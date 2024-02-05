狀王之王｜文凱玲演技大爆發搣「晶女郎」標籤 網民勁讚轉型成功
《狀王之王》文凱玲演幕後真兇獲讚入型入格
TVB新劇《狀王之王》自播出後即成為熱門話題，其中王浩信飾演的宋世傑在追查一宗蜘蛛精殺人案時，最終揭露了文凱玲所飾演的葉三孃是幕後真兇。文凱玲劇中在公堂上除衫露出疤痕自白的一幕，兇狠的表情獲得了極高的評價。網民紛紛讚賞她將毒辣殺手的角色詮釋得入型入格，這位過去以性感形象著稱的演員，演技終於得到了廣泛的認可。
「蜘蛛精殺人案」謎底終於解開
經宋世傑（王浩信飾）鍥而不捨追查，終發現倚春閣地下暗藏密室，並囚禁了一大班身負重傷的男人。原來倚春閣老闆娘葉三娘（文凱玲飾）一如網民所料是 Big Boss，三娘被宋世傑踢爆後爽快地前往自首，並在公堂上激動自白。原來貧苦人家出身的三娘有著相當悲慘的過去，年青時一再受到不同男人欺壓及蹂躪，因而對男人恨之入骨，而對於其殺死及奪去子孫根的男人，三娘全數覺得死有餘辜。被判死刑的三娘，最終決定在獄中自行了結一生。
一次過滿足兩個願望
談到三娘這個角色，文凱玲笑言自己都好鍾意，皆因滿足了她兩大願望：「三娘雖然只係單元主角，出場時間比較短，但同時滿足咗我想演古裝同埋連環殺手嘅願望。其實我細個開始就鍾意睇古裝劇，第一次主演嘅電影都係古裝。」對於網民大讚其保養得宜，文凱玲大方分享護膚心得：「注意防曬好重要，曬嘅時候我都會擔遮。同埋我化完妝一定會徹底卸妝，重視每日嘅護膚，再加上定期去美容院保養，最近亦有睇中醫調理，希望由內靚到外。」
粉紅色造型特別手工訂製
談到古裝造型贏盡好評，網民大讚「宜古宜今」兼「好有味道」，對此文凱玲謙虛謂：「多謝網民嘅讚賞，今次有三個造型，主要嗰套粉紅色衫劇組好用心，係特別手工訂製。髮型嘅話其實大部份都係我自己真嘅頭髮，唔使戴假髮比較輕鬆。其實拍《狀王》之前我啱啱拍完《一舞》，當時成個頭電攣晒，為咗拍《狀王》又拉返直，好彩啲頭髮仲頂得順。」
文凱玲港姐出身曾做過空姐
文凱玲，現年41歲，畢業於香港大學心理學系。她曾經短暫擔任空姐，並在2010年參選香港小姐，雖然止步八強，但此後獲得了不少演出機會。她曾出演過多部港產片，包括《喜愛夜蒲2》和《黑色喜劇》。
文凱玲做「晶女郎」曾大膽全裸
2014年文凱玲簽約王晶旗下成為「晶女郎」後，在王晶監製的電影《鴨王2》及《唐伯虎衝上雲霄》中都有大膽的全裸演出。儘管這些角色讓她被定位為性感冶艷的演員，但她認為很值得：「比起之前真係多咗機會發揮，多謝晶哥提拔同畀咗唔少意見我。」
拍《鴨王2》成三級片女星
文凱玲在《唐伯虎衝上雲霄》中的大膽全裸演出，以及在《鴨王2》中的性感表演，都展示了她對角色的全情投入和對演藝事業的熱情。雖然《鴨王2》也令她一度被標纖為三級片女星，但文凱玲在訪問中表示，她不後悔過去的決定，因為這些角色為她帶來了更多的演出機會。
從尤物形象到演技派的轉變
近年來，文凱玲在無綫劇集中的演出越來越多，她在《賭城群英會》中演電腦宅女黃小南，以及在《一舞傾城》中飾演爛賭舞女Money，都讓她逐漸擺脫了過去的性感尤物形象。今次在《狀王之王》中的精彩演出，更是讓網民看到了她美貌與實力兼備的一面，證明了她作為一名演員的多面性和深厚的演技基礎。
一度轉戰ViuTV演單親媽媽
2019年拍完《荷里活有個大老千》後，文凱玲曾離開無綫選擇向外闖，於2020年接拍ViuTV劇集《暖男爸爸》，當時她更特別增肥飾演單親媽媽，不時到鄭中基飾演的阿榮所在的便利店找他傾訴心事，當中一場淚崩戲，被大讚演出細膩。直到2022年，文凱玲才重返無綫，並演出《一舞傾城》和《狀王之王》。
社交媒體上的文凱玲
在社交媒體上，文凱玲的個人風格和生活態度也受到了粉絲的關注。她的Instagram圖片展示了她的日常生活和工作，讓粉絲能夠更加貼近她的生活，感受到她作為一名演員以外的多面性。
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