌唱老師，仲指戀情處蜜運階段，但堅決否認自己做「狐狸精」整走正室：「我同我男朋友一齊嘅時候，大家都係單身狀態！」
文凱婷中學班相激罕流出 就學期間冧得老師歡心
有讀者爆料文凱婷中學往事，因其招牌嘟嘴樣經常被嘲「雞泡魚」，她多次參加學校歌唱比賽晒功架，當時仲係典型乖乖女受盡學校重用，並就讀地區英中名校，就連畢業典禮都企正C位明得老師歡心，多年專讀精英班主修生物學，中學大型節目做慣主持晒流利英文，惟公開試成績失晒手無緣晉身八大，要靠自資學位升學，放榜當日飲恨喊晒口。料知文凱婷疑做小三消息流出，該讀者感到非常錯愕，指與以前判若兩人！
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