文凱婷挑戰雲浩影翻唱女聲版《黑玻璃》 評價「差天共地」

《聲夢傳奇》出身的23歲文凱婷近年被捲入「小三風波」，令其人氣、形象都直線插水。日前文凱婷主持《J Music》翻唱洪嘉豪作品《黑玻璃》，不過就慘被網民洗版狠批，同翻唱過同一首歌的27歲雲浩影極大對比，無論點擊率定評價都「差天共地」！

