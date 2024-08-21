文凱婷挑戰雲浩影翻唱女聲版《黑玻璃》 評價「差天共地」
文凱婷翻唱《黑玻璃》 被狠批「唱k水平」
文凱婷日前在《J Music》中翻唱洪家豪的《黑玻璃》，雖然獲得部分歌迷留言稱讚，不過大部分網民都對於文凱婷的表現不太收貨，認為文凱婷無星味又多懶音、唱到似唱K咁，紛紛留言狠批：「佢比賽果陣都知佢係唱得差架啦，完全冇期望佢會唱得好聽，果然冇令人失望」「唱k水平 chorus聽落有啲hea添」「好難聽喎」「原唱好聽得多」等。
雲浩影版本獲好評 評價「差天共地」
相反，在今年5月初在ChillGOOD TV的《Music Panda》中，同樣翻唱過《黑玻璃》的靚聲歌手雲浩影就獲得一致好評。翻唱版本在短短三個月就錄得過百萬的點擊率！網民都大讚雲浩影唱功好，成功演繹出個中的甜蜜感覺：「呢個 key 一聽就有聞到成陣新車味」「呢個version 真係狂loop，我鍾意雲姨把聲」「繼衛蘭後，很喜愛的聲音」等。
即睇兩個女聲版本：
文凱婷玩忘年師生戀 傳做小三搞散正室
去年4月，有消息爆出當時22歲文凱婷激玩師生戀，男友大足自已17年，身份疑是唱歌導師湛耀東（Waye Cham）！消息愈爆愈勁，有指文凱婷仲「越級挑戰」嗒人男友，消息話對方有位拍拖多年的正印，捱得義氣陪湛耀東走過低谷，但自從舊年文凱婷殺入兩人戀情，搞到當時湛耀東嘅正室苦苦不樂，令男方與女友分晒手飲恨收場。自此文凱婷得米升晒檔次做正室，更與湛耀東開心歐遊嘆世界！
文凱婷疑冧掂「奶奶」 獲認可
消息指文凱婷與湛耀東曾前後腳赴澳洲嘆世界，把臂同遊勁甜蜜，惟「神隊友」的湛耀東媽媽唔覺意將「合家幅」上載至社交平台，搞到呢段忘年師生戀斷正曝光。消息話湛耀東媽媽刻意用emoji幫文凱婷遮臉，更言：「一家人齊齊整整！」此舉疑反映文凱婷升晒檔次，短短時間融入親家冧掂奶奶獲晒認可，更被認定家人，發展厲害！惟事後湛耀東媽媽疑想「補獲」，火速下架照片！
文凱婷認陷忘年師生戀 堅決否認做「狐狸精」
消息震撼網民，22歲文凱婷對事件亦有回應，承認搭上大自己17年嘅前歌唱老師，仲指戀情處蜜運階段，但堅決否認自己做「狐狸精」整走正室：「我同我男朋友一齊嘅時候，大家都係單身狀態！」
文凱婷懶理負皮心情靚爆po相狂曬名牌入門級皮帶
雖然網民矛頭指向文凱婷做狐狸精，迫走湛耀東正印，出招冧掂親家奶奶「邪花入宅」，但係文凱婷心情依然靚爆，完全唔理負評，仍然開心喺IG分享靚相，又伸晒條脷出嚟，一時又笑到四萬咁口，畀網民話春心蕩漾，仲大曬Gucci皮帶一副貴族女嘅感覺，擺明show Off畀你睇！經過翻查資料，我哋發現文凱婷戴住嘅GUCCI皮帶唔算高檔貨，只係屬於該牌子嘅入門貨色，盛惠港幣$4000元，但以文凱婷不受大台重用，出騷錢向來唔夠炎明熹同姚焯菲撼來計算，呢條皮帶已經算係落重本！
疑做小三惹公憤 網民留言鬧爆
文凱婷今次疑似做小三嘅消息流出，搞到班聲夢Fans都唔幫佢，仲話文凱婷影衰晒聲夢，拖累炎明熹同姚焯菲等人嘅正面形象，加上文凱婷依然我行我素po靚相，搞到網民完全嬲嬲豬！我哋一齊睇吓網民點樣鬧文凱婷：「不知所謂的人！歌唔係唱得好，人品又差，早日退出娛樂圈」、「唱首第三者聽吓」、「如果文小姐仲有良知，唔該你立即同東sir分手，同埋開記者會向支持聲夢既粉絲、aeren專屬粉絲同埋火雞道歉」、「我最擔心係其他聲夢14個因你1個壞份子而影響佢地，因為其他聲夢學員都係好純品，希望tvb高層嚴肅處理此事」、「文小姐心虛啊，刪我帖，我身為聲夢粉絲，對你今次做既所作所為極度失望，聲夢之恥！」